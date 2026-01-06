No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

Tiene 6 goles y 2 asistencias en 22 duelos de la temporada (Crédito: Reuters/Angelika Warmuth)

Lennart Karl irrumpió en la Primera del Bayern Múnich esta temporada y quemó todos los libros porque el juvenil de 17 años (cumplirá 18 en febrero próximo) suma 22 partidos con esta camiseta y se ganó su lugar en la consideración del entrenador Vincent Kompany. Sin embargo, una frase causó revuelo en el elenco de Baviera y un ex jugador del club, que fue campeón del mundo en Italia 1990 y ganador del Balón de Oro de ese mismo año, saltó a defender a la joven promesa.

Lothar Matthäus escribió una columna en el portal web de Sky Sports Alemania, en la que se concentró en la figura de Karl después de que el volante ofensivo haya mantenido una reunión con los hinchas del Bayern en la que confesó que le gustaría jugar en otro equipo gigante de Europa: “Espero que quede entre nosotros. El Bayern es un club muy grande y es un sueño jugar aquí, pero algún día quiero ir al Real Madrid. Es mi club soñado”. Sin embargo, la frase brindada en el contexto de un evento privado se difundió y los fanáticos le hicieron saber su descontento.

Frente a esto, Matthäus se mostró en las antípodas de este sentir y felicitó al atacante por tener un objetivo tan ambicioso en su carrera. “Me parece genial que alguien tenga confianza en sí mismo incluso a los 17 años. Fijarse metas no tiene nada que ver con la arrogancia. Lo encuentro honesto, pero no pretencioso ni arrogante. El Real Madrid simplemente tiene ese tipo de mística. El Bayern Múnich está en una situación similar, pero a menudo uno quiere probar algo nuevo en la vida”, escribió el hombre de 64 años, que ganó múltiples títulos en sus dos periodos con el cuadro teutón, entre ellos 7 Bundesligas.

En este sentido, analizó que la famosa frase One Man One Club, con un futbolista permaneciendo toda su carrera en una institución, ya no es algo común en el fútbol moderno: “No puedes decir ‘me quedaré en el Bayern Múnich toda la vida’, como Thomas Müller; eso es único. Al final, todos tenemos un objetivo en algún momento”. En este sentido, mencionó el caso de Robert Lewandowski, quien emigró al Barcelona en 2022: “No siempre se trata solo del dinero, sino a veces de un nuevo reto, una forma de renovarse. Tener un sueño es perfectamente normal”.

Lothar Matthaus le restó importancia a las declaraciones de Lennart Karl

Incluso, Lothar Matthäus reveló que tuvo una oportunidad de jugar en la Casa Blanca: “A mí también me habría gustado jugar para los Merengues. Fui elegido Futbolista del Año en el mundo en 1990/91 y, de repente, el Real Madrid se interesó por mí. Me habría encantado ir, pero tenía un contrato vigente. Por eso, en ese momento el traspaso no se concretó. Real Madrid y yo estábamos de acuerdo, pero el Inter de Milán no quiso dejarme ir por una suma alta de transferencia”.

En este sentido, el ex volante defensivo y actual analista dejó a un lado las críticas hacia Lennart Karl para naturalizar este tipo de declaraciones y sentenció que conseguirá sus aspiraciones si llega a lo más alto con el club de la Bundesliga: “Creo que todo está bien. Demuestra que es ambicioso y cree en sí mismo. Sabe que tiene que rendir excepcionalmente bien en el Bayern Múnich para siquiera estar en la mira del Real Madrid. El joven de 17 años no ha dicho que quiera jugar en el Real Madrid en los próximos dos años. Es su sueño. Los sueños se pueden hacer realidad, pero hay que trabajar para conseguirlos, y el Bayern Múnich se beneficiaría de ello. Si Karl llega a ser tan bueno que el Real Madrid negocie con él, primero tendrá que lograr algo extraordinario en otro club”.

“Yo también tuve sueños: siempre dije que quería jugar en un club más grande, ser internacional y participar en un Mundial. Con el tiempo, los sueños crecen. Hace cuatro años, probablemente él habría dicho que quería jugar en la Bundesliga, seguramente en el Bayern Múnich. Simplemente ve que hay posibilidades. No se trata solo del aspecto deportivo. Quizás también busque una nueva y mejor calidad de vida, un mejor clima, un club aún más grande en el mundo”, finalizó.

Convirtió dos goles en el 5-0 frente a RB Salzburgo en un amistoso (Crédito: Reuters/Peter Cziborra)

Con 6 goles y 2 asistencias en 22 juegos del presente curso, Lennart Karl es muy bien valorado por Kompany y convirtió un doblete en el amistoso de este martes con goleada 5-0 frente al RB Salzburgo en Austria.

A propósito de este encuentro, dos voces de la dirigencia anunciaron que Karl pidió disculpas después de la viralización de su conversación con los hinchas. “Estuvo con el club de fans y al día siguiente vino a nosotros y nos dijo: ‘Creo que ahí dije algo que no estuvo del todo bien. Algo que se podría malinterpretar’”, declaró el miembro de la dirección deportiva, Max Eberl, mientras que el director deportivo, Christoph Freund, siguió en la misma línea: “Creo que así es Lenny. Así es como juega al fútbol también. Es muy sincero. Le da igual, como decimos aquí, incluso en el campo. Habla como un chaval de 17 años. Por supuesto, se dio cuenta enseguida de que había sido un desliz. Se disculpó al día siguiente y hablamos del tema”.

“Se acercó a nosotros y nos dijo que no era eso lo que quería decir. Se siente muy a gusto en el FC Bayern. Está disfrutando mucho de este momento. De niño entrenó con el Real Madrid, que era el club de sus sueños. Le preguntaron cuál era el club de sus sueños, aparte del FC Bayern. Tiene 17 años y está muy feliz en el FC Bayern. Y nosotros estamos muy contentos de que esté con nosotros”, manifestó Freund en una clara intención por bajar las revoluciones en torno a este tema.

Eberl declaró que “puede cometer errores” por su corta edad y se mostró muy conforme por su nivel futbolístico, más allá de sus proyecciones a futuro: “Él demuestra su rendimiento en la cancha. Sabe lo que tiene aquí y nos lo ha vuelto a remarcar. Eso es lo que importa”.