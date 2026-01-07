Deportes

Nació en Alemania, eligió jugar y ya ganó un título con Argentina y está a punto de pasar al Galatasaray de Mauro Icardi

Can Armando Güner, de 17 años, dejará de pertenecer a las divisiones formativas del Borussia Mönchengladbach para integrar el plantel profesional del conjunto turco

Su segundo nombre, Armando, es un homenaje a Diego Maradona (Crédito: @Argentina)

El delantero juvenil Can Armando Güner, de 17 años, está a punto de ser el primer refuerzo del Galatasaray en el mercado invernal de fichajes en Europa. El club turco alcanzó un acuerdo con el Borussia Mönchengladbach para sumar al atacante, quien llegará a un plantel donde destaca Mauro Icardi como capitán.

El Galatasaray venía inactivo en el comienzo del mercado, pero ahora busca fortalecer la banda derecha con la incorporación de Güner, quien también fue sondeado por el Fenerbahce, pero optó por la propuesta del elenco rojo y amarillo. El traspaso se concretaría en los próximos días, en línea con el calendario de fichajes de 2026. Se espera que el club sume así a una de las promesas más jóvenes vinculadas a la selección argentina.

Güner nació en Alemania y juega como delantero. Comenzó su carrera en el Schalke 04 antes de incorporarse al Borussia Mönchengladbach, donde integró el equipo juvenil. En 2025 fue elegido jugador más valioso de la final del campeonato Sub 17, enfrentamiento en el que su equipo venció 3-1 al Leipzig. Además, terminó el torneo como máximo goleador, con 26 goles.

Su historia familiar combina raíces de tres países: es hijo de padre turco, madre alemana con ascendencia argentina y abuela jujeña. Gracias a su triple nacionalidad, podía representar tanto a selecciones europeas como sudamericanas, pero optó por defender a la selección argentina desde las categorías juveniles.

En el campeonato de L’Alcudia, Güner se consagró campeón representando a la Albiceleste. Incluso, anotó un gol en el camino al título. Luego formó parte del equipo Sub 17 que disputó el último Mundial de la categoría. Durante el proceso de naturalización, esperó varios meses para obtener el pasaporte argentino, trámite que le permitió vestir la camiseta nacional.

“Hace un año que me enteré del interés de Argentina. Me llamaron y tuvimos una reunión. Fue un proceso porque esperé mucho tiempo el pasaporte. Ahora que lo conseguí es la gran razón por la que estoy jugando para Argentina”, relató Güner a mediados de 2025.

El caso se inserta en la estrategia de la Asociación del Fútbol Argentino para captar jóvenes talentos formados en Europa con raíces argentinas, tendencia visible también en futbolistas como Alejandro Garnacho, Valentín Carboni y Nico Paz.

Con su llegada al Galatasaray, Güner tendrá la oportunidad de dejar el fútbol juvenil y sumarse al primer equipo del campeón turco, donde compartirá vestuario con Icardi, quien está a un gol de convertirse en el máximo goleador extranjero de la historia de la institución (tiene 71 contra los 72 de Gheorge Hagi). La incorporación refuerza la apuesta internacional del club y sigue la lógica de captar figuras jóvenes con potencial.

En el plano personal, Güner remarcó la carga simbólica que tiene la selección argentina para su familia. De residir en Alemania, pasará a hacerlo en Estambul, aunque aceptó que todavía tiene que aprender a “hablar mejor el español”, por lo que se está dedicando a estudiar. Con Icardi como compañero, lo podrá practicar con fluidez.

En la historia de Güner, su segundo nombre, Armando, fue elegido como homenaje a Diego Maradona, figura central para su padre y símbolo de la cultura futbolística argentina.

