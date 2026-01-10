Deportes

Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

El seleccionado anfitrión tuvo como figura al delantero del Real Madrid, que es el goleador del torneo. Además, Senegal eliminó a Malí

El conjunto anfitrión se impuso en la Copa Africana de Naciones y espera por el ganador de Argelia-Nigeria

Marruecos mantiene firme su deseo de recuperar la Copa Africana de Naciones tras medio siglo. El conjunto anfitrión del certamen venció con autoridad 2-0 a Camerún en Rabat y avanzó a las semifinales, instancia en la que espera por el ganador del duelo entre Nigeria y Argelia. Con el aporte clave de Brahim Díaz, el goleador del torneo que acumula cinco tantos en igual cantidad de partidos, los Leones del Atlas consiguieron sellar la victoria con el segundo grito de Ismael Saibari en el minuto 74.

Los locales mantuvieron el dominio del juego con la presión alta en campo rival, lo cual inquietó a Camerún, que no generó situaciones peligrosas ante el experimentado Yassine Bounou. El equipo que tiene como líder dentro del campo al defensor Achraf Hakimi enfrenta ante su público una enorme presión para ganar la competencia, luego de ser semifinalistas en el Mundial de Qatar 2022. Será la primera vez que Marruecos dispute las semifinales de la Copa de África desde que perdió en 2004 ante Túnez y jugará medio siglo después de su único título continental, que alcanzó en 1976.

Brahim Díaz alcanzó los cinco tantos y es el goleador del torneo

Los Leones del Atlas anotaron ocho goles en el torneo y cinco de ellos los convirtió Brahim Díaz, el delantero del Real Madrid. “Hoy fue el factor X de mi equipo. Ha estado increíble en la competición, esta noche corrió y luchó enviando un mensaje al resto del equipo”, analizó Walid Regragui, el entrenador de la selección marroquí sobre el delantero. También agregó: “Es histórico, Marruecos no estaba en semifinales desde hace 22 años. Lo merecimos, pero tenemos que mantener los pies en la tierra para seguir haciendo historia”.

En el otro partido de la jornada, Senegal también se clasificó a la semifinales al vencer 1-0 a Mali, con el solitario gol de Iliman Ndiaye, el delantero del Everton de Inglaterra. Con un primer tiempo en el que fue ampliamente superior, los Leones de la Teranga pudieron sentenciar el pase a la siguiente fase. En el Grand Stade de Tánger, Las Águilas volvieron a finalizar un encuentro con un jugador menos con la expulsión del capitán Yves Bissouma, quien vio la tarjeta roja antes del entretiempo por doble amarilla. La primera amonestado fue por una falta sobre Sadio Mané y recibió la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Idrissa Gueye.

Senegal está entre los cuatro mejores

Senegal levantó el trofeo de la Copa Africana en 2021 al vencer por penales a Egipto y ahora espera al ganador del partido entre Egipto y Costa de Marfil, que se disputará mañana en la ciudad de Agadir.

El seleccionado senegalés integra el Grupo I en el Mundial 2026 junto a Francia, Noruega y un equipo que surgirá del repechaje que se disputará en México en marzo de este año. En tanto que Marruecos esperará al vencedor entre Argelia y Nigeria, que se enfrentarán mañana en la ciudad de Marrakech. Los Leones del Atlas integran el grupo C en el Mundial 2026 con Brasil, Haití y Escocia.

