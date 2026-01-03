Así fue el primer día de pretemporada de Boca Juniors: tres bajas, dos renovaciones y una llamativa presencia entre los descartados

Primer día de pretemporada de Boca Juniors

Boca Juniors puso primera en la pretemporada y comenzó con los trabajos este viernes por la tarde. Después de los exámenes médicos de rutina, el plantel realizó ejercicios livianos con pelota y de reactivación luego de la licencia durante casi todo diciembre. Lentamente se va reformando el plantel, con algunas bajas, dos renovaciones que se preveían y una llamativa presencia entre los futbolistas que se entrenan de forma diferenciada al grupo principal.

No se tocó el cuerpo técnico: Claudio Úbeda estará a cargo junto a Juvenal Rodríguez, laderos de Miguel Ángel Russo en su último ciclo. Entre las bajas, hay que mencionar que ya no pertenecen al club los tres futbolistas a los que se les venció el contrato el pasado 31 de diciembre: Cristian Lema, que suena en Colón de Santa Fe, Frank Fabra, quien probablemente vuelva al fútbol colombiano, e Ignacio Miramón, por quien el Xeneize no hizo uso de su opción de compra y en las próximas horas será presentado como refuerzo de Gimnasia La Plata.

Dos futbolistas extendieron su contrato hasta diciembre de 2026. Ellos son Ander Herrera y Javier García. El vasco tenía una cláusula para renovar automáticamente a fines del año pasado pero, en contacto con Juan Román Riquelme, optó por dejarla vencer y reflexionar sobre su continuidad como profesional. Luego de debatirlo con su seno íntimo en época de Fiestas, le levantó el pulgar al presidente boquense con la particularidad de que ofreció una rebaja en su salario teniendo en cuenta la poca participación que tuvo el año pasado debido a una serie de lesiones que lo tuvieron a maltraer. Ander cumplir 37 años en agosto.

Leandro Paredes y Claudio Úbeda lideraron dentro y fuera de la cancha el primer día de trabajo: renovaron Ander Herrera y Javier García

El caso de Javi García, tercer arquero y muy bien considerado por el grupo, es singular debido a su estrecha relación con Riquelme y la cúpula dirigencial. Desde la directiva le habían confiado a Infobae que, si el cuerpo técnico levantaba el pulgar, seguramente renovaría su vínculo por un año más. A esta altura de su carrera (cumplirá 39 años a fines de enero), el guardameta que se formó en Boca y pasó por Tigre y Racing, sabe que está en la recta final y puede aportar desde fuera de la cancha. Pero ya toma en consideración el retiro y la posibilidad de sumarse a la estructura de fútbol del club desde el plano de entrenador de arqueros.

Una serie de futbolistas que terminaron sus respectivos préstamos en otros clubes también se hicieron presentes en el Boca Predio ayer. Sin embargo, ninguno de ellos será tenido en cuenta en Boca de cara a esta temporada. Entre los nombres más resonantes están Marcelo Weigandt (pretendido por Belgrano de Córdoba y Gimnasia), Renzo Giampaoli (lo quiere el Lobo platense y Nacional de Uruguay), Oscar Salomón (entre Colo Colo y Newell’s), Jabes Saralegui (Tigre lo quiere retener, pero se metió Independiente), Gonzalo Maroni (se iría a Grecia), Juan Ramírez (no seguirá en Lanús), Beto Briasco, Gonzalo Morales y Nicolás Orsini (en carpeta de Estudiantes de Río Cuarto).

Quien llamó la atención de propios y extraños es el paraguayo Bruno Valdez, quien estuvo presente en el Boca Predio a pesar de que en la entidad de la Ribera habían informado extraoficialmente que ya no pertenecía a la institución. Lo mismo había sucedido desde Cerro Porteño, su último equipo, desde donde le ratificaron a este medio que continuaría allí. El defensor de 33 años tenía contrato en el Xeneize hasta diciembre de 2025, pero en medio de su vínculo sufrió una lesión ligamentaria que le impidió jugar con normalidad a lo largo de 2024. Puede que exista un gris legal respecto a su vínculo, aunque lo cierto es que Valdez no va a seguir en Boca y probablemente permanezca en el Ciclón de Barrio Obrero.

El apraguayo Bruno Valdez apareció en el Boca Predio, pero no seguirá en el Xeneize (REUTERS/Carla Carniel)

Con el liderazgo de Leandro Paredes y la aparición de Edinson Cavani, quien confirmó públicamente que intentará ganar la Libertadores este año y en diciembre se retirará, Boca puso en marcha la ilusión. Por estas horas, se definirá uno o dos amistosos antes de debutar oficialmente el domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra en la Bombonera por el Torneo Apertura. Además, el cuadro de Úbeda se medirá ante Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina en febrero, con día y sede a confirmar. El sorteo de la fase de grupos de la Libertadores será en marzo y, el comienzo de la competencia será en abril.

En cuanto a los refuerzos, siguen las tratativas por el colombiano Marino Hinestroza y se aguarda por una respuesta de San Lorenzo respecto a Gastón Hernández, quien podría llegar en combo con Alexis Cuello, que fue ofrecido y por el que Boca pidió condiciones.