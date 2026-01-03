Una figura de la Bundesliga se retiró tras la muerte de su hermano: “Algunas decisiones de la vida se anteponen al fútbol”

Kevin Kampl acordó su salida del RB Leipzig por motivos personales y para pasar más tiempo con su familia (REUTERS/Annegret Hilse)

El RB Leipzig de la Bundesliga de Alemania confirmó de manera oficial que, por solicitud personal de Kevin Kampl, acordó la ruptura del contrato y la desvinculación de la institución del mediocampista después de más de ocho temporadas. El futbolista tomó la decisión de retirarse después del fallecimiento de su hermano y profundas razones familiares, aunque no descartó volver a jugar en unos años.

Según informó el portal local BILD, la decisión llega tras meses marcados por motivos personales, en particular la pérdida de su hermano Seki en octubre, así como un empeoramiento en la salud de su padre. En una carta publicada tras conocerse la noticia, Kampl manifestó el efecto que este duelo tuvo en sus prioridades: “La repentina pérdida de mi hermano me ha demostrado con dolor lo valioso que es el tiempo y lo importante que es compartirlo con las personas más cercanas”. El medio mencionado indicó que la familia ya regresó a Solingen, ciudad natal del futbolista, junto a su esposa Vanessa y sus hijos Jordi Noel y Louis Jamie.

“Después de todos estos años, me he dado cuenta de que es hora de volver a casa, también porque la salud de mi padre no es buena y quiero pasar más tiempo con él. Tiempo que no volverá. Por difícil que sea esta decisión para mí, algunas decisiones de la vida se anteponen al fútbol. Me hubiera encantado jugar una vez más en nuestro estadio frente a ustedes, nuestra afición. No imaginé que esta despedida sería así. Pero a veces la vida exige otras prioridades, y estoy en paz con esta decisión”, comentó el futbolista en una carta abierta a los hinchas del Leipzig, la cual fue publicada en la página web oficial de la institución.

Kevin Kampl fue uno de los referentes en la irrupción del RB Leipzig en la Bundesliga y en Europa, con las semifinales de la Champions League como el punto más destacado (REUTERS/Annegret Hilse)

En esta misma línea, agregó: “Siempre recordaré con cariño mis ocho años y medio en el RB Leipzig. Desde el primer día, recibí una bienvenida increíblemente cálida. Juntos, hicimos historia, ganamos los primeros títulos del club, vivimos grandes momentos y siempre superamos las etapas difíciles como un solo equipo. Fui muy feliz en Leipzig y estoy increíblemente orgulloso de lo que logramos. Estoy inmensamente agradecido al club, a los entrenadores, a todo el personal, a mis compañeros, a todos en Leipzig y, especialmente, a la afición. Siempre intenté darlo todo por el club, por la afición y por mis compañeros en el vestuario. Les deseo a todos lo mejor y estoy convencido de que el RB Leipzig tiene un gran futuro por delante”.

No obstante, a pesar del delicado momento que está atravesando el futbolista y la decisión de marcharse del elenco que disputa la Bundesliga, el propio Kampl dejó entrever que podría regresar al fútbol en un tiempo. “Como he hecho durante los últimos meses, ahora me centraré intensamente en mi familia. No quiero descartar por completo la posibilidad de volver a los terrenos de juego algún día, aunque ahora mismo parezca completamente irreal, y prefiero pasar tiempo con mis seres queridos”, destacó.

Tras ocho años y medio en la institución, Kevin Kampl se marcha como el sexto futbolista con más partidos jugados en la historia del RB Leipzig (REUTERS/Lisi Niesner)

El club informó que le preparará un homenaje a la altura de su legado: Kampl recibirá el 17 de enero una gran despedida ante la afición en el partido en casa contra el FC Bayern Múnich. El director deportivo Marcel Schäfer ratificó el aprecio de la institución por la figura del esloveno y reiteró su disposición para un reencuentro futuro: “Le deseamos todo lo mejor para el futuro, mucha fuerza y, por supuesto, le daremos una despedida como es debido. Incluso después de eso, la puerta del RB Leipzig siempre estará abierta para Kevin”.

El paso de Kampl por la Bundesliga abarcó ocho años y medio en el RB Leipzig, tras su llegada desde el Bayer Leverkusen en 2017. Durante ese tiempo, el ex internacional esloveno (que nació en el pueblo de Solingen, Alemania) se consolidó como uno de los referentes más estables del club, con 283 partidos oficiales (el sexto con más encuentros en su historia), 13 goles y 23 asistencias. Su liderazgo fue recurrente en los éxitos recientes del Leipzig, como las semifinales de la UEFA Champions League, las Copa DFB de 2022 y 2023 y la Supercopa de Alemania en 2023.