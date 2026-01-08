El cambio de último momento que sufrió Boca Juniors en su pretemporada

El plantel de Claudio Úbeda continúa con la pretemporada 2026 (Foto: Boca Oficial)

Boca Juniors enfrenta en el arranque del 2026 un desafío inesperado en su pretemporada: la cancelación de uno de sus amistosos clave llevó a una rápida reestructuración de su agenda. El objetivo principal del año es la Copa Libertadores, pero la modificación de los preparativos expone la flexibilidad del club en este proceso crucial de ajustes de última hora, mientras la directiva busca sostener el ritmo competitivo antes del reinicio oficial frente a Deportivo Riestra el 25 de enero.

La noticia fue confirmada en el último tercio del comunicado, donde Ricardo Vairo, presidente de Nacional de Uruguay, explicó a El Espectador Deportes que la institución charrúa desistió del encuentro ante Boca Juniors. Detalló que la decisión obedeció a cuestiones deportivas, ya que el cuerpo técnico liderado por Jadson Viera valoró realizar una pretemporada con “menos partidos de preparación”. Resaltó que la inminencia de la Copa de la Liga AUF y la preferencia por entrenamientos “a puertas cerradas” fueron determinantes para la baja definitiva: “Jadson había dicho que su idea era tener un par de partidos a puertas cerradas, pero no jugar amistosos”.

El vacío en el calendario forzó a los directivos de Boca a reconfigurar sus compromisos sin demoras. Olimpia de Paraguay habría sido elegido como sustituto y se enfrentarían el domingo 18 de enero en San Nicolás en la fecha y sede originalmente previstas ante Nacional. Aunque resta definir el horario y las condiciones de venta de entradas, la organización mantiene el cronograma para asegurar el ritmo de competencia y la continuidad de la preparación física del plantel.

El calendario se completa con el amistoso programado frente a Millonarios de Colombia, previsto para el miércoles 14 de enero en La Bombonera, a las 19. De este modo, la agenda amistosa de Boca queda establecida: dos duelos internacionales como antesala del competitivo Torneo Apertura.

Mientras tanto, la directiva y el técnico Claudio Úbeda trabajan en la proyección de una temporada que prioriza tanto el torneo local como la Copa Libertadores. A pesar de que el equipo todavía no presenta refuerzos confirmados, el cuerpo técnico aguarda por el cierre de negociaciones para la llegada del colombiano Marino Hinestroza y mantiene abiertas otras gestiones en el mercado.

El debut oficial de Boca Juniors será el 25 de enero ante Deportivo Riestra en La Bombonera, marcando el inicio de un año en el que aspira a consolidar su funcionamiento futbolístico en medio de cambios imprevistos en la preparación, a la espera de cerrar incorporaciones estructurales para potenciar el plantel y darle solidez al proyecto de Claudio Úbeda.