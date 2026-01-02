Las perlitas de la acción de la Premier League: la reacción del Cuti Romero tras un caño, festejo de un lateral y dos récords

Los apasionados por el fútbol pusieron todas sus fichas en el cierre de la fecha 19 de la Premier League este jueves 1° de enero, porque se trató de la única que tuvo acción dentro de las principales ligas europeas, pero la desilusión estuvo a la orden del día con solo dos goles y tres empates 0-0, algo que no sucedía desde hace 16 años dentro de una grilla de cuatro partidos en una jornada. El flojo nivel futbolístico en los 90 minutos de cada duelo fue robustecido por una serie de perlitas que le dieron una mayor relevancia a la agenda.

En primer lugar, la marca histórica publicada por OptaJoe, enfocada en estadísticas del fútbol inglés, establece que es la segunda vez en la historia del formato introducido a partir de la temporada 1992-93 en la que se registran tantas igualdades sin tantos sobre un cuarteto de duelos correspondientes a un mismo día.

La única ocasión en la que se había registrado un suceso idéntico fue el domingo 11 de abril de 2010 por la fecha 34 de aquel torneo. En esa oportunidad, se repartieron puntos en Wolverhampton-Stoke City, Blackburn Rovers-Manchester United y Liverpool-Fulham, luego de sendos 0-0. En el último turno, Manchester City despachó 5-1 al Birmingham.

Además, hace 28 años no se registraba tan poca carga goleadora porque la última vez que se anotaron dos tantos en cuatro encuentros de una jornada fue el 29 de abril de 1998. Ya en el presente, esos gritos los brindaron Crystal Palace y Fulham (1-1), mientras que Liverpool-Leeds United, Sunderland-Manchester City y Brentford-Tottenham no salieron del cero.

En este último duelo, Cristian Romero fue capitán de los Spurs y disputó todo el encuentro ante las Abejas en el Gtech Community Stadium. Uno de los momentos más resonantes de un aburrido encuentro lo tuvo al Cuti como protagonista por una peculiar reacción, ya que el zaguero central de la selección argentina fue víctima de un caño de Keane Lewis Potter, a quien terminó derribando. Levantó sus brazos y miró al árbitro para zafar de la falta en contra, pero Andy Madley cobró la infracción y el defensor levantó la vista al cielo sin poder creer el fallo.

*El festejo de los hinchas del Sunderland por un lateral

En simultáneo a lo que sucedió en ese partido, los hinchas del Sunderland vivieron a su manera la destacada igualdad contra Manchester City, que se alejó de la cima y quedó a 4 puntos del líder Arsenal. Todo el estadio se agitó en un puño apretado cuando Nico O’Reilly falló en la entrega de una pelota en medio de la presión local y concedió un lateral en propio campo. El rugido de los fanáticos evidenció la trascendencia del encuentro para el elenco recién ascendido, que está séptimo en la tabla y todavía no perdió como local en la Premier League. Ese gesto enfervorizado motivó que la cuenta oficial de Sportscenter, noticiero deportivo de ESPN, hiciera una comparación con Estudiantes: “¿Pincharrata o Sunderland? Así se festeja un lateral ganado ante el City en el Estadio de Luz... ¡¡Estudióoo, Estudióoo!!”.

Por último, al Liverpool no se le cayó una idea para perforar el arco del Leeds United y el ingreso de Alexis Mac Allister para los últimos 24 minutos no cambió nada, aunque los Reds ampliaron su invicto a ocho duelos sin perder. Mientras tanto, Walter Benítez fue suplente en el 1-1 del Crystal Palace en Selhurst Park.

Todos los partidos del 1° de enero en la Premier League

Crystal Palace 1-1 Fulham

Liverpool 0-0 Leeds United

Sunderland 0-0 Manchester City

Brentford 0-0 Tottenham Hotspur

La tabla de posiciones de la Premier League