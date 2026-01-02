Deportes

Dolor en el boxeo tras la muerte del “Drago irlandés” por un agresivo cáncer: el crudo testimonio de su padre

Paul McCullagh Jr, reconocido por su parecido físico con el antagonista de “Rocky IV”, falleció a sus 25 años

Guardar
El boxeador Paul McCullagh Jr
El boxeador Paul McCullagh Jr falleció a sus 25 años tras una dura enfermedad

El boxeo norirlandés despide con dolor a Paul McCullagh Jr, quien falleció a los 25 años tras una lucha breve y devastadora contra un cáncer óseo agresivo, diagnóstico que puso fin a una trayectoria deportiva que prometía éxitos. La noticia, confirmada por su padre, reveló que el joven deportista había sufrido meses de malestar antes de someterse a pruebas médicas. El impacto de su muerte se extiende en la comunidad boxística, que resalta el legado del “Drago irlandés”, apodado así por su parecido con el personaje de la película “Rocky IV″.

En una emotiva declaración recogida por el medio Irish News, su padre, Paul McCullagh Sr, detalló que su hijo se mantuvo como un “guerrero hasta el final”, mientras él mismo reconocía: “Por supuesto, yo me desmoroné”. El hombre recordó que, cuando los médicos finalmente confirmaron la gravedad del diagnóstico, su hijo reaccionó con serenidad: “No te preocupes, papá, está en manos de Dios”, palabras que conmovieron profundamente a su entorno. Además, explicó que los especialistas encontraron obstáculos para determinar la causa de los malestares de su hijo.

Las muestras de dolor y respeto por Paul McCullagh Jr han llegado desde múltiples rincones del boxeo. Una representación de su club expresó que “Paul era un verdadero caballero en todo el sentido de la palabra, y a la vez una presencia formidable y poderosa en el ring”. La Asociación Atlética de Boxeo de Irlanda (IABA), en un comunicado, lamentó su pérdida y subrayó su paso por clubes como St. John Bosco Belfast y el McCullagh’s ABC de su familia. Recordó que ganó su primer título en 2012 y fue campeón Elite de peso pesado en Ulster en 2019.

Ese mismo año, representó al equipo de Alto Rendimiento de Ulster ante Nueva York y a Irlanda en un torneo internacional frente a los Países Bajos. Su carrera profesional inició después de 2019, acumulando importantes victorias en el encordado, entre ellas su debut frente a Anthony Woolery en 2020 y una posterior frente a Ben Thomas.

La IABA despidió al pugilista
La IABA despidió al pugilista

El linaje boxístico de la familia McCullagh es notable: su abuelo fue un campeón amateur, además de entrenador de figuras como Barry McGuigan y del actual campeón mundial welter de la FIB, Anthony Cacace. Su padre, quien regenta un club de boxeo en las cercanías de Belfast, también fue campeón amateur y actualmente ejerce como árbitro profesional.

El ex campeón Carl Frampton manifestó en la red social X: “Me parte el corazón escuchar la terrible noticia sobre el talentoso Paul McCullagh Jr. Mi más sentido pésame a su padre, Paul, y al resto de su familia y amigos”. El medallista olímpico Aidan Walsh destacó el recuerdo imborrable de los momentos compartidos.

La IABA emitió su pésame a la familia, el club y los allegados del joven pugilista: “Miembro de clubes incluyendo St. John Bosco Belfast y el McCullagh’s ABC de su familia, Paul ganó su primer título en 2012, y un título de peso pesado Ulster Elite en 2019. En el mismo año Paul representó al Ulster High Performance contra Nueva York y representó a Irlanda en una doble nación internacional contra los Países Bajos. Paul se convirtió en profesional después de su éxito en 2019, y registró varias victorias”.

“El abuelo y el padre de Paul fueron campeones de boxeadores aficionados, este último boxeo fuera de Immaculata BC. El abuelo de Paul era un entrenador profesional y aficionado muy respetado y su padre es un árbitro profesional. IABA expresa su más sentido pésame a la familia, club y seres queridos de Paul”, concluyó el comunicado.

Temas Relacionados

Paul McCullagh Jrboxeodeportes-argentina

Últimas Noticias

La leyenda del deporte que celebró Año Nuevo con una mujer 23 años menor y generó rumores de romance: “Fueron a un camarote”

Tom Brady y la influencer Alix Earle festejaron la llegada de 2026 en una fiesta a bordo de un yate

La leyenda del deporte que

Los 7 aspectos que entusiasman a la F1 para la temporada 2026: desde el nuevo reglamento al estreno de un circuito urbano

La Máxima realizó un punteo sobre los ítems que más ilusión generan de cara a la flamante campaña, que contará con múltiples cambios técnicos y en la estructura de las escuderías

Los 7 aspectos que entusiasman

La oferta de Roma a Paulo Dybala para renovar contrato que podría arruinar el sueño de Boca Juniors

La Joya figura en los planes del Xeneize para el mercado de julio, pero su futuro es incierto

La oferta de Roma a

Tras su polémico posteo contra la dirigencia de Vélez, Thiago Fernández fue presentado en su nuevo club de Europa

El jugador de 21 años firmó contrato con el Villarreal de España y realizó su primer entrenamiento

Tras su polémico posteo contra

La lista de futbolistas de Boca Juniors que volvieron al club y se entrenarán separados del plantel

Una nómina de jugadores que retornaron de sus préstamos y no serán tenidos en cuenta trabajarán con un PF alterno desde hoy

La lista de futbolistas de
DEPORTES
La leyenda del deporte que

La leyenda del deporte que celebró Año Nuevo con una mujer 23 años menor y generó rumores de romance: “Fueron a un camarote”

Los 7 aspectos que entusiasman a la F1 para la temporada 2026: desde el nuevo reglamento al estreno de un circuito urbano

La oferta de Roma a Paulo Dybala para renovar contrato que podría arruinar el sueño de Boca Juniors

Tras su polémico posteo contra la dirigencia de Vélez, Thiago Fernández fue presentado en su nuevo club de Europa

La lista de futbolistas de Boca Juniors que volvieron al club y se entrenarán separados del plantel

TELESHOW
Ale Lacroix habló del monstruo

Ale Lacroix habló del monstruo que lo abusó sexualmente a los 16 años: “Hace poco lo crucé en el lobby de un hotel”

Entre la arena y los sueños: el verano íntimo de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en Punta del Este

Silvina Scheffler recibió el alta luego de una semana internada

Daniela Christiansson, conmovida por la tragedia de Crans-Montana: “Un lugar lleno de recuerdos de mi infancia”

Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

INFOBAE AMÉRICA

Al Pacino sorprende al revelar

Al Pacino sorprende al revelar su canción favorita: “Va más allá de la música”

El director ruso Tugan Sokhiev es el elegido para dirigir el Concierto de Año Nuevo 2027 de la Filarmónica de Viena

Cómo la computación analógica puede reducir mil veces el gasto energético de la inteligencia artificial

La policía suiza cree que las bengalas sobre botellas de champaña causaron el incendio mortal en Crans-Montana

Los microplásticos generan nuevas moléculas químicas bajo la acción de la luz solar