El sorprendente informe sobre los jugadores más caros del mundo: quiénes son los argentinos mejor valorados

El Observatorio de Fútbol CIES elaboró un ranking con los futbolistas con mejor precio de mercado. Los detalles

El sorprendente informe sobre los jugadores más caros del mundo

El informe más reciente del Observatorio de Fútbol CIES ha sacudido el mercado mundial al valorar a Lamine Yamal en 343 millones de euros, una cifra que no solo lo convierte en el futbolista más caro del planeta, sino que también triplica el precio de mercado habitual para jugadores menores de 20 años. Esta tasación, que fue publicada en enero de 2026, coloca a Yamal muy por encima tanto de consagrados como Erling Haaland (255 millones de euros) y Kylian Mbappé (201 millones de euros).

La precocidad de Yamal resulta aún más notable al recordar que su debut en el primer equipo del Barcelona se produjo en abril de 2023, cuando apenas tenía 15 años. Desde entonces, el atacante se ha consolidado como figura y MVP del conjunto blaugrana, al punto que, bajo la dirección de Hansi Flick, su influencia ha crecido tanto dentro como fuera de la cancha. El propio Observatorio de Fútbol CIES resalta: “El jugador del Barça está llamado a marcar una época”. En lo mediático, su popularidad no es menor: recientemente lanzó un canal de YouTube que superó el millón de suscriptores en pocos días.

La estructura del top 10 evidencia la preeminencia de las grandes instituciones europeas. El Real Madrid lidera con tres nombres: Kylian Mbappé, Jude Bellingham (153 millones de euros) y Arda Güler (130 millones de euros). El Barcelona cuenta con Lamine Yamal en la cima y Pedri González (130 millones de euros) en la décima posición, mientras que el París Saint-Germain sitúa en la lista tanto a Désiré Doué (134 millones de euros) como a João Neves (130 millones de euros).

Julián Álvarez es el primer argentino del listado de los jugadores más caros del mundo (REUTERS/Susana Vera)

La presencia argentina en la clasificación es consistente. Julián Álvarez, ahora en el Atlético de Madrid, ocupa el undécimo puesto global con 127,5 millones de euros. Le siguen Lautaro Martínez (Inter de Milán) con un valor de 109,6 millones de euros en el puesto 19, y Enzo Fernández (Chelsea), vigésimo primero, alcanzando los 103,7 millones de euros. Más atrás aparecen Franco Mastantuono (Real Madrid, puesto 31, 94,3 millones de euros), Alejandro Garnacho (Chelsea, 54º, 82 millones de euros) y Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, 67º, 74,3 millones de euros).

Fuera de las cinco grandes ligas europeas, el futbolista mejor valorizado es el brasileño Vitor Roque (Palmeiras), con 85 millones de euros. El delantero español Samu Aghehowa (Porto, 76 millones de euros) y el extremo portugués Geovany Quenda (Sporting CP, 70 millones de euros), ya fichado por el Chelsea, completan ese particular segmento.

Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro y campeón del mundo con el París Saint-Germain, no figura entre los mejores valuados del mercado (@PSG_espanol)

Un hecho llamativo es la exclusión de Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro y campeón del mundo con el París Saint-Germain. El francés, pese a un 2025 repleto de distinciones individuales —incluyendo The Best de la FIFA, la Liga de Campeones y la Ligue 1—, ni siquiera figura entre los 100 más valiosos, quedando por debajo del corte marcado por Alessandro Bastoni (Inter de Milán), quien cierra el ranking con 62 millones de euros. El motivo, de acuerdo con estos informes, reside en el historial de lesiones y la irregularidad del extremo, que solo disputó 15 partidos en la última temporada y afronta incertidumbre sobre su continuidad en París.

La comparación de Lamine Yamal con leyendas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo es casi ineludible en el entorno futbolístico actual. No obstante, el propio Yamal marca distancia: “Mi fútbol se basa en la diversión: juego para que la gente disfrute viéndome. No se trata de acumular récords o goles”, afirmó en una reciente entrevista. En relación a Cristiano Ronaldo, fue enfático: “Yo quiero construir mi propio camino”.

Dentro del listado de los 100 más valorados según CIES, el espectro de edad se amplía desde los 18 años y tres meses de Franco Mastantuono hasta los 29 de Raphinha, lo que demuestra que ni la juventud ni la experiencia son garantía de figurar entre los primeros puestos del ranking.

  • EL TOP TEN DE LOS JUGADORES MÁS CAROS

1. Lamine Yamal (Barcelona) - 401,31 millones de dólares

2. Erling Haaland (Manchester City) - 298,37 millones de dólares

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 235,23 millones de dólares

4. Jude Bellingham (Real Madrid) - 179,08 millones de dólares

5. Michael Olise (Bayern Munich) - 160,10 millones de dólares

6. Florian Wirtz (Liverpool) - 158,76 millones de dólares

7. Désiré Doué (Paris Saint Germain) - 157,34 millones de dólares

8. João Neves (Paris Saint Germain) - 152,78 millones de dólares

9. Arda Güler (Real Madrid) - 152,43 millones de dólares

10. Pedri González (Barcelona) -152,05 millones de dólares

  • LOS ARGENTINOS MEJOR VALORADOS

11. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - 149,04 millones de dólares

19. Lautaro Martínez (Inter) - 128,22 millones de dólares

21. Enzo Fernández (Chelsea) - 121,40 millones de dólares

31. Franco Mastantuono (Real Madrid) - 110,22 millones de dólares

54. Alejandro Garnacho (Chelsea) - 95,84 millones de dólares

67. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) - 86,84 millones de dólares

*Las cifras fueron convertidas de euros a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio 1 euro = 1,1688 dólares. (Fuente: Trading Economics).

