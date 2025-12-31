Una figura internacional se volvió a postular para jugar en Boca Juniors: “Si me llama Riquelme, ¿cuándo firmamos?"

Lucas Torreira dijo que se muere por jugar en Boca

Lucas Torreira volvió a expresar públicamente su deseo de vestir la camiseta de Boca Juniors. En una entrevista con el medio uruguayo Somos Fix, el mediocampista que actualmente milita en el Galatasaray admitió que persigue ese anhelo y que tuvo una conversación muy importante con Edinson Cavani que lo hizo reflexionar al respecto.

“¿Si me llama Riquelme?, ¿cuándo firmamos?“, mencionó con tono de sorna Torreira cuando le preguntaron por esta posibilidad. Y más tarde, fue contundente: ”Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol. No hay un día que no piense en ese momento, es la realidad, me muero por jugar en Boca".

Esa chance, por el momento no se dará en el corto plazo ya que no figura en los planes en este mercado y su situación contractual con el club turco, donde es titular y con contrato vigente hasta mediados de 2028, dificultaría una teórica tratativa: “Me estoy preparando para eso porque no es fácil ese mundo. Hace poco tiempo hable con Edi (Cavani) y tuvimos una charla muy importante. Ojalá se de jugar en Boca y después ir a uruguay a jugar en algún equipo”.

Lucas Torreira y Juan Román Riquelme intercambiaron camisetas

Esta no es la primera vez que Torreira da cuenta de su simpatía por los colores de la Ribera, ya que en ocasiones anteriores también se declaró Bostero. En una entrevista con ESPN, Torreira relató los detalles del origen de su vínculo sentimental con el club argentino, señalando que en su hogar siempre reinó un ambiente muy futbolero. “Mi amor por Boca nace de chico. Mi familia es muy futbolera, mi papá es relator y tengo tres hermanos mayores que también juegan al fútbol. En casa siempre fútbol y acá se consume mucha televisión argentina y en casa siempre miré a Boca, desde chiquito. Los campeonatos... recuerdo la despedida de Palermo, estar tirado en la cama llorando con mi viejo, el último partido de Román, la vuelta de Tevez... muchas cosas”.

Tal es el grado de identificación que el oriundo de Fray Bentos tiene con Boca que luego de que falleciera su madre, hace un tiempo, pensó seriamente en marcharse de Europa y volver a Sudamérica para jugar en Boca. Además, en aquel entonces confió que su idea no es intentar jugar a los 36 o 37 años sino con absoluta vigencia. En febrero próximo recién cumplirá los 30 y es titular indiscutido en Galatasaray, además de figurar en los planes de Marcelo Bielsa para afrontar el Mundial 2026 con la selección uruguaya.

El recorrido deportivo de Torreira se ha desarrollado completamente en Europa, ya que partió de Uruguay a los 17 años rumbo a Italia. Allí afrontó un cambio clave en su carrera profesional. Tras consolidarse en el Pescara, Torreira trasladó su talento a la Sampdoria, donde se destacó y captó el interés de grandes equipos europeos, hasta que en 2018 fue adquirido por el Arsenal. La falta de oportunidades lo llevaron a ser cedido al Atlético de Madrid, donde permaneció una temporada antes de recalar en la Fiorentina de Italia un año y firmar con el Galatasaray en 2022. Hoy protagoniza su cuarta temporada con el club de Estambúl.

Respecto a su vínculo con Riquelme, había dicho anteriormente: “Yo he hablado muchas veces con Román y el día que (Boca) quedó afuera con Santos (de la Libertadores 2020) le mandé mensaje para animarlo por la situación del club”. El presidente de Boca lo tiene en carpeta para el largo plazo y sabe que, cuando las condiciones estén dadas, irá a la carga para contar con sus servicios. Román, que sabe llevar a fuego lento las negociaciones importantes, así lo piensa para el charrúa.