Deportes

Escándalo en Brasil con tres futbolistas argentinos en una fiesta de fin de año: denuncia de agresiones e intervención policial

Eros Mancuso, José Tucu Herrera y Tomás Pochettino, jugadores del Fortaleza, quedaron involucrados en un incidente

Guardar
Eros Mancuso, Pochettino y Tucu Herrera se vieron envueltos en un incidente

Una confrontación durante la celebración de Año Nuevo en un condominio residencial en la Región Metropolitana de Fortaleza terminó con la intervención de la policía y la denuncia de amenazas y agresiones físicas. El hecho involucró al lateral argentino Eros Mancuso, jugador del Fortaleza Esporte Clube, quien se encontraba en su domicilio junto a familiares y sus compatriotas, también futbolistas, Tomás Pochettino y José Tucu Herrera.

Según información de Lance y O Globo, el episodio ocurrió en la madrugada de este 1 de enero de 2026 en el municipio de Eusébio. De acuerdo con lo reportado por los medios, la situación habría comenzado cuando un vecino, alterado por el ruido de la fiesta, irrumpió en la residencia donde se encontraba Mancuso.

Uno de los involucrados (@Rodrigoow
Uno de los involucrados (@Rodrigoow en X)

El intruso, conforme a la versión publicada por O Globo, lanzó amenazas a todos los presentes, lo cual generó una confrontación al intentar desalojarlo. Desde redes sociales circularon detalles que apuntan a la motivación del incidente: el vecino habría reaccionado por el alto volumen que, supuestamente, impedía el descanso de su hijo recién nacido.

Desde las primeras horas del año, comenzaron a circular en redes sociales imágenes y grabaciones que mostraron momentos del altercado. En uno de los videos, puede apreciarse cómo interrogan al defensor sobre la presencia de su compañero, el mediocampista Herrera, durante la fiesta. Mancuso responde que desconoce el paradero del futbolista, lo que evidencia la tensión en el entorno del suceso, según detalló el medio Lance!.

Según Itatiaia, además de Mancuso, los jugadores Tomás Pochettino y José Herrera habrían sido señalados por el vecino como partícipes en la agresión, aunque la versión oficial aún no ha confirmado la participación directa de todos los involucrados. El club Fortaleza informó, a través de su departamento de prensa, que está siguiendo el caso y prestando apoyo a los atletas mientras avanzan las investigaciones de la Delegación de Policía Civil de Eusébio.

El comunicado de Eros Mancuso
El comunicado de Eros Mancuso

El propio lateral recurrió a una declaración pública en su cuenta de Instagram para aclarar los hechos y subrayó que fue abordado de forma violenta. “Durante la Nochevieja, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por insultos de un hombre evidentemente fuera de sí, tanto consciente como físicamente”, escribió.

Mancuso afirmó que la intención del vecino "era generar una confusión durante toda la noche. Los insultos se dirigieron a mi honor y mi trabajo, y también intentó menospreciar a las personas que me acompañaban. Aunque intentamos ignorarlo, insistió. Junto a otro individuo, se acercó a mi casa, forzó una de las puertas y amenazó a todos. Tratamos de sacarlos, pero recurrieron a la violencia física contra un invitado y tuvimos que llamar a la policía para controlar la situación”.

Eros Mancuso con la camiseta
Eros Mancuso con la camiseta de Fortaleza (REUTERS/Carla Carniel)

El futbolista enfatizó que tanto él como sus familiares y amigos se encuentran bien tras el suceso. Añadió que realizaría la denuncia correspondiente durante el mismo día y agradeció las muestras de preocupación recibidas: “Estoy bien, así como familiares y amigos, y durante el día estaré haciendo boletín de ocurrencia. No debo hablar más sobre el caso”.

En cuanto a lo futbolístico, Mancuso lleva jugados 60 partidos con la camiseta de Fortaleza, en los que registra 2 goles y 7 asistencias desde se su llegada proveniente de Estudiantes de La Plata, en agosto de 2024.

