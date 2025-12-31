Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

Alexis Mac Allister saltará a la cancha con Liverpool sin la presencia de Mohamed Salah, afectado a la Copa Africana de Naciones con Egipto (Crédito: Reuters/Lee Smith)

La etapa de las Fiestas por la Navidad y el Año Nuevo siempre está marcada por la ausencia de competiciones de gran calibre, porque muchas ligas optan por tomarse un receso para hacer descansar a sus protagonistas, pero este 1° de enero habrá algunas propuestas para que los fanáticos del deporte puedan disfrutar al calor de diferentes atracciones.

Todos los ojos estarán puestos en Inglaterra, al ser el único país en tener acción con respecto a los principales torneos futbolísticos que se disputan en Europa. Este jueves bajará el telón de la primera rueda con la finalización de la fecha 19, que ya posee como líder garantizado hasta la próxima jornada al Arsenal gracias a su goleada 4-1 contra el Aston Villa del Dibu Martínez. Justamente, el escolta Manchester City buscará achicar los cinco puntos de margen con los Gunners a partir de las 17 (hora argentina) en su visita al Stadium of Light frente al ascendido Sunderland.

Los Ciudadanos de Pep Guardiola están segundos en la tabla con 40 unidades, mientras que los Gatos Negros llegan al encuentro después de un gran comienzo, que los llevó al séptimo escalón con 28 puntos, y quieren dar un golpe sobre la mesa, porque una victoria los haría superar al Chelsea y Manchester United y meterse en puestos de clasificación a la próxima Europa League. Junto al Arsenal, son los únicos dos equipos del certamen que todavía no perdieron como local. Sunderland recolectó 19 puntos como anfitrión y solo cuatro equipos sumaron más en esa condición (los Gunners, el City, Aston Villa y Brentford).

El City de Guardiola será uno de los encargados de abrir el calendario en la Premier League (Crédito: Reuters/Chris Radburn)

Justamente el Brentford jugará en simultáneo a lo que suceda en el condado de Tyne and Wear. Las Abejas recibirán al Tottenham del argentino Cristian Cuti Romero y el uruguayo Rodrigo Bentancur desde el mismo horario en el Gtech Community Stadium. Ambos conjuntos necesitan un triunfo para acercarse a los puestos de pasaje a copas internacionales.

De igual manera, habrá dos partidos antes que servirán de entrada a lo que sucederá en el último turno. A partir de las 14:30, el Liverpool de Alexis Mac Allister saltará al césped de Anfield para recibir al Leeds United. Los Reds ocupan la cuarta colocación con 32 puntos y deben ganar para arrimarse al tercero, Aston Villa (39), mientras que Los Blancos (20) están urgidos porque permanecen a seis unidades de la zona de descenso.

En idéntico horario, el Crystal Palace del arquero Albiceleste Walter Benítez y los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma será local del Fulham en Selhurst Park. Los dos protagonistas navegan la mitad de la tabla con 26 puntos. Todos los partidos podrán verse a través de ESPN o la plataforma Disney+.

A la par, se registrarán otro tipo de compromisos que se podrán seguir en las primeras horas de 2026. Hay diversas opciones, que van desde lugares exóticos con partidos de fútbol en Kuwait, Irán, Jamaica y Libia, sumado a la segunda división de Arabia Saudita. También hay competencia en Israel y Japón, entre otros países.

Los Detroit Pistons serán una de las franquicias de la NBA que jugarán este jueves (Crédito: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Por otro lado, la NBA tampoco se quedará afuera del menú. La liga más importante de baloncesto del mundo abrirá la jornada desde las 20 con la presentación de Brooklyn Nets (10 victorias-20 derrotas) y Houston Rockets (20-10), que es uno de los animadores de la Conferencia Oeste, mientras que el líder del Este, Detroit Pistons (25-8), recibirá desde las 21 a un irregular Miami Heat (18-15).

Más adelante, a partir de las 22:30, los Dallas Mavericks (12-22) de Klay Thompson buscarán salir del fondo frente a Philadelphia 76ers (17-14). Sobre la medianoche, habrá otros dos juegos: Sacramento Kings (8-25)-Boston Celtics (20-12) y Los Ángeles Clippers (11-21)-Utah Jazz (12-20). Todo se podrá seguir a través de la plataforma paga NBA League Pass.

En último orden, Disney+ también ofrecerá el catálogo de diversos encuentros relacionados al fútbol americano universitario y el baloncesto femenino de esa misma categoría, como así también encuentros de la National Hockey League, el campeonato de hockey sobre hielo con franquicias de Estados Unidos y Canadá.

Las ocho propuestas para ver en este 1° de enero

Premier League

14.30 - Crystal Palace vs Fulham

14.30 - Liverpool vs Leeds United

17:00 - Brentford vs Tottenham

17:00 - Sunderland vs Manchester City

NBA

20 - Brooklyn Nets-Houston Rockets

21 - Detroit Pistons-Miami Heat

22:30 - Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers

23:59 - Sacramento Kings-Boston Celtics

*Los Ángeles Clippers-Utah Jazz arrancará a las 00:30 del 2 de enero

**Todos los horarios corresponden a la Argentina