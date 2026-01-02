Dolor en el boxeo tras la muerte del “Drago irlandés” por un agresivo cáncer: el crudo testimonio de su padre

El boxeador Paul McCullagh Jr falleció a sus 25 años tras una dura enfermedad

El boxeo norirlandés despide con dolor a Paul McCullagh Jr, quien falleció a los 25 años tras una lucha breve y devastadora contra un cáncer óseo agresivo, diagnóstico que puso fin a una trayectoria deportiva que prometía éxitos. La noticia, confirmada por su padre, reveló que el joven deportista había sufrido meses de malestar antes de someterse a pruebas médicas. El impacto de su muerte se extiende en la comunidad boxística, que resalta el legado del “Drago irlandés”, apodado así por su parecido con el personaje de la película “Rocky IV″.

En una emotiva declaración recogida por el medio Irish News, su padre, Paul McCullagh Sr, detalló que su hijo se mantuvo como un “guerrero hasta el final”, mientras él mismo reconocía: “Por supuesto, yo me desmoroné”. El hombre recordó que, cuando los médicos finalmente confirmaron la gravedad del diagnóstico, su hijo reaccionó con serenidad: “No te preocupes, papá, está en manos de Dios”, palabras que conmovieron profundamente a su entorno. Además, explicó que los especialistas encontraron obstáculos para determinar la causa de los malestares de su hijo.

Las muestras de dolor y respeto por Paul McCullagh Jr han llegado desde múltiples rincones del boxeo. Una representación de su club expresó que “Paul era un verdadero caballero en todo el sentido de la palabra, y a la vez una presencia formidable y poderosa en el ring”. La Asociación Atlética de Boxeo de Irlanda (IABA), en un comunicado, lamentó su pérdida y subrayó su paso por clubes como St. John Bosco Belfast y el McCullagh’s ABC de su familia. Recordó que ganó su primer título en 2012 y fue campeón Elite de peso pesado en Ulster en 2019.

Ese mismo año, representó al equipo de Alto Rendimiento de Ulster ante Nueva York y a Irlanda en un torneo internacional frente a los Países Bajos. Su carrera profesional inició después de 2019, acumulando importantes victorias en el encordado, entre ellas su debut frente a Anthony Woolery en 2020 y una posterior frente a Ben Thomas.

La IABA despidió al pugilista

El linaje boxístico de la familia McCullagh es notable: su abuelo fue un campeón amateur, además de entrenador de figuras como Barry McGuigan y del actual campeón mundial welter de la FIB, Anthony Cacace. Su padre, quien regenta un club de boxeo en las cercanías de Belfast, también fue campeón amateur y actualmente ejerce como árbitro profesional.

El ex campeón Carl Frampton manifestó en la red social X: “Me parte el corazón escuchar la terrible noticia sobre el talentoso Paul McCullagh Jr. Mi más sentido pésame a su padre, Paul, y al resto de su familia y amigos”. El medallista olímpico Aidan Walsh destacó el recuerdo imborrable de los momentos compartidos.

“El abuelo y el padre de Paul fueron campeones de boxeadores aficionados, este último boxeo fuera de Immaculata BC. El abuelo de Paul era un entrenador profesional y aficionado muy respetado y su padre es un árbitro profesional. IABA expresa su más sentido pésame a la familia, club y seres queridos de Paul”, concluyó el comunicado.