Dramático final y polémica: un árbitro terminó en la lona durante una pelea por el título de la CMB

Un árbitro recibió un golpe durante una pelea de boxeo

El combate por el título interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la Arena Rudolf Weber de Oberhausen, Alemania, quedó marcado por un desenlace insólito: el árbitro cayó al suelo al intentar detener la pelea, lo que dio paso a una definición cargada de dudas y controversias.

En el octavo asalto, Jadier Herrera conectó una combinación que dejó a Ricardo El Científico Núñez en una posición comprometida, contra las cuerdas y recibiendo castigo. El árbitro, Daniel Van de Wiele, avanzó para intervenir y proteger la integridad del boxeador panameño, pero perdió el equilibrio tras chocar con el cubano y cayó aparatosamente a la lona, según se pudo ver a través de la transmisión oficial. Herrera celebró de inmediato, mientras Núñez observaba la situación con desconcierto.

Tras reincorporarse, Van de Wiele optó por detener automáticamente el combate, decisión que validó a Herrera como el nuevo campeón mundial interino ligero del CMB.

La determinación del árbitro encendió la polémica, ya que Núñez se mantenía de pie y su esquina reclamó que el púgil se encontraba en condiciones de continuar. Las tarjetas oficiales, además, reflejaban un empate 66-66 al momento de la detención, subrayando la paridad del enfrentamiento hasta ese instante.

El combate, que formó parte de la cartelera encabezada por Agit Kabayel y Damian Knyba, exhibió un desarrollo intenso y cambiante. Núñez tomó la iniciativa en los primeros asaltos, derribando a Herrera con una derecha en el primer round y manteniendo la presión en el segundo, donde volvió a conectar con potencia. El cubano respondió con velocidad y ajuste táctico, encontrando la distancia y aumentando el volumen de golpes a partir del tercer asalto.

Herrera, de 24 años y récord invicto de 18-0 con 16 nocauts, fue ganando protagonismo con el paso de los rounds, aunque nunca pudo doblegar por completo la resistencia de un Núñez que avanzó sin retroceder. El panameño cerró el séptimo asalto con combinaciones efectivas, manteniendo la expectativa de un desenlace abierto.

El octavo asalto resultó definitivo. Herrera conectó una izquierda potente que desestabilizó a Núñez, quien se refugió en las cuerdas mientras recibía una ráfaga de golpes. Fue en ese momento cuando Van de Wiele intentó interrumpir la acción y terminó en el suelo, generando un instante de confusión total. Tras levantarse, el árbitro evaluó a Núñez, desestimó los reclamos de la esquina panameña y decretó el final de la pelea.

Las tarjetas de los jueces

La decisión fue recibida con reacciones encontradas entre aficionados y analistas, ya que el desarrollo del combate había sido equilibrado y Núñez nunca cayó a la lona en ese asalto. La particularidad del final quedó reforzada por el hecho de que el propio árbitro terminó en la lona durante la secuencia clave, algo inusual en el alto nivel del boxeo profesional.

Herrera, que ahora se posiciona como retador principal de Shakur Stevenson, se consagró en una noche que será recordada tanto por su consagración como por el polémico desenlace. Stevenson, actual campeón absoluto del CMB, tiene previsto enfrentar a Teófimo López el 31 de enero, lo que podría definir el futuro inmediato del cinturón de la categoría.

La velada en Alemania también incluyó la victoria de Roman Fury, hermano de Tyson Fury, quien se impuso en el cuarto asalto a su rival, sumando otro dato de interés a una noche marcada por la polémica y la sorpresa en el boxeo internacional.