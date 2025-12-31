Deportes

El técnico que trabajó en Boca Juniors y acaba de clasificar a Tanzania a los octavos de la Copa Africana de Naciones

Miguel Gamondi se catapultó a la historia del fútbol de ese país africano después de igualar 1-1 ante Túnez

Es el primer DT de Tanzania que pasa la primera ronda de la Copa Africana de Naciones (Crédito: Reuters/Siphiwe Sibeko)

La Copa Africana de Naciones entregó una de las primeras sorpresas de la competición en el cierre de la primera fase. La selección de Tanzania avanzó de ronda en el certamen por primera vez en su historia, a pesar de no haber ganado nunca en los 12 encuentros repartidos en cuatro ediciones diferentes. Y lo hizo de la mano de un argentino que ahora buscará ser el verdugo del anfitrión Marruecos el próximo domingo desde las 13 (hora argentina) en Rabat por los octavos de final.

Las Estrellas del Taifa igualaron 1-1 ante Túnez en la capital marroquí en un trámite que iniciaron abajo en el resultado por el gol de penal convertido por Ismael Gharbi a los 43 minutos, pero Feisal Salum, volante del Azam de la liga local, selló la paridad en el inicio de la segunda parte y ambos equipos pasaron a la siguiente instancia con este marcador.

De esta manera, el elenco dirigido por Miguel Gamondi, argentino de 59 años oriundo de Olavarría, terminó tercero en el Grupo C con 2 puntos y una diferencia de gol de -1. Nigeria obtuvo puntaje perfecto (9), mientras que Túnez fue segundo con 4 unidades y Uganda (1) quedó eliminado. Así las cosas, Tanzania terminó entre los cuatro mejores terceros que también pasan a competir en los octavos de final, luego de finalizar en esa mini tabla por delante de Angola (estaban igualados en puntos y diferencia de gol, pero los tanzanos convirtieron un gol más en los tres partidos de la zona) y Comoras (mismos puntos, pero peor diferencia de gol).

En sus comienzos, Gamondi fue preparador físico en las Inferiores de Boca Juniors junto a Julio Santella, como así también se desenvolvió en ese puesto en San Martín de Tucumán, Racing y la selección de Burkina Faso, entre otros equipos, según precisó Silvio Maverino en una nota para El Gráfico. Además, trabajó junto a Ángel Cappa en el Mamelodi Sundowns. Actualmente, está a cargo del combinado nacional, aunque también dirige al Singida Black Stars, de la Primera División doméstica.

Tanzania enfrentará en los octavos de final a Marruecos (Crédito: Reuters/Stringer)

Más allá de su actualidad, posee una amplia experiencia en el fútbol africano, como sus pasos por el CR Belouizdad de Argelia, el Wydad de Marruecos y el Young Africans de Tanzania, donde se coronó campeón de Liga, por citar algunos de sus trabajos.

Había asumido en la selección en noviembre pasado en reemplazo de Hemed Suleiman y se estrenó en un amistoso con derrota 3-4 frente a Kuwait. La seguidilla continuó con otra caída 1-2 ante Nigeria en su presentación en la Copa Africana de Naciones y los empates 1-1 ante Uganda y Túnez le dieron vida en la competición. Cabe remarcar que Tanzania quedó afuera de la clasificación al Mundial 2026 en la primera ronda de las Eliminatorias, tras finalizar tercera en un grupo con el líder Marruecos y los demás equipos: Níger, Zambia, Congo y Eritrea.

Ahora se volverá a ver las caras con los marroquíes, que son amplios favoritos para quedarse con el trofeo y tendrán el apoyo del público en su país. Por lo pronto, los antecedentes más recientes indican que el local los venció 2-0 en ambos cruces de la clasificatoria.

Las Estrellas del Taifa nunca jugaron una Copa del Mundo y esta es la cuarta Copa Africana de su historia con un saldo de siete derrotas y cinco empates en los 12 duelos que jugaron de este torneo. Para la próxima edición de 2027 ya están clasificadas por ser país sede junto a Kenia y Uganda.

