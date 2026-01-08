Deportes

El delantero de Boca Juniors Milton Giménez se nacionalizó paraguayo: ¿tiene chances de jugar el Mundial?

El atacante de 29 años ya tiene la ciudadanía y podría ser convocado por Gustavo Alfaro

Milton Giménez obtuvo la ciudadanía paraguaya y quedó habilitado para representar a la Albirroja en futuras competencias. El delantero de Boca Juniors busca ahora un lugar en el plantel dirigido por Gustavo Alfaro con la mira puesta en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio. ¿Qué chances tiene de ser convocado?

La habilitación de Giménez, de 29 años, responde a un hipotético interés deportivo del seleccionador Alfaro, quien analiza a varios atacantes para disponer de un recambio ofensivo de cara a la próxima Copa del Mundo. El propio entrenador argentino valora el perfil intenso, físico y de área del futbolista, que inició las gestiones alentado por su vínculo familiar con el país y el atractivo de formar parte del proyecto nacional.

El atacante, hijo de padre paraguayo, gestionó la doble nacionalidad en los últimos meses, recibiendo recientemente la aprobación formal que lo convierte en elegible para la Albirroja. Su incorporación lo posiciona como candidato a integrar la lista mundialista, donde competirá por un puesto junto a jugadores como Antonio Sanabria, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Ronaldo Martínez, Isidro Pitta y Adam Bareiro.

Sin embargo, el hecho de no haber formado parte del ciclo en las Eliminatorias y el último tiempo, le resta mucho crédito justo antes de la Copa del Mundo. Para Giménez será clave tener un buen arranque de año con la camiseta de Boca para aspirar a meterse en la lista de la Fecha FIFA de marzo, donde los guaraníes disputarán dos amistosos preparatorios previos a la cita mundialista (días y rivales a confirmar). Llegado ese hipotético llamado, tendrá que causar una gran impresión al DT y colarse casi sobre la hora en la nómina de 26 que se publicará a fines de mayo. Según pudo averiguar Infobae, existen pocas posibilidades de que eso ocurra.

Vale recordar que el sorteo de la FIFA dejó a Paraguay en el Grupo D de la Copa del Mundo junto al anfitrión Estados Unidos, Australia y un seleccionado que saldrá del repechaje europeo que enfrentará a República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte. El debut mundialista del conjunto sudamericano que vuelve a los Mundiales desde Sudáfrica 2010 será el 12 de junio ante Estados Unidos en Los Ángeles.

Milton Giménez alternó buenas y
Milton Giménez alternó buenas y malas con Boca en 2025 (Luis ROBAYO / AFP)

Giménez, que anteriormente vistió las camisetas de Atlanta, Midland, Comunicaciones, Central Córdoba de Santiago del Estero, Necaxa de México y Banfield, con la camiseta de Boca anotó 17 goles en un total de 59 encuentros. Sin lugar a dudas, tuvo mucho protagonismo a lo largo de 2025, en gran parte por la cantidad de ausencias de Edinson Cavani. A priori, estará en consideración del cuerpo técnico conducido por Claudio Úbeda, aunque no se descarta que pueda salir en este mercado (sonó en Racing) si llega una propuesta de compra que satisfaga a la dirigencia.

El Xeneize tiene en su plantel a Cavani y Miguel Merentiel, como referentes de área que pueden desempeñarse en la posición de Giménez. Además, Valentino Simoni (goleador de la Reserva) se marcharía a préstamo a Gimnasia de Mendoza y no serán tenidos en cuenta otros centrodelanteros que volvieron de sus respectivos préstamos: Nicolás Orsini, Norberto briasco, Gonzalo Morales e Ignacio Rodríguez.

Milton apostará a ganador con la camiseta azul y oro teniendo en cuenta que el equipo de la Ribera afrontará una estrecha agenda entre Torneo Apertura, Copa Argentina y Libertadores en el primer semestre del año. Sin embargo, al menos por ahora, su sueño mundialista parece ser lejano.

