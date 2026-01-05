Deportes

Los movimientos en el mercado de River Plate: de la figura de Racing a la que sondeó a la partida de Jeremías Ledesma

El Millonario realizó consultas por un defensor. Además, el arquero se marcha a Rosario Central

River continúa moviéndose en el mercado de pases (Crédito: @RiverPlate)

El mercado de pases de River Plate continúa moviéndose. Tras las incorporaciones de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña -que aún no se oficializó-, el Millonario quiere reforzar la zaga central con una figura del fútbol local y ya actuó en consecuencia. Además, en las últimas horas, se supo que se confirmó que se desprende de un futbolista en un puesto clave para la planificación de Marcelo Gallardo.

La dirigencia del elenco de Núñez ha realizado una consulta formal a Racing para conocer las condiciones de incorporación de Marco Di Cesare, el joven defensor central de 23 años. El interés se intensificó luego de que San Lorenzo rechazara nuevamente negociar por el colombiano Jhohan Romaña, lo que llevó al Muñeco Gallardo a buscar una alternativa nacional de peso, según informó TyC Sports.

En el cierre del último campeonato, Di Cesare perdió protagonismo en el primer equipo que dirige Gustavo Costas, una situación que lo incluyó en la nómina de jugadores transferibles para la Academia si llega una propuesta relevante. A este contexto se suma la reciente oferta de Santos de Brasil, que puso sobre la mesa cerca de cuatro millones de dólares por el 70% de su pase —el 30% restante pertenece a Argentinos Juniors—, una cifra considerada como el piso de negociación en Avellaneda.

River consultó por Marco Di Cesare (REUTERS/Cristina Sille)

A dicha oferta, Racing respondió exigiendo 6,5 millones de dólares por ese porcentaje y la garantía de avales bancarios para formalizar la transferencia.

El escenario sigue abierto e involucra también la aparición de equipos interesados desde Europa, como Lazio, que en los últimos días realizó su propia consulta para conocer los términos contractuales que rodean al zaguero campeón de la Copa Sudamericana 2024. El Millonario, que actualmente realiza parte de la pretemporada en San Martín de los Andes, enfrenta así una competencia directa en la puja por el futbolista, quien destaca por su proyección internacional y potencial de venta futura.

Desde River saben que la operación no resultará sencilla, no solo por tratarse de un integrante clave de un rival directo con visibles ambiciones de exportación, sino también por la novela que se generó en la ventana de pases anterior cuando el club de Núñez ejecutó la cláusula de rescisión por Maxi Salas. De todos modos, la dirigencia de Racing mantiene la predisposición a negociar por Di Cesare en el presente mercado de pases.

Jeremías Ledesma volverá a Rosario
Jeremías Ledesma volverá a Rosario Central

Por otra parte, en River ya saben que el regreso de Jeremías Ledesma a Rosario Central está definido. El arquero, que fue campeón de la Copa Argentina en 2018 con la auriazul, volverá a Arroyito en un préstamo por un año que incluye una obligación de compra por cerca de USD 3 millones si se cumplen ciertos objetivos deportivos.

El retorno del guardameta a Rosario representa el cierre de una etapa breve en River, donde había aterrizado en junio de 2024. Durante los 18 meses en el conjunto de Núñez, Ledesma participó apenas en siete partidos, distribuidos entre dos presentaciones en el Torneo Clausura, cuatro en la Liga Profesional 2024 —siendo apenas uno bajo la conducción de Martín Demichelis— y uno por Copa Argentina. En esas apariciones, el arquero mantuvo su arco sin goles en tres ocasiones y recibió siete anotaciones.

La llegada de Ledesma se debió a una solicitud de Demichelis, aunque el cambio de dirección técnica —con la salida del ex defensor y la posterior designación de Marcelo Gallardo— relegó al arquero de Pergamino a segundo plano. El Muñeco definió que Franco Armani sea el primer arquero del equipo y así se mantuvo. El Pulpo se recupera de una lesión muscular que sufrió este domingo, durante la preparación en el sur.

