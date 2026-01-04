Deportes

FC Supra du Québec: el club que cerró la puerta a los foráneos para revolucionar el fútbol local

La nueva franquicia de la Canadian Premier League adoptará el modelo del Athletic de Bilbao y apostará exclusivamente por jugadores nacidos o formados en la provincia

La nueva política de FC
La nueva política de FC Supra du Québec pretende ofrecer una vía profesional a jóvenes que antes debían emigrar para jugar al fútbol (Instagram: @fcsupraquebec)

En un país donde las promesas futbolísticas de Québec solían marcharse para buscar futuro, un club decidió romper el molde. FC Supra du Québec debutará en la Canadian Premier League con un plantel compuesto solo por jugadores nacidos o formados en la provincia. Así, ofrece una oportunidad largamente esperada por el fútbol local.

Un modelo que cambia las reglas

Inspirado en el Athletic Club de Bilbao, el Supra impulsa un cambio radical en el fútbol provincial. La decisión de apostar solo por talento local responde a un reclamo de larga data y busca devolverle a Québec un sentido de identidad deportiva perdido en los últimos años. El anuncio y los primeros fichajes generaron gran expectativa en Montréal, una ciudad donde el fútbol suma seguidores cada temporada, según informó The Guardian.

El presidente y cofundador, Rocco Placentino, lo sintetizó con claridad: “Hacía falta, los jugadores lo necesitaban, los jóvenes de esta provincia lo necesitaban. Tenemos mucho talento en Québec, muchísimo talento”, afirmó Placentino, citado por The Guardian. Con esta política, el Supra pretende convertirse en la referencia para quienes aspiran a jugar profesionalmente sin abandonar su provincia natal.

FC Supra du Québec debuta
FC Supra du Québec debuta en la Canadian Premier League con un plantel compuesto solo por jugadores nacidos o formados en la provincia de Québec (Sergei Belski-USA TODAY Sports for CPL/File Photo)

La brecha histórica de oportunidades

Durante décadas, Québec fue cuna de futbolistas como Moïse Bombito, Ismaël Koné, Nathan Saliba, Maxime Crépeau y Mathieu Choinière, todos con paso por selecciones nacionales, pero obligados a emigrar ante la falta de un camino profesional sólido en la región. El CF Montréal, único club profesional previo, restringía el acceso a su academia a jóvenes que cumplían requisitos escolares y deportivos muy específicos, lo que dejaba a muchos talentos fuera del radar.

Esta nueva política busca cerrar esa brecha y evitar que más generaciones deban irse para crecer en su carrera. El objetivo es claro: ofrecer una vía directa al profesionalismo y consolidar una identidad futbolística propia para la provincia.

Una oportunidad real para el talento local

El proyecto de FC Supra du Québec enlaza el fútbol amateur con el profesionalismo, integrando jugadores de clubes aficionados y semiprofesionales que, hasta ahora, quedaban relegados de los grandes escenarios. Placentino explicó a The Guardian que el club será plataforma tanto para jóvenes de Ligue1 Québec como para quienes se formaron en la provincia tras llegar desde el extranjero.

Las pruebas abiertas para integrar
Las pruebas abiertas para integrar al club movilizaron a cerca de 400 aspirantes, reflejando el entusiasmo por crecer en el fútbol profesional regional (Instagram: @fcsupraquebec)

Uno de los primeros incorporados es Sean Rea, ex jugador del CF Montréal, quien valoró la iniciativa: “Antes solo existía la academia de Montréal y para ingresar allí debías ir a escuelas específicas. Muchos talentos se perdían porque no asistían a esos colegios y no llegaban a la academia, aunque tuvieran muchísimo potencial”, relató Rea. El mediocampista, con experiencia en la CPL y en el exterior, considera que una opción local a partir de los 18 años permitirá retener el talento en la provincia y facilitar el regreso de jugadores a préstamo.

Apertura y alianzas para ampliar el universo futbolístico

El Supra no se limitará solo a jugadores surgidos en su cantera. El club mantiene una relación cercana con el CF Montréal y contempla recibir futbolistas a préstamo que cumplan el perfil regional. Además, apuesta por descubrir y promover talentos fuera de las academias tradicionales, mediante pruebas abiertas en ocho asociaciones locales.

En las semanas previas al anuncio oficial, casi 400 aspirantes participaron en estos entrenamientos y varios debutarán como profesionales la próxima temporada. El club busca ampliar el universo de futbolistas que acceden al profesionalismo en Québec y dar visibilidad a quienes hasta ahora no tenían lugar.

El club de fútbol apuesta
El club de fútbol apuesta por un modelo similar al Athletic de Bilbao y busca consolidar una identidad deportiva quebequesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fenómeno social en ascenso

El regreso del Supra ha despertado entusiasmo en Montréal y revitalizado el sentido de pertenencia al fútbol local. El club conecta con el legado del antiguo Supra —que representó a la ciudad en la Canadian Professional Soccer League entre 1988 y 1992— y lo proyecta hacia el futuro. “Todos conocen el club. Ahora es nuestro trabajo como jugadores hacer que todavía más gente se sume. Hay muchas personas con ganas de ver fútbol aquí. El ambiente en la ciudad es visible”, explicó Rea, quien celebra la posibilidad de jugar ante familiares y amigos.

El auge del fútbol en Québec se refleja en las cifras: en 2023, cerca de 170.000 participantes se inscribieron en programas de Soccer Québec, superando ampliamente al hockey sobre hielo. El surgimiento del club femenino Montréal Roses en la Northern Super League confirma el momento ideal para impulsar el crecimiento profesional del deporte.

Identidad, orgullo y futuro

Con la pretemporada prevista para enero, FC Supra du Québec anunciará nuevos fichajes, junto con detalles sobre patrocinadores y uniformes. De cara al debut en la Canadian Premier League, el club se consolida como símbolo de identidad y orgullo regional: un proyecto que busca ir más allá de lo deportivo y convertirse en motor colectivo para toda la comunidad de Québec.

