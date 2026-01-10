Fue diagnosticado con una grave enfermedad, su hermano le donó un riñón y enfrentará al Manchester City: “Siempre estaré agradecido”

Kevin y Fraser McDonald

Sobre el césped, Kevin McDonald no solo disputará un partido; encarnará una épica. La camiseta del Exeter City envuelve a un hombre que lleva en su costado la huella de un milagro: un riñón donado por su hermano, Fraser, quien se volvió faro y refugio cuando la oscuridad parecía cerrarse. Contra el Manchester City, el mediocampista no solo desafiará a un gigante, también será la prueba de que el fútbol puede desafiar al destino.

A sus 37 años, McDonald reta al tiempo y la lógica médica. Corre, distribuye, ordena el juego, mientras en su interior, la herencia de una enfermedad autoinmune ha quedado atrás, como sombra que alguna vez amenazó con tragarse su carrera. 17 veces saltó al campo esta temporada, apenas dos años después de la cirugía que le devolvió el derecho a soñar. Así lo contó a la BBC, con la gratitud colmando cada palabra, recogida luego por The Sun: “Siempre estaré agradecido con Fraser. Yo habría hecho lo mismo por él”.

La historia de los hermanos McDonald se escribe en el reverso de la adversidad. Fraser, guardián y héroe silencioso, extendió la mano cuando la vida puso a prueba los límites del vínculo familiar. En el hospital Guy’s de Londres, el trasplante se convirtió en un acto de fe. La recuperación exigió días eternos y noches de incertidumbre: permaneció 18 jornadas bajo luces blancas, conectado a un gotero, librando batallas invisibles contra el rechazo del órgano trasplantado. Ocho horas diarias peleando por mantener el milagro.

Kevin tras el transplante

Kevin McDonald fue diagnosticado en 2008 con una enfermedad autoinmune que afectó gravemente sus riñones, hecho que se descubrió durante un reconocimiento médico en el Burnley. Originalmente, contempló una operación al final de su carrera, pero el rápido deterioro de su salud lo obligó a tomar cartas en el asunto.

En ese momento, McDonald recibió la noticia directa del hospital advirtiéndole la necesidad de proceder cuanto antes e incluso consideró retirarse del fútbol: solo tenía un riñón funcional, que no operaba al máximo de sus capacidades.

En aquel entonces, integraba la plantilla del Fulham, con propuestas de cesión y ofertas del extranjero, pero todas quedaron relegadas por la prioridad médica.

McDonald con la camiste del Fulham

No hubo más margen para la demora. La renuncia al aplazamiento fue la puerta de entrada a una travesía incierta. Finalmente, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en 2021. “Puedes calificar el trasplante como algo que salva vidas, porque lo es”, expresó Kevin, con la voz de quien ha mirado de cerca la fragilidad humana.

En ese entonces, la enfermedad le arrebató cualquier certeza y le obligó a redefinir el horizonte. Fraser, mientras tanto, resumió la esencia del acto fraternal: “Hagámoslo, necesito proteger a mi hermano menor”. El orgullo se le desborda al recordar la resiliencia de Kevin, que volvió a pisar un campo de juego con la determinación multiplicada por la adversidad".

“Quiero agradecer al héroe anónimo de todo esto, mi hermano Fraser, literalmente no hay palabras en este mundo para describir lo agradecido que estoy por este increíble gesto, me has dado un regalo que nunca podré devolver. Estoy eternamente agradecido, te amo”, escribió Kevin en sus redes sociales una vez que le dieron el alta.

En noviembre de 2024, McDonald regresó al Exeter, reanudando la senda con la frente alta. Forjó ascensos con Fulham y Burnley, vistió los colores de Sheffield United y Wolverhampton, y ahora sostiene, con el riñón de su hermano, el pulso de una carrera prolongada contra todos los pronósticos.

Este sábado, el Exeter City desafiará la lógica ante el Manchester City por la tercera ronda de la FA Cup, el certamen más antiguo a nivel clubes. El club de la Tercera División del fútbol inglés intentará dar un golpe de escena y eliminar a uno de los favoritos. No será sencillo, pero el ejemplo de Kevin y Fraser hace creer que no existen murallas para lo imposible.

“Estoy eternamente agradecido a mi hermano por donar su riñón. Ha sido un largo viaje pero estoy de vuelta haciendo lo que me gusta y sintiéndome más en forma y mejor que nunca”, expresó Kevin en su cuenta de Instagram a un año del trasplante.

Ellos estarán unidos por la fuerza de uno de los amores más puros que pueden existir, el de los hermanos.