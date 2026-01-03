Las imágenes del primer día de trabajo de Marcelo Barovero en su nuevo rol en River Plate

Marcelo Barovero se sumó al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en River Plate (@RiverPlate)

El club River Plate compartió las primeras imágenes de Marcelo Barovero en su nuevo cargo como entrenador de arqueros, un hecho que confirma el regreso de uno de los referentes más emblemáticos de la era dorada del club. El ex arquero inició ayer oficialmente su labor junto al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en el predio de River Camp, donde fue recibido por el plantel y presentado en su nuevo rol. Luego viajó junto a toda la comitiva a San Martín de los Andes para continuar con la puesta a punto.

Las fotos difundidas por River Plate muestran a Barovero interactuando con Franco Armani, brindando indicaciones durante la práctica, abrazando a Gallardo en el momento de su presentación y supervisando los ejercicios específicos de los arqueros. El material gráfico refleja la rápida integración de Trapito al trabajo cotidiano del equipo y su conexión directa con los futbolistas bajo su tutela.

Marcelo Barovero dialogó con Franco Armani durante la práctica (@RiverPlate)

El inicio de 2026 trajo movimientos relevantes para la institución de Núñez. El regreso de Barovero marca el comienzo de una etapa que busca potenciar la preparación de los porteros, un área estratégica para el club en la nueva temporada. La llegada del ex guardameta, quien colgó los guantes en Banfield durante 2024, se produce en un contexto de renovación del plantel, que también incorporó a Aníbal Moreno y Fausto Vera para fortalecer el mediocampo.

Barovero fue presentado este viernes al plantel profesional e integraró la delegación que viajó a San Martín de los Andes para sumarse al segundo tramo de la pretemporada (este sábado tendrán doble turno). El regreso de Trapito no implica el desplazamiento de Alberto Tato Montes, quien seguirá compartiendo la coordinación del área de arqueros. Según explicaron desde River Plate, ambos entrenadores trabajarán en conjunto con el objetivo de elevar el rendimiento de los porteros del primer equipo.

La situación del arco millonario permanece en el centro de la agenda dirigencial. Franco Armani continúa como titular, respaldado por un contrato vigente hasta diciembre de este año, mientras que Ezequiel Centurión regresó tras un préstamo en Independiente Rivadavia. También sobresale la presencia de Jeremías Ledesma, que podría emigrar en búsqueda de más minutos. La llegada de Barovero responde a la intención de consolidar la estructura técnica y aprovechar la experiencia del ex futbolista, quien dejó una huella importante durante su paso por el club entre 2012 y 2016.

Marcelo Gallardo decidió sumar a Marcelo Barovero a su cuerpo técnico como entrenador de arqueros (@RiverPlate)

Durante su carrera, Barovero defendió los colores de Atlético de Rafaela, Huracán, Vélez Sarsfield, Necaxa, Monterrey, Burgos y Banfield. En River Plate, fue protagonista de la obtención de dos títulos locales y cuatro internacionales: Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Libertadores y Copa Suruga Bank. Uno de los momentos más recordados se produjo cuando atajó un penal a Emmanuel Gigliotti en una serie decisiva ante Boca Juniors.

La pretemporada del plantel profesional continuará más adelante en Uruguay, donde el equipo disputará amistosos ante Millonarios de Colombia y Peñarol. El primer encuentro está programado para el domingo 11 de enero a las 21:00 en el Campus de Maldonado, mientras que el segundo compromiso será el sábado 17 de enero a las 22:00 en el mismo escenario.

Además de Barovero y Montes, el cuerpo técnico del Muñeco también lo integran sus históricos asistentes Matías Biscay y Hernán Buján, el preparador físico Pablo Dolce y el kinesiólogo Jorge Bombicino.

Barovero tendrá a su cargo la preparación de Franco Armani, uno de los referentes del plantel, así como de Ezequiel Centurión y Jeremías Ledesma, quien podría buscar continuidad en otro club. También trabajará con los juveniles Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz, recientemente firmado como profesional.

Los jugadores de River que viajaron a la pretemporada en San Martín de los Andes:

(@RiverPlate)

Arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.

Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Facundo González y Ulises Giménez.

Mediocampistas: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Meza, Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Agustín Obregón y Tomás Galván.

Delanteros: Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Cristian Jaime.