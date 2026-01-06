El crudo relato de una estrella de la Premier sobre su adicción a las pastillas para dormir: “Tomaba cuatro, me despertaba y tomaba otras cuatro”

El futbolista habló de su etapa más oscura (Reuters)

El ex internacional inglés Jonjo Shelvey expuso públicamente un episodio desconocido de su vida profesional al revelar su adicción a las pastillas para dormir durante su etapa en Turquía. En una entrevista con el podcast Undr the Cosh, el futbolista reconoció que este hábito afectó profundamente la relación con sus hijos y alteró su día a día lejos de su familia.

Shelvey, de 33 años, habló abiertamente sobre cómo el aislamiento y la soledad fuera de Inglaterra impactaron en su carrera y en su vida personal, en un testimonio que ha generado gran repercusión en medios británicos.

El propio Shelvey describió la raíz de su problema durante su estadía en Turquía, primero en el Caykur Rizespor y luego en el Eyupspor. “Fui a Turquía durante 18 meses y viví solo. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Terminé volviéndome adicto a las pastillas para dormir porque acababa de llegar a casa del entrenamiento y para pasar el rato. Pensaba: ‘¿Qué voy a hacer ahora?’”, declaró el futbolista en el podcast.

Según su testimonio, la rutina consistía en regresar al apartamento tras entrenar, comer algo y consumir varias pastillas, lo que se convirtió en un ciclo reiterado. “Tomaba tres o cuatro pastillas para dormir y me desmayaba hasta la mañana siguiente para entrenar”, detalló.

Shelvey habló de su etapa en Turquía (Reuters)

La situación se agravó en la capital turca, donde el entorno cambió pero la soledad persistió. “Me mudé a Estambul. Era una ciudad un poco más vibrante. Podrías salir, pero estaba allí solo otra vez. Odio estar solo”, afirmó. El futbolista explicó que decidió evitar el alcohol, considerado perjudicial para un profesional, y optó por continuar con las pastillas como forma de evasión. “Pensé que si pudiera ir en una dirección u otra, podría beber para pasar el rato. La bebida no es buena para un futbolista. No es una buena herramienta. Pero pensé que en lugar de beber, seguiría con las pastillas para dormir”, agregó Shelvey.

El ex jugador del Nottingham Forest y el Burnley reconoció la facilidad con la que los futbolistas pueden acceder a este tipo de medicamentos, tanto por medio de los médicos de los clubes como a través de sitios web. “Obtener pastillas para dormir es muy fácil para los futbolistas”, explicó. Su adicción, según relató, “destruyó” su vínculo familiar: “Destruyó mi relación con mis hijos”.

La recuperación de Shelvey comenzó con el apoyo de su esposa, Daisy Evans, con quien está casado desde 2015 y con quien tiene tres hijos. Gracias a ese acompañamiento, logró dejar el consumo de pastillas y reconstruir el vínculo con su familia. Su experiencia personal se produce en un contexto de transición deportiva. Tras su etapa en Turquía, Shelvey regresó brevemente a Inglaterra con el Burnley y, posteriormente, se incorporó al Arabian Falcons F.C. de la Segunda División de los Emiratos Árabes Unidos.

El futbolista pudo salir de las adicciones gracias a su pareja (Reuters)

En diálogo con la BBC, Shelvey rechazó recientemente la idea de haber emigrado al fútbol de Medio Oriente por motivos económicos. “La gente dice que fui allí por dinero. Estoy pensando, ¿qué dinero? No hay dinero en la Segunda División de los EAU. El salario aproximado aquí es de unas 2.000 libras al mes para un futbolista. En términos de lo que he ganado a lo largo de mi carrera, eso no es nada. Mi hermano gana más en un hotel de Londres. Así que nunca se trató de venir aquí por dinero”, remarcó.

A lo largo de su carrera, Shelvey ha jugado en clubes destacados de la Premier League y otras ligas europeas. Debutó profesionalmente en el Charlton Athletic, donde disputó 49 partidos y marcó 8 goles. En 2010, pasó al Liverpool, donde jugó 69 encuentros y anotó 7 tantos. Su trayectoria continuó en el Swansea City, sumando 96 partidos y 10 goles. El paso más largo lo dio en el Newcastle United, donde acumuló 202 presentaciones y 18 goles, consolidándose como uno de los mediocampistas más constantes de la liga inglesa.

Las estadísticas oficiales reflejan una trayectoria extensa y variada. En total, Shelvey ha disputado 473 partidos y marcado 52 goles en clubes profesionales. Además, ha colaborado con asistencias, logrando seis pases de gol en 32 partidos durante su paso por el Caykur Rizespor en la temporada 2023/2024. En la selección absoluta de Inglaterra, el mediocampista sumó seis apariciones, participando además en las categorías juveniles Sub-19 y Sub-21.