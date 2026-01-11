Deportes

Lo amonestaron, escupió al árbitro y fueron a buscarlo al vestuario para expulsarlo: la dura sanción que podría enfrentar

El jugador Abdullah Matuq se arriesga una suspensión en la Pro League de Arabia Saudita por su reacción

Guardar
Abdullah Matuq de la liga saudí incurrió en una falta grave

Una escena poco frecuente en la Pro League de Arabia Saudita marcó el final del encuentro entre Al-Taawoun y Al Shabab, con la mirada puesta sobre Abdullah Matuq. En los minutos posteriores a la derrota de su equipo por 2 a 0, Matuq recibió una amonestación y tomó una actitud que podría acarrearle una suspensión de entre 10 y 12 partidos, según lo establecido por el reglamento disciplinario en estos casos.

El incidente se produjo cuando el árbitro Majed Mohammed Al-Shamrani mostró la tarjeta amarilla al jugador de Al Shabab. En reacción a la sanción, Matuq se alejó y escupió en dirección al juez, aunque la saliva no llegó a alcanzarlo. Luego de este acto, el futbolista abandonó el campo, pero, instantes después, el referí lo hizo regresar desde el vestuario para mostrarle la tarjeta roja directa.

Este acto, que quedó registrado en la transmisión oficial del partido, y que reavivó el debate sobre los límites en el comportamiento de los protagonistas del fútbol.

La secuencia sorprendió tanto por la actitud del jugador como por el accionar del cuerpo arbitral, que recurrió a una sanción excepcional en la competencia saudita. Abdullah Matuq formó parte en el pasado de la selección Sub 23 de su país, lo que añade notoriedad al episodio en la escena del fútbol local. El partido, además, tuvo entre sus protagonistas al delantero colombiano Roger Martínez, ex futbolista Racing, quien convirtió el primer gol del Al-Taawoun a través de un penal.

La secuencia de la expulsión
La secuencia de la expulsión

El periodista deportivo Hammad Al-Abdali, citado por el medio Ysscores, no tardó en exigir a la Comisión de Disciplina y Ética de la Federación Saudí de Fútbol una respuesta inmediata. Según explicó el comunicador a medios locales, la sanción debe ser contundente para evitar que este tipo de gestos se normalicen en los estadios: “Es fundamental que el comité actúe con firmeza para proteger la autoridad arbitral y el espíritu de la competencia”.

Las imágenes del incidente han generado un fuerte rechazo entre los aficionados y especialistas. Para Al-Abdali, la indulgencia frente a agresiones hacia los árbitros podría desembocar en una escalada de faltas éticas y en un deterioro del respeto hacia las reglas del juego. “Ignorar estos hechos abriría la puerta a nuevas transgresiones”, advirtió el periodista.

La postura de Al-Abdali también apunta a la responsabilidad colectiva que exige la protección de los árbitros en el fútbol profesional. La expectativa gira ahora en torno a la decisión que adoptará la comisión disciplinaria, cuyo pronunciamiento marcará un precedente en la liga saudí y servirá de referencia para futuros casos similares.

Mientras tanto, el entorno del fútbol local observa de cerca el desarrollo de este caso, consciente de que la respuesta institucional será clave para definir los estándares de comportamiento y la imagen de la competencia.

El Al Shabab se encuentra en puestos de descenso en la Primera División de Arabia Saudita. El elenco de la ciudad de Riad solo sumó 8 puntos en los 13 partidos que disputó en el certamen doméstico, producto de una sola victoria, cinco empates y siete derrotas. Además, recibió 20 goles y marcó 9, lo que lo deja con una diferencia de gol de -11.

Temas Relacionados

Abdullah MatuqAl ShababAl-Taawoun

Últimas Noticias

El potente entrenamiento del piloto ‘rookie’ de Racing Bulls antes de su debut oficial en la Fórmula 1

Arvid Lindblad, que se estrenará en la temporada 2026 de la Máxima en la escudería satélite de Red Bull, se pone a punto desde lo físico antes del inicio de la competición

El potente entrenamiento del piloto

El gran gesto de Sinner durante su partido con Alcaraz al permitirle a un niño jugar un punto contra el N°1 del mundo

El italiano le entregó su raqueta a un joven espectador, que cumplió el sueño de pelotear con el español en Corea del Sur

El gran gesto de Sinner

El gol de Enzo Fernández que sentenció la goleada del Chelsea por la FA Cup en el debut del nuevo entrenador

El argentino ingresó en el segundo tiempo del encuentro ante Charlton y marcó el 5-1 de penal. Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte fueron titulares

El gol de Enzo Fernández

Tras su separación de Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas blanqueó su romance con una ex tenista en medio de un viaje espiritual

El jugador griego, que llegó a ser número 3 del ranking ATP, confirmó su relación con la modelo Kristen Thoms

Tras su separación de Paula

El ataque de ira de uno de los hijos de Zinedine Zidane tras la “masacre arbitral” que eliminó a Argelia de la Copa Africana

Luca se peleó con un rival en plena cancha al término de la derrota 2-0 contra Nigeria en cuartos de final

El ataque de ira de
DEPORTES
El potente entrenamiento del piloto

El potente entrenamiento del piloto ‘rookie’ de Racing Bulls antes de su debut oficial en la Fórmula 1

El gran gesto de Sinner durante su partido con Alcaraz al permitirle a un niño jugar un punto contra el N°1 del mundo

El gol de Enzo Fernández que sentenció la goleada del Chelsea por la FA Cup en el debut del nuevo entrenador

Tras su separación de Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas blanqueó su romance con una ex tenista en medio de un viaje espiritual

El ataque de ira de uno de los hijos de Zinedine Zidane tras la “masacre arbitral” que eliminó a Argelia de la Copa Africana

TELESHOW
Daniela Christiansson, la esposa de

Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, presentó a su hermana: “Celebrándola”

¿Wanda Nara tuvo un affaire con un empresario casado del negocio de las bananas? Su furiosa reacción por el rumor

Pepe Cibrián se disculpó con Carla Calabrese, Enrique Piñeyro y el musical Come from away: “Fue un error”

Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente en el cumpleaños de su padre: así se mostró relajada y lejos del conflicto

El video de Guillermo Francella durante la primera lectura del libreto de “Desde el Jardín”, su nueva obra

INFOBAE AMÉRICA

Trump habló sobre sus planes

Trump habló sobre sus planes en Venezuela, Groenlandia y Ucrania: “Mi moralidad es lo único que puede detenerme”

Los científicos identifican diferencias clave en el desarrollo de conductas riesgosas entre humanos y chimpancés

Investigadores vinculan una “mancha salada” en océanos antiguos a la captura de gases de efecto invernadero

El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

Polémica sobre la nacionalidad de Carlos Gardel: el daño de las verdades a medias