Un club de Primera se contactó con Frank Fabra para sumarlo como refuerzo: la respuesta del ex defensor de Boca Juniors

Frank Fabra es pretendido por San Lorenzo de Almagro

San Lorenzo inició contactos para conocer las condiciones contractuales de Frank Fabra, el experimentado lateral colombiano que quedó libre tras una década en Boca Juniors. La dirigencia azulgrana explora la posibilidad de incorporarlo ante la casi segura salida de Elías Báez, cuyo traspaso a Atlanta United (Estados Unidos) sigue avanzando y ronda los USD 3.000.000 por el 80 % de su ficha.

El ciclo de Fabra en Boca finalizó en diciembre después de 244 partidos, 14 goles, 32 asistencias y nueve títulos oficiales. En los últimos meses, el colombiano perdió protagonismo en el primer equipo, interviniendo tan solo en cuatro partidos durante 2025, situación que lo llevó a regresar a su país para reflexionar sobre su futuro. A pesar de los ofrecimientos de clubes colombianos —como reconoció el propio Fabra en una entrevista con Win Sports—, el interés de un grande argentino ha pospuesto, por el momento, su retorno definitivo.

La posible transferencia de Báez representa un desafío para el técnico Damián Ayude, quien considera necesario cubrir la zona izquierda de la defensa. Tras la salida previa de Tomás Silva y por la falta de confianza en Teo Rodríguez Pagano como lateral, la plantilla quedaría sin opciones naturales en ese puesto.

Frank Fabra cumplió su contrato con Boca Juniors y se encuentra con el pase en su poder

La iniciativa de acercarse a Fabra cuenta con la influencia de Carlos “La Roca” Sánchez, mánager de San Lorenzo, quien compartió concentración y torneos con el defensor en las convocatorias de la selección de Colombia durante la conducción de José Pekerman, en eliminatorias y la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos. Este primer sondeo buscó relevar el interés del ex Boca en sumarse al proyecto deportivo de Ayude. La respuesta fue receptiva: Fabra, que en febrero cumplirá 35 años, no descartó la opción de volver a residir en Argentina.

El escenario contractual, no obstante, complica la operación. El salario que percibía Fabra en Boca resulta elevado para las cuentas de San Lorenzo, y un eventual acuerdo dependería de que el futbolista acepte una reducción considerable en sus pretensiones económicas. Fuentes del club, confirman que hasta ahora no existe una propuesta formal ni por parte de San Lorenzo ni respuesta concreta de los representantes del jugador, Martín Aráoz y José Constanzo.

El desenlace está supeditado, en primer término, al cierre de la venta de Báez y a que San Lorenzo logre levantar las inhibiciones financieras que impiden incorporar refuerzos. Mientras tanto, el nombre de Fabra aparece como una alternativa de jerarquía, capaz de aportar experiencia en un club que enfrentará triple competencia durante 2026. Por ahora, solo existen sondeos y un interés latente que podría tomar forma dependiendo de la evolución del mercado y la situación administrativa del club.