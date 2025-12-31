Deportes

Una figura internacional se volvió a postular para jugar en Boca Juniors: “Si me llama Riquelme, ¿cuándo firmamos?"

El uruguayo Lucas Torreira comentó públicamente que mantiene el sueño de ponerse la camiseta azul y oro

Guardar
Lucas Torreira dijo que se muere por jugar en Boca

Lucas Torreira volvió a expresar públicamente su deseo de vestir la camiseta de Boca Juniors. En una entrevista con el medio uruguayo Somos Fix, el mediocampista que actualmente milita en el Galatasaray admitió que persigue ese anhelo y que tuvo una conversación muy importante con Edinson Cavani que lo hizo reflexionar al respecto.

“¿Si me llama Riquelme?, ¿cuándo firmamos?“, mencionó con tono de sorna Torreira cuando le preguntaron por esta posibilidad. Y más tarde, fue contundente: ”Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol. No hay un día que no piense en ese momento, es la realidad, me muero por jugar en Boca".

Esa chance, por el momento no se dará en el corto plazo ya que no figura en los planes en este mercado y su situación contractual con el club turco, donde es titular y con contrato vigente hasta mediados de 2028, dificultaría una teórica tratativa: “Me estoy preparando para eso porque no es fácil ese mundo. Hace poco tiempo hable con Edi (Cavani) y tuvimos una charla muy importante. Ojalá se de jugar en Boca y después ir a uruguay a jugar en algún equipo”.

Lucas Torreira y Juan Román
Lucas Torreira y Juan Román Riquelme intercambiaron camisetas

Esta no es la primera vez que Torreira da cuenta de su simpatía por los colores de la Ribera, ya que en ocasiones anteriores también se declaró Bostero. En una entrevista con ESPN, Torreira relató los detalles del origen de su vínculo sentimental con el club argentino, señalando que en su hogar siempre reinó un ambiente muy futbolero. “Mi amor por Boca nace de chico. Mi familia es muy futbolera, mi papá es relator y tengo tres hermanos mayores que también juegan al fútbol. En casa siempre fútbol y acá se consume mucha televisión argentina y en casa siempre miré a Boca, desde chiquito. Los campeonatos... recuerdo la despedida de Palermo, estar tirado en la cama llorando con mi viejo, el último partido de Román, la vuelta de Tevez... muchas cosas”.

Tal es el grado de identificación que el oriundo de Fray Bentos tiene con Boca que luego de que falleciera su madre, hace un tiempo, pensó seriamente en marcharse de Europa y volver a Sudamérica para jugar en Boca. Además, en aquel entonces confió que su idea no es intentar jugar a los 36 o 37 años sino con absoluta vigencia. En febrero próximo recién cumplirá los 30 y es titular indiscutido en Galatasaray, además de figurar en los planes de Marcelo Bielsa para afrontar el Mundial 2026 con la selección uruguaya.

El recorrido deportivo de Torreira se ha desarrollado completamente en Europa, ya que partió de Uruguay a los 17 años rumbo a Italia. Allí afrontó un cambio clave en su carrera profesional. Tras consolidarse en el Pescara, Torreira trasladó su talento a la Sampdoria, donde se destacó y captó el interés de grandes equipos europeos, hasta que en 2018 fue adquirido por el Arsenal. La falta de oportunidades lo llevaron a ser cedido al Atlético de Madrid, donde permaneció una temporada antes de recalar en la Fiorentina de Italia un año y firmar con el Galatasaray en 2022. Hoy protagoniza su cuarta temporada con el club de Estambúl.

Respecto a su vínculo con Riquelme, había dicho anteriormente: “Yo he hablado muchas veces con Román y el día que (Boca) quedó afuera con Santos (de la Libertadores 2020) le mandé mensaje para animarlo por la situación del club”. El presidente de Boca lo tiene en carpeta para el largo plazo y sabe que, cuando las condiciones estén dadas, irá a la carga para contar con sus servicios. Román, que sabe llevar a fuego lento las negociaciones importantes, así lo piensa para el charrúa.

Temas Relacionados

Lucas TorreiraUruguayJuan Román RiquelmeEdinson CavaniBoca Juniors

Últimas Noticias

El debate sobre la “tercera pata” del tenis y la gran pregunta para 2026: ¿quién puede desafiar el reinado de Alcaraz y Sinner?

Mientras el 1 y el 2 consolidan un dominio casi sin fisuras en el circuito, muchos reclaman la aparición de un tercer protagonista capaz de discutirles la hegemonía

El debate sobre la “tercera

El video de Daniel Passarella haciendo “jueguitos” a los 72 años que se hizo viral

El campeón del mundo con la Selección y ex jugador, técnico y presidente de River Plate compartió las imágenes en las redes sociales

El video de Daniel Passarella

El video de Julián Álvarez armando la cuna para su bebé que hizo furor: “Misión imposible”

La Araña aprovecha estos días de descanso para acompañar más de cerca el embarazo de su pareja, Emilia Ferrero

El video de Julián Álvarez

A través de un nuevo comunicado, la AFA justificó el 30% de comisión que recibía la empresa de Faroni por acuerdos en el exterior

Sin nombrar al empresario, la entidad comparó el acuerdo con TourProdEnter LLC con los anteriores

A través de un nuevo

River Plate acordó la compra de Giuliano Galoppo: los dos jugadores que dio a cambio

El mediocampista de 26 años continuará en el equipo de Marcelo Gallardo y se despidió del San Pablo

River Plate acordó la compra
DEPORTES
El debate sobre la “tercera

El debate sobre la “tercera pata” del tenis y la gran pregunta para 2026: ¿quién puede desafiar el reinado de Alcaraz y Sinner?

El video de Daniel Passarella haciendo “jueguitos” a los 72 años que se hizo viral

El video de Julián Álvarez armando la cuna para su bebé que hizo furor: “Misión imposible”

A través de un nuevo comunicado, la AFA justificó el 30% de comisión que recibía la empresa de Faroni por acuerdos en el exterior

River Plate acordó la compra de Giuliano Galoppo: los dos jugadores que dio a cambio

TELESHOW
Wanda Nara sorprendió al excluir

Wanda Nara sorprendió al excluir a Martín Migueles de su balance anual, en medio de rumores de separación

El video de Tini Stoessel cantando con Rodrigo de Paul tras su reconciliación: “Los amores de mi vida”

Silvina Escudero disfruta bajo el sol de Mar del Plata: “Amo vivir acá y desayunar mirando el mar”

La divertida charla entre Pampita y Zaira: “Hemos compartido una pareja, o dos”

El balance de fin de año en video de Oriana Sabatini que tuvo un increíble olvido: “El 2025 fue una peli”

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Irán: en medio

Crisis en Irán: en medio de las multitudinarias protestas y la espiral inflacionaria, el régimen designó un nuevo jefe del Banco Central

El Gobierno de Taiwán mantiene la alerta máxima tras las masivas maniobras militares de China

El euro cerró 2025 con una revalorización del 14% frente al dólar

China mantiene el ritmo de compras de soja estadounidense en medio de la tregua comercial

Las bolsas europeas cerraron cerca de un récord: fue su mejor año desde 2021