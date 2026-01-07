Justicia por mano propia en Barranquilla, comunidad del barrio el Limón agarró a piedras y golpes a presunto ladrón

La comunidad golpeó al presunto ladrón antes de la intervención de la policía - crédito El Gran Grillo Turbo / Facebook

Durante la tarde del martes 6 de enero de 2026, el barrio Limón fue escenario de una reacción comunitaria tras un robo. Vecinos de la zona, al percatarse del delito en la calle 34 con carrera 5A, decidieron intervenir directamente contra el presunto responsable, al que retuvieron y golpearon minutos después del atraco.

Las imágenes difundidas muestran cómo la indignación colectiva llevó a varios ciudadanos a intentar linchar al sospechoso.

Según el video viralizado en redes sociales, algunos habitantes incluso lanzaron piedras desde sus viviendas, mientras otros se acercaron para agredir físicamente al hombre una vez que quedó desarmado. La tensión en el lugar creció rápidamente, reflejando la frustración de la comunidad ante la inseguridad.

La situación escaló hasta que llegaron unidades de la Policía, que debieron actuar con rapidez para evitar mayores consecuencias. Cuatro agentes intervinieron para detener la agresión y garantizar la integridad del señalado, logrando separarlo de la multitud y evitar que el incidente se convirtiera en un linchamiento.

Los uniformados capturaron al presunto delincuente, que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para valoración médica.

Posteriormente, las autoridades lo pusieron a disposición de la justicia, donde será investigado por el delito cometido. El procedimiento se realizó bajo la vigilancia de los organismos responsables, que asumieron el caso para garantizar el debido proceso.

En la grabación, se observa cómo los primeros minutos fueron caóticos, con la comunidad exigiendo respuestas inmediatas. Los comentarios de los testigos y usuarios en plataformas digitales reflejaron el sentir popular: “Muy bien por la comunidad por qué el juez lo deja libre nada saca la policía con capturarlo”, escribió uno de los internautas, transmitiendo la desconfianza hacia la efectividad del sistema judicial.

Otro usuario resaltó la reacción policial: “El primer tombo que llegó coronó el fierro y el que llegó después dijo coronamos, se lo quería quitar”, haciendo referencia al momento en que los agentes aseguraron el arma del presunto asaltante. Estas escenas evidencian tanto la peligrosidad de la situación como el riesgo que enfrentan quienes intervienen en medio de un atraco.

La controversia se extendió en redes, donde algunos defendieron el accionar comunitario, mientras otros advirtieron sobre los peligros de tomar justicia por mano propia.

Entre los comentarios críticos, se leyó: “No falta la idiota que diga en comentarios Pobrecito porque son así él debe tener familia debe tener mamá, papá, hijos. Sí pero cuando él te está atracando cuando está haciendo sicariato cuando está haciendo fleteo no piensa en ti tampoco ni en tu familia ni mucho menos en Dios”. Este tipo de opiniones reflejan el debate social respecto a los límites de la legítima defensa y la desconfianza en las instituciones.

De acuerdo con el reporte policial, la intervención fue decisiva para frenar la violencia y asegurar que el señalado fuera capturado de acuerdo con los procedimientos legales. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que no recurra a la justicia por mano propia y permita que los organismos competentes sean los encargados de investigar y sancionar los delitos.

Las autoridades recordaron que, aunque la reacción de la comunidad es comprensible, la justicia debe prevalecer sobre el castigo colectivo. Insistieron en que los ciudadanos pueden colaborar con la seguridad aportando información y denunciando los hechos, pero sin incurrir en acciones que pongan en riesgo la vida de las personas o dificulten la labor de las fuerzas públicas.

El caso ocurrido en el barrio Limón abrió nuevamente el debate sobre la percepción de inseguridad y la respuesta ciudadana ante el crimen, al tiempo que la comunidad expresó, tanto en la calle como en Internet, su deseo de justicia y mayor protección frente a la delincuencia en especial en este sector de la ciudad donde se presentan constantes casos de hurto.