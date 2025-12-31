El goleador de la Reserva de Boca Juniors se iría a préstamo a otro club de Primera División

Valentino Simoni, goleador de la Reserva de Boca Juniors, tiene encaminada su salida a préstamo a Gimnasia de Mendoza, equipo que acaba de ascender a la máxima categoría del fútbol argentino y que compartirá la Zona A del certamen junto al Xeneize (lo recibirá en la octava jornada en la Bombonera). Según pudo averiguar este medio, el trato está encaminado, aunque todavía no sellado: restan afinar los números de su opción de compra, ya que saldría sin cargo.

Sobre el cierre del año, el Lobo mendocino avanzó con las gestiones por el delantero de 21 años que convirtió 17 goles y aportó 5 asistencias a lo largo del 2025 con el segundo equipo xeneize. Además, con el título del Clausura y el Trofeo de Campeones, se convirtió en el futbolista con más títulos de la historia de la Reserva boquense junto al arquero Sebastián Díaz Robles. El rionegrino Simoni, que fue uno de los máximos artilleros del Apertura con 9 gritos, convirtió en la final del Clausura ante Gimnasia La Plata.

El centrodelantero no debutó oficialmente en la Ribera, pero formó parte de la lista de concentrados en el encuentro ante Tigre por la última jornada de la fase regular. Claudio Úbeda lo citó, pero luego no lo utilizó en cancha. Como el cuerpo técnico y la directiva tendrán otras prioridades de cara al 2026, se ve con buenos ojos que sume rodaje fuera del club para volver con experiencia a pelear por un lugar. En el amanecer del mercado, tuvo otros pretendientes como Banfield y Chacarita, pero a esta hora el que está más cerca de ficharlo es Gimnasia de Mendoza.

La carrera del atacante, nacido en 2004 en Cipoletti, Río Negro, sufrió un freno en 2022 por una lesión de ligamento cruzado que retrasó su promoción definitiva a Primera. Formado en las divisiones juveniles, Simoni arribó a Boca a fines de 2016 junto a su hermano mellizo Tiago tras superar una prueba en Plaza Huincul. En su camino formativo compartió plantel con Luca Langoni, Valentín Barco, Nicolás Valentini y Exequiel Zeballos. Tiene contrato profesional firmado desde marzo de 2023 hasta diciembre de 2028.

En el plantel profesional azul y oro están Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez entre las principales alternativas en su posición. Además, en este mercado se están moviendo para incorporar al menos un atacante más (se pidió cotización por Alexis Cuello, de San Lorenzo). Otros puntas que estuvieron a préstamo en otros clubes y retornaron a Boca, tampoco serán tenidos en cuenta. Son los casos del Toro Gonzalo Morales (Barracas Central) y Nacho Rodríguez (Nueva Chicago), entre otros. Hay cuatro juveniles de la Reserva que iniciarán la pretemporada este viernes 2 de enero: Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores.

Al margen de esta hipotética cesión de Simoni, en los próximos días Boca definirá la situación de otros jugadores que no serán tenidos en cuenta por Úbeda. Muchos de ellos retornaron de sus préstamos (Marcelo Weigandt, Renzo Giampaoli, Oscar Salomón, Jabes Saralegui, Gonzalo Maroni, Juan Ramírez y Norberto Briasco, entre otros), mientras que otros estaban en la institución también dirían adiós temporalmente: Lucas Blondel, Mateo Mendia, Agustín Martegani, Lucas Janson y Santiago Dalmasso.