Deportes

Un club de Primera se contactó con Frank Fabra para sumarlo como refuerzo: la respuesta del ex defensor de Boca Juniors

El importante equipo de La Liga Profesional, que disputará competencia internacional en este 2026, mostró interés por el lateral colombiano de 35 años

Guardar
Frank Fabra es pretendido por
Frank Fabra es pretendido por San Lorenzo de Almagro

San Lorenzo inició contactos para conocer las condiciones contractuales de Frank Fabra, el experimentado lateral colombiano que quedó libre tras una década en Boca Juniors. La dirigencia azulgrana explora la posibilidad de incorporarlo ante la casi segura salida de Elías Báez, cuyo traspaso a Atlanta United (Estados Unidos) sigue avanzando y ronda los USD 3.000.000 por el 80 % de su ficha.

El ciclo de Fabra en Boca finalizó en diciembre después de 244 partidos, 14 goles, 32 asistencias y nueve títulos oficiales. En los últimos meses, el colombiano perdió protagonismo en el primer equipo, interviniendo tan solo en cuatro partidos durante 2025, situación que lo llevó a regresar a su país para reflexionar sobre su futuro. A pesar de los ofrecimientos de clubes colombianos —como reconoció el propio Fabra en una entrevista con Win Sports—, el interés de un grande argentino ha pospuesto, por el momento, su retorno definitivo.

La posible transferencia de Báez representa un desafío para el técnico Damián Ayude, quien considera necesario cubrir la zona izquierda de la defensa. Tras la salida previa de Tomás Silva y por la falta de confianza en Teo Rodríguez Pagano como lateral, la plantilla quedaría sin opciones naturales en ese puesto.

Frank Fabra cumplió su contrato
Frank Fabra cumplió su contrato con Boca Juniors y se encuentra con el pase en su poder

La iniciativa de acercarse a Fabra cuenta con la influencia de Carlos “La Roca” Sánchez, mánager de San Lorenzo, quien compartió concentración y torneos con el defensor en las convocatorias de la selección de Colombia durante la conducción de José Pekerman, en eliminatorias y la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos. Este primer sondeo buscó relevar el interés del ex Boca en sumarse al proyecto deportivo de Ayude. La respuesta fue receptiva: Fabra, que en febrero cumplirá 35 años, no descartó la opción de volver a residir en Argentina.

El escenario contractual, no obstante, complica la operación. El salario que percibía Fabra en Boca resulta elevado para las cuentas de San Lorenzo, y un eventual acuerdo dependería de que el futbolista acepte una reducción considerable en sus pretensiones económicas. Fuentes del club, confirman que hasta ahora no existe una propuesta formal ni por parte de San Lorenzo ni respuesta concreta de los representantes del jugador, Martín Aráoz y José Constanzo.

El desenlace está supeditado, en primer término, al cierre de la venta de Báez y a que San Lorenzo logre levantar las inhibiciones financieras que impiden incorporar refuerzos. Mientras tanto, el nombre de Fabra aparece como una alternativa de jerarquía, capaz de aportar experiencia en un club que enfrentará triple competencia durante 2026. Por ahora, solo existen sondeos y un interés latente que podría tomar forma dependiendo de la evolución del mercado y la situación administrativa del club.

Temas Relacionados

Frank FabraBoca JuniorsSan LorenzoElías Báez

Últimas Noticias

El gol de Nico Domínguez con el que amargó el estreno del Taty Castellanos en la Premier League y hundió al West Ham en el descenso

El volante del Nottingham Forest inició la remontada en el 2-1 en Londres y su equipo le sacó siete puntos de ventaja al primero que estaría bajando a Segunda División

El gol de Nico Domínguez

La lección de Pablo Aimar en una charla con entrenadores: “El fútbol es un juego de picardía”

El ex futbolista y ayudante de campo en la selección argentina volvió a pregonar que los juveniles tengan libertad de creación durante su formación

La lección de Pablo Aimar

Argentinos presentó a Enzo Pérez como refuerzo: la palabra especial que utilizó y todos los refuerzos que contrató para la Libertadores

El ex capitán de River Plate se sumó al equipo de Nicolás Diez, que tiene como gran objetivo asegurar su clasificación a la fase de grupos del torneo continental

Argentinos presentó a Enzo Pérez

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

Pablo Copetti corre con una escudería gala y afirmó que sólo atendieron a los competidores de ese país. De sus insultos en las redes a la falta de autocrítica del team. “Quiero creer que fue un error”, disparó

La fuerte denuncia de un

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

Lennart Karl, la joya del Bayern Múnich declaró en una charla privada su intención de jugar en el Merengue y un campeón del mundo con Alemania salió a defenderlo frente a las críticas de los hinchas

No sabía que lo estaban
DEPORTES
El gol de Nico Domínguez

El gol de Nico Domínguez con el que amargó el estreno del Taty Castellanos en la Premier League y hundió al West Ham en el descenso

La lección de Pablo Aimar en una charla con entrenadores: “El fútbol es un juego de picardía”

Argentinos presentó a Enzo Pérez como refuerzo: la palabra especial que utilizó y todos los refuerzos que contrató para la Libertadores

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

TELESHOW
Las fotos sexies de Morena

Las fotos sexies de Morena Beltrán en Punta del Este tras la propuesta de casamiento de Lucas Blondel

La tajante respuesta de Marta Fort a su primo John por el legado de la empresa familiar: “Basta, chicos”

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

Un verano en familia: Dolores Trull y la postal íntima de José Ignacio

Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano, se sumó a Cuestión de Peso: “No me gusta mirarme en el espejo desnuda”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo es el principal laboratorio

Cómo es el principal laboratorio de innovación científica en Francia que busca transformar la vida cotidiana

De la exclusión en los restaurantes al refugio de las heladerías: cómo las mujeres conquistaron su lugar en la mesa urbana en el siglo XIX

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela no está gobernada por “ningún agente extranjero”

Por la falta de lluvias en Uruguay, el sur de Uruguay enfrenta nuevas alertas por el déficit hídrico

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas