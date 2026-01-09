“Necesitamos un título”: el diálogo cara a cara de los hinchas de Cruzeiro con el refuerzo más caro de la historia

El brasileño se convirtió en el refuerzo más caro de Sudamérica

El mediocampista Gerson llegó a Belo Horizonte para sellar su vinculación con el Cruzeiro en una transferencia que alcanzará los 35 millones de dólares (unos 32,2 millones de euros), un monto que establece un récord absoluto en la historia del fútbol sudamericano. En su primer intercambio con la barra del elenco que viste de azul, el brasileño recibió una advertencia.

En su llegada, Gerson fue recibido por centenares de aficionados y empleados del club, quienes lo esperaron en el aeropuerto antes de que se dirigiera a la Toca da Raposa, centro de entrenamiento y sede institucional del Cruzeiro. En las imágenes que se difundieron en redes sociales, se pudo observar un ida y vuelta con varios algunos simpatizantes.

“El más grande de Minas está aquí para recibirte con las puertas abiertas. No aceptamos lo mismo que otros han hecho por ahí, no”, se escuchó de la boca de uno de los hinchas. “Hoy representas a más de 11 millones de aficionados. Espero que vengas con dedicación y con ese amor que toda esta afición siente por el Cruzeiro. Así que ven y no seas uno más. Sé uno de los nuestros, ¿vale? Bienvenido, hermano", agregó.

El acuerdo entre Cruzeiro y el Zenit de San Petersburgo se concretó tras semanas de negociaciones en las que participó también el agente Carlos Leite. En el proceso, el club brasilero ofreció inicialmente 30 millones de dólares (27,6 millones de euros) y el pase del futbolista Jonathan Jesus, una pieza que el entrenador Tite prefería retener. Tras una contrapropuesta del equipo ruso, la suma final se estableció en torno a 32 millones de dólares fijos (29,4 millones de euros), con variables que elevan el costo total a 35 millones de la divisa norteamericana. De este modo, el traspaso dejará atrás los USD 30 millones que Palmeiras pagó en su momento por Vitor Roque, consolidando un nuevo tope en las transferencias de la región.

La secuencia de la advertencia a Gerson

“Gracias por aceptar la invitación. Necesitamos un título. Lo necesitamos, tú vas a ser el pionero. ¿Entiendes? No vas a ser como los demás que vienen, porque tú tienes la capacidad de llegar y darnos un título", indicó otro de los aficionados.

El contrato de Gerson tendrá vigencia hasta el fin de 2029 y establece que el mediocampista podrá integrarse de inmediato a los entrenamientos, aunque su debut dependerá de la inscripción formal en el Boletín Informativo Diario de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Con el inicio del Brasileirao previsto para finales de mes, el club apostará por alineaciones alternativas en las primeras rondas del Campeonato Mineiro, una decisión que anticipó el cuerpo técnico a la espera de la regularización de los refuerzos.

“Voy a dar lo mejor de mí para ayudar al Cruzeiro a lograr sus objetivos”, expresó el futbolista durante su primer contacto con la hinchada del equipo de Belo Horizonte, según recogió ge.globo.

Gerson, la millonaria incorporación del Cruzeiro para la temporada 2026

Desde diciembre, Gerson permanecía en Río de Janeiro debido al receso obligatorio por el invierno en el fútbol ruso y había recibido instrucciones para reincorporarse al Zenit a principios de enero; sin embargo, la transferencia interrumpió estos planes y aceleró su desembarco en Brasil.

En su paso por el Zenit, Gerson jugó 12 partidos e hizo un gol, aunque sus oportunidades se vieron limitadas, sobre todo a raíz de una lesión muscular que lo alejó de la actividad durante más de un mes. Esta situación influenció, en parte, la disposición del club ruso a negociar su salida.

La llegada de Gerson refuerza una tendencia de gestión más selectiva en Cruzeiro, que optó por realizar una ventana de fichajes reducida en este inicio de 2026, según indicó Pedro Junio, directivo del club. Además, la institución descartó la incorporación de defensas en esta etapa y reafirmó que otras negociaciones con futbolistas, como la de Kaio Jorge, solo avanzarían frente a propuestas económicas que resulten considerables, como la hipotética oferta de 50 millones de euros que, en palabras del vicepresidente, obligaría a revisar las condiciones de pago, afirmó el medio brasileño.