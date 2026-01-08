La tenista que reveló los mensajes privados que le envió la figura Holger Rune habló del conflicto que generó su confesión

La tenista habló de su actual relación con Rune

La polémica en el tenis internacional alcanzó un nuevo capítulo tras la revelación involuntaria de mensajes privados enviados por Holger Rune a Veronika Kudermetova. Varios meses después de ese episodio que generó un sismo en el circuito, la jugadora rusa ofreció su versión de lo que ocurrió y lamentó las consecuencias que tuvo la difusión del intercambio fuera de contexto.

Durante una reciente entrevista con el medio ruso Tatar Russia, Kudermetova reconoció que nunca tuvo la intención de hacer públicos los mensajes recibidos del danés, quien se ubica 15° en el ranking ATP. “La verdad es que me sentí muy molesta después de esa entrevista y me estresé mucho tiempo, porque salió mal y mal... Fue una conversación privada con Lena Vesnina mientras se instalaban las cámaras antes de la entrevista real; nunca pensé que la incluirían", aseguró.

“La historia sobre Rune quedó completamente fuera de cámara. Incluso les pedí específicamente que la quitaran. Pero al final salió el podcast y resultó bastante provocador”, relató la jugadora al sitio de su país de origen.

El incidente tuvo origen durante julio del 2025 cuando Kudermetova, ex número 9 del mundo y casada desde hace más de ocho años con su entrenador Sergei Demekhine, participó en el pódcast La primavera nos llama, conducido por la ex tenista Elena Vesnina. Allí, la raqueta rusa compartió una anécdota sobre el contacto de la figura del circuito ATP a través de redes sociales. “Rune me envió un mensaje hace poco. Le dije: ‘Vaya, probablemente soy demasiado mayor para ti. Si miraras mi Instagram, verías que tengo marido’”, contó Kudermetova.

Kudermetova afirmó que sus declaraciones no debían salir en el podcast

La deportista añadió que la respuesta de Holger Rune fue inmediata y cortés. “Me respondió diciendo que lo sentía, y desde ese momento, ni me saluda cuando nos cruzamos por los torneos”. Kudermetova expresó que el verdadero problema surgió cuando el episodio trascendió el ámbito privado y se instaló en la agenda mediática internacional. “El problema fue que se hizo público, todos los medios lo informaron y se convirtió en una situación desagradable. Después, cada vez que veía a Rune en los torneos, me sentía muy avergonzada. Tenía muchas ganas de acercarme a él y disculparme”, afirmó la tenista rusa, de acuerdo con el testimonio recogido por Tatar Russia.

La controversia también involucró a Vesnina, ex número uno mundial en dobles y conductora del pódcast donde su compatriota reveló el intercambio de mensajes. Según los textuales recogidos por Tennis.com, Vesnina aclaró que la decisión de incluir el fragmento no fue personal, sino de su equipo de producción. “Mi entrevista con Veronika fue una de las primeras que hice para mi podcast el año pasado. Nunca habría publicado nada con lo que mi invitada tuviera un problema o me pidiera eliminar, ni mi equipo de producción lo habría puesto al aire”, explicó la triple campeona de Grand Slam en dobles femeninos.

Vesnina aseguró que, tras grabar el episodio, hubo diálogo con Kudermetova sobre el contenido. “Comentamos lo dicho con ella inmediatamente después de la entrevista y no nos dijo que hubiera nada que no pudiéramos publicar”, puntualizó Vesnina. “Pero esta situación se ha descontrolado. Para mí, no era necesario atraer tanta atención sobre este asunto”, sentenció.

Rune le habría mandado mensajes a la tenista rusa (Reuters)

La ex jugadora rusa agregó que situaciones similares suelen ocurrir en el ambiente del tenis y consideró que este episodio deja una enseñanza tanto para invitados como para comunicadores. “Veronika no es la única jugadora que ha contado una historia así. Creo que todos hemos aprendido algo de esto. En cuanto a Holger, creo que fue una buena lección para que sea más cuidadoso”, indicó Vesnina.