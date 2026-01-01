Deportes

Quién es el futbolista que sufrió heridas de gravedad en la explosión en un bar suizo que conmueve a toda Europa

El siniestro en una emblemática estación alpina dejó 40 muertos y más de una centena de heridos

Dos Santos fue trasladado a Alemania

Tahirys Dos Santos, futbolista de 19 años del FC Metz, sufrió graves heridas durante el incendio y explosión ocurridos la madrugada del 1 de enero en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza. El siniestro dejó cerca de 40 personas fallecidas y 115 heridas. Dos Santos, originario de Mont-Saint-Martin y jugador del filial y equipo sub-19 del club francés, fue trasladado en avión a Alemania para recibir atención médica especializada.

El FC Metz, mediante un comunicado oficial, expresó su profunda consternación ante el suceso y manifestó su apoyo tanto al futbolista como a su familia. En el mensaje, el club indicó que todos sus miembros —dirigentes, entrenadores, jugadores y personal— están unidos enviando su solidaridad a Tahirys Dos Santos en estos momentos difíciles. La entidad también precisó que colabora con las autoridades médicas para trasladar al joven deportista al hospital de Mercy, próximo a su residencia, en cuanto su estado clínico lo permita. Igualmente, el club solicitó respeto por la privacidad del jugador y sus allegados durante el proceso de recuperación, comprometiéndose a informar sobre cualquier novedad relevante relacionada con su evolución.

El incendio, considerado uno de los accidentes más graves registrados en la región en los últimos años, se declaró cerca de la 01:30 hora local en un establecimiento reputado por acoger a jóvenes, turistas y residentes en una de las estaciones de esquí más prestigiosas de Europa. Las autoridades del cantón de Valais descartaron la hipótesis de un atentado tras la investigación preliminar; determinaron que la explosión fue consecuencia directa del propio incendio, cuyo origen permanece sin aclarar. De inmediato, la policía, bomberos y equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo, establecieron una zona de exclusión aérea y cerraron los accesos a la zona, mientras socorrían a los heridos y evacuaban a los supervivientes. Ambulancias permanecieron apostadas durante horas fuera del local, cuyas ventanas quedaron destruidas por la onda expansiva y donde persistía el olor a quemado.

El bar Le Constellation contaba esa noche con su aforo completo: unas 300 personas en el interior y alrededor de 40 en la terraza, según la policía y fuentes del resort. Numerosos asistentes describieron escenas de confusión y pánico; algunos testigos relataron haber escuchado una detonación de origen desconocido durante la celebración, mientras otros, como un turista estadounidense entrevistado por AFP, aseguraron haber visto a la multitud huir en la oscuridad entre gritos, tratando de escapar de las llamas. Testimonios citados por la prensa local sugieren que la detonación podría estar relacionada con el uso de material pirotécnico durante un concierto, aunque la policía cantonal no ha confirmado esta hipótesis y mantiene la reserva sobre el avance de la investigación.

La magnitud de la tragedia en Crans-Montana provocó un impacto más allá de las fronteras suizas. Localidad conocida por su ambiente cosmopolita y su popularidad entre visitantes internacionales, Crans-Montana quedó marcada por el desastre. Las muestras de conmoción y solidaridad llegaron desde distintos países, reflejando el alcance que tuvo el incendio tanto en la sociedad europea como en el ámbito deportivo.

Como reflejo del eco internacional de la tragedia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, transmitió públicamente su solidaridad a las víctimas y al pueblo suizo, evidenciando el dolor compartido que suscitaron los hechos más allá del lugar del accidente.

EL COMUNICADO DEL METZ

El FC Metz lamenta anunciar que Tahirys Dos Santos, jugador de la base del club, originario de Mont-Saint-Martin, resultó herido durante el incendio ocurrido en Crans-Montana (Suiza) en la noche de Fin de Año. Gravemente quemado, el joven Grenat de 19 años fue trasladado en avión a Alemania, donde actualmente recibe atención médica.

