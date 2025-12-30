Deportes

Una estrella de la NBA pausó su carrera, se dedicó a la pesca deportiva y ahora planea volver: “Necesito tomar la mejor decisión”

Ben Simmons fue número uno del Draft en 2016 y una serie de lesiones y temas personales lo alejaron de las canchas. Tras comprar un club de pesca, analiza un posible regreso a la actividad

Ben Simmons pausó su carrera
Ben Simmons pausó su carrera en la NBA para dedicarse a la pesca deportiva (Reuters e Instagram)

La vida del basquetbolista Ben Simmons, quien llegó a ser elegido como número 1 del Draft de la NBA en 2016, dio un giro inesperado cuando se conoció que el australiano podría retirarse a los 29 años tras una larga serie de lesiones para dedicarse a la pesca profesional. Sin embargo, el escolta que deslumbró en sus primeras temporadas en la liga estadounidense dejó la puerta abierta para volver a las canchas.

Simmons, quien brilló en Brooklyn Nets y Los Ángeles Clippers pausó su carrera a raíz de recurrentes lesiones en su espalda y contratiempos personales, con los que debió lidiar por constantes críticas. No obstante, el escolta se abrió en una entrevista y reveló que eligió no firmar con ningún equipo durante la temporada de la NBA para dedicarse por completo a un proceso intensivo de rehabilitación. El tirador oriundo de Melbourne tiene como objetivo regresar a la liga este mismo año o, a más tardar, en la siguiente 2026-27.

“Estoy a punto de cumplir 30 años y necesito tomar la mejor decisión para mí. No es divertido salir a la cancha sin poder moverme, sin poder saltar ni recibir golpes. Tienes que decidir según cómo te sientes y qué es lo mejor para uno. Y eso es lo que he hecho”, manifestó el jugador en una nota publicada por el medio The Athletic.

Simmons se ausentó en un total de 273 partidos en nueve temporadas y, durante las últimas cuatro, solo participó en un tercio de los encuentros posibles con sus equipos. En la temporada 2024-25, sumó 51 partidos entre Brooklyn Nets y LA Clippers, con un promedio de cinco puntos y 22 minutos por juego. El australiano admitió que, en muchas ocasiones, apenas alcanzaba “el 20 o 30 por ciento” de su mejor estado físico, y que incluso tenía dificultades para mantenerse erguido antes de los partidos.

Ben Simmons, figura de la
Ben Simmons, figura de la NBA, en un partido ante Atlanta Hawks (Dale Zanine-Imagn Images)

Las lesiones no han sido el único obstáculo en la carrera de Simmons. Tras la negativa de los Philadelphia 76ers a acceder a su solicitud de traspaso antes de la temporada 2021, el jugador no se presentó al campamento de entrenamiento y se ausentó de toda la temporada. El club lo multó repetidamente por sus ausencias, hasta que el jugador comunicó que no se sentía mentalmente preparado para volver. El traspaso a los Brooklyn Nets en febrero de 2022 marcó un nuevo capítulo, aunque no volvió a las canchas hasta la temporada siguiente.

Recientemente, la vida de Simmons cobró un giro inesperado ligado a su pasión de infancia. Poco antes de Navidad, el Campeonato de Pesca Deportiva (SFC, por sus siglas en inglés) confirmó que el basquetbolista adquirió una participación en el club South Florida Sails Angling Club. “Recibo comentarios todos los días y la gente se ríe, o lo que sea, y comentan sobre pesca, y yo les digo: ‘Ni siquiera lo sabes. Soy de Australia. Nací y crecí en Australia. Me encanta estar en el agua’”, explicó, de acuerdo a las declaraciones publicadas en el artículo.

La relación de Ben Simmons con el mar se remonta a su niñez en Newcastle, Nueva Gales del Sur, a unos ciento 70 kilómetros al norte de Sídney, donde solía pescar en la costa cercana a su hogar familiar. Para el australiano, la pesca representa una vía de escape frente al básquetbol y constituye, según sus palabras, una faceta completamente distinta de su vida.

Ben Simmons con un pescado.
Ben Simmons con un pescado. El jugador de la NBA es apasionado por la pesca deportiva (Instagram)

La oportunidad de inversión se le presentó cuando la SFC, fundada en 2021, atrajo a figuras reconocidas como los golfistas Scottie Scheffler y Talor Gooch, el piloto de NASCAR Austin Dillon, el corredor de la NFL Raheem Mostert y el cantante Brian Kelley. El comisionado de la SFC, Mark Neifeld, declaró a The Athletic que espera consolidar el campeonato como el “PGA Tour” de la pesca. Además, remarcó la implicación de Simmons en el futuro de la liga: “Ser parte de lo que estábamos construyendo con el Campeonato de Pesca Deportiva será un proyecto que dejará un legado para Ben Simmons. Está en un momento de su vida en el que puede determinar cuáles serán sus próximos capítulos, y esto es algo que le apasiona profundamente”.

De todas maneras, Simmons no planea competir en los torneos profesionales de la SFC, pero expresó su interés por compartir jornadas de pesca con colegas como Kawhi Leonard y Steven Adams. En paralelo, continúa su rehabilitación física en Los Ángeles y asegura que, por primera vez en mucho tiempo, su tiro está libre de molestias y puede realizar lanzamientos complejos sin dolor. En cuanto al futuro inmediato, la incógnita permanece abierta la sobre si los próximos años se desarrollarán en las canchas de la NBA o junto al mar, con caña en mano.