El Tucu Hererra también fue
El Tucu Hererra también fue involucrado en el altercado (REUTERS/Marcelo Machado De Melo)

El tucumano Herrera, por su parte, jugó solo 21 partidos con el elenco brasileño. Según el sitio especializado Transfermarkt, el extremo izquierdo marcó 2 tantos y brindó 3 pases-gol.

Pochettino, con pasado en River Plate y Boca Juniors, es el que más tiempo lleva en el club. Llegó en 2023 desde el Austin FC de la MLS y ya lleva 175 encuentros disputados, con 17 gritos y 29 asistencias.

Tomás Pochettino, mediocampista argentino
Tomás Pochettino, mediocampista argentino

Temas Relacionados

Eros MancusoJosé HerreraTomás PochettinoFortalezadeportes-argentina

Últimas Noticias

Las 5 predicciones de la F1 para la temporada 2026: el posible campeón y el piloto de Alpine que ganará una carrera

El sitio oficial de la Máxima difundió sus pronósticos para el inicio del calendario que se avecina en pocas semanas

Las 5 predicciones de la

Golpe en el mercado de pases: Racing está cerca de fichar a una de las joyas de la selección argentina

Milito y Zanetti encabezan la tratativa: Valentín Carboni dejaría el Genoa y sería cedido por el Inter a la Academia

Infobae

La impactante confesión de una figura del tenis que pensó en retirarse: “Apenas podía mantenerme de pie”

Stefanos Tsitsipas, que llegó a estar top 3 en el ranking ATP, reveló que tuvo que atravesar problemas físicos en 2025 e indicó que estuvo “dos días sin poder caminar” tras el US Open

La impactante confesión de una

Las vacaciones solidarias de una figura del Real Madrid en Sierra Leona: “Viajes como estos me dan más energía”

Antonio Rüdiger visitó el país africano en donde nació su madre y ayudó a chicos con diferentes discapacidades junto a su fundación

Las vacaciones solidarias de una

Lewis Hamilton reveló los secretos de su estricto entrenamiento y el cuidado físico a los 40 años para competir en la Fórmula 1

El siete veces campeón de la Máxima contó cómo es su rutina física para mantenerse vigente como uno de los pilotos de mayor edad en la categoría

Lewis Hamilton reveló los secretos
DEPORTES
Las 5 predicciones de la

Las 5 predicciones de la F1 para la temporada 2026: el posible campeón y el piloto de Alpine que ganará una carrera

Golpe en el mercado de pases: Racing está cerca de fichar a una de las joyas de la selección argentina

La impactante confesión de una figura del tenis que pensó en retirarse: “Apenas podía mantenerme de pie”

Las vacaciones solidarias de una figura del Real Madrid en Sierra Leona: “Viajes como estos me dan más energía”

Lewis Hamilton reveló los secretos de su estricto entrenamiento y el cuidado físico a los 40 años para competir en la Fórmula 1

TELESHOW
Guillermo Andino inauguró el 2026

Guillermo Andino inauguró el 2026 en familia desde Punta del Este: tejo, relax y la tranquilidad de la playa

El talento culinario oculto de Joe Keery, el actor de Stranger Things, que emocionó a los fans argentinos

Andrea Bursten con misterioso acompañante en José Ignacio: relax y complicidad bajo el sol

El Chino Leunis impactó con un drástico cambio de look y un mensaje de agradecimiento

La particular coincidencia de la China Suárez con Antonela Roccuzzo que desató un revuelo en las redes

INFOBAE AMÉRICA

Por primera vez miden un

Por primera vez miden un planeta errante que desafía lo que se sabía sobre mundos solitarios

Impactante testimonio de dos jóvenes que sobrevivieron al incendio en Suiza: “No había salidas de emergencia”

La historia ocultista del más misterioso e increíble templo neolítico subterráneo de Europa

Investigadores revelaron cómo llegaron los cerdos domésticos a Oceanía desde Asia hace 4 mil años

El oro se disparó 65% en 2025 y cerró así su mejor desempeño en 46 años