Las dos estrellas internacionales que busca el Inter Miami de Messi para terminar de rearmar su Dream Team

La snrisa de Messi tras ganar la MLS Cup (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El Inter Miami, capitaneado por Lionel Messi y con David Beckham como cara visible, busca reacomodar su plantel tras la conquista de la MLS y el retiro de dos de sus máximas figuras: Sergio Busquets y Jordi Alba. En consecuencia, según medios españoles, la franquicia realiza gestiones para incorporar a Antoine Griezmann y Koke, referentes del Atlético de Madrid.

Las Garzas, bajo la conducción de Javier Mascherano desde el banco de suplentes, buscan mantener el protagonismo en la MLS y apostar por llegar lejos en la Concachampions. La llegada de Messi ya supuso un salto de calidad y exposición mediática para el proyecto, que el próximo 4 de abril vivirá otro hito con la inauguración del estadio Miami Freedom Park, en ocasión del choque ante Austin.

De acuerdo con Mundo Deportivo y OK Diario, el club estadounidense ya habría entablado contactos formales con Griezmann (34 años) y Koke Resurrección (33) para sumar experiencia y liderazgo a su plantel.

Koke festeja su gol ante el Girona, anotado hace dos semanas (REUTERS/Albert Gea)

Marca subraya que, desde Estados Unidos, existe la convicción de que este es el momento adecuado para abordar un doble fichaje de gran impacto. El “factor Messi” constituye el principal atractivo, pero también pesan la estabilidad contractual y la calidad de vida en Florida, lo que atrae a futbolistas de larga trayectoria en Europa. Vale recordar que el elenco rosa retiene una ficha de “jugador franquicia” por ocupar (los otros dos son la Pulga y Rodrigo de Paul).

En el caso de Griezmann, la decisión personal es clave. El delantero francés tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2027, aunque desde hace un tiempo valora seriamente la posibilidad de finalizar su ciclo europeo. La intención de mudarse con su familia a Estados Unidos adquiere cada vez más importancia.

En cuanto a Koke, termina contrato en junio de 2026 y, hasta el momento, no hay indicios de renovación. El volante fue titular en la igualdad 1-1 ante la Real Sociedad de este domingo, mientras que el galo disputó los últimos 30 minutos, cuando ingresó por Julián Álvarez.

El Inter Miami viene avanzando en la confección de otro plantel de alto impacto de cara a la temporada 2026. Renovó el contrato del capitán hasta 2028, se aseguró la continuidad de Luis Suárez, hizo uso de la opción de compra de Rodrigo de Paul, y sumó a los laterales Sergio Reguilón y Facundo Mura.

En las últimas horas confirmó el desembarco del arquero canadiense Dayne St. Clair, procedente de Minnesota United, donde acumuló 159 partidos desde su selección en el SuperDraft de 2019. Además, el arquero suma 18 apariciones con su selección.

El club de la Florida resaltó que St. Clair fue elegido mejor portero de la MLS en 2025 tras registrar un 77,93% de atajadas, 113 paradas y mantener su arco invicto en 10 de los 30 encuentros de la fase regular. El guardameta superó en la votación a Matt Freese, de New York City FC, y Yohei Takaoka, de Vancouver Whitecaps.

Llega para pelear el puesto con Oscar Ustari, titular en la última campaña, y Rocco Ríos Novo, por quien la institución volvió a apostar.

Griezmann, en acción ante la Real Sociedad (REUTERS/Vincent West)

También asoma Micael, defensa central del Palmeiras, subcampeón de la Copa Libertadores. Tiene 25 años. Y el club sigue soñando con la permanencia de Tadeo Allende, uno de los goleadores de la última campaña cuya ficha pertenece al Celta de Vigo.

Mientras, el Inter Miami se prepara para una gira por Sudamérica, con encuentros ante tres históricos del continente: Alianza Lima en Perú, Atlético Nacional en Colombia y Barcelona de Guayaquil en Ecuador. Estos amistosos, programados para el 24 y 31 de enero y el 7 de febrero, marcarán el punto de partida de una pretemporada exigente.