La estrella de la NBA que se alejó del básquet para dedicarse a la pesca profesional: “Es mi felicidad”

Ben Simmons está alejado de la NBA y acaba de comprar la mitad de un equipo profesional de pesca deportiva en Estados Unidos (Instagram)

Supo ser una de las figuras de la NBA, pero su actualidad está cada vez más lejos del básquet y se acerca a un nuevo horizonte en el mar. El australiano Ben Simmons, de 29 años, se convirtió en el nuevo propietario mayoritario de un equipo profesional de pesca deportiva mientras decide cuál será su futuro con la pelota naranja.

El alero, que fue elegido como número uno del Draft de la NBA en 2016 por los Philadelphia 76ers, dio un vuelco radical a su carrera deportiva al adquirir un 50% de participación en el South Florida Sails Angling Club, un equipo que compite en la liga profesional Sports Fishing Championship. La entidad que regula los campeonatos de pesca confirmó la inversión a través de sus redes sociales, justo en el momento en que Simmons atraviesa una etapa de transición en su carrera en la NBA y espera una oportunidad de regreso.

El australiano, tres veces elegido para el All Star Game, asumirá el liderazgo de un club de pesca cuyo control era gestionado por la liga hasta mayo, momento en que el comisionado Mark Neifeld declaró abierto el proceso de licitación ante una fase de expansión. El equipo estará bajo el mando de Simmons junto con otros cuatro empresarios.

Desde los últimos años, el vínculo del talentoso jugador con la pesca no ha hecho más que intensificarse. En palabras citadas por la revista Haute Living en febrero de 2025, Simmons explicó: “La pesca es mi felicidad; es mi paz. Es mi pequeño espacio cuando estoy fuera de la cancha”. Además, recordó cómo, durante su infancia en Australia, acostumbraba a bajar a las rocas para lanzar líneas de pesca, fascinado por la paciencia y la técnica necesarias para dominar el arte de los anzuelos y los carretes. Durante años, alquiló casas junto al mar en Miami y finalmente se compró una embarcación. De hecho, el basquetbolista no tiene publicaciones de la NBA en su perfil de Instagram (lo siguen unos 7 millones de usuarios) y se dedica a compartir su pasión por el mar y la pesca con amigos.

Ben Simmons supo ser una gran estrella de la NBA, pero su foco está puesto en el mar y la pesca deportiva (Instagram Ben Simmons)

Este movimiento empresarial de Ben Simmons coincide con un periodo complejo en la NBA. Tras su salida de los Philadelphia 76ers, el escolta ha pasado por diferentes equipos, pero las lesiones han mermado su rendimiento. El jugador fue dado de baja por los Brooklyn Nets en febrero, y posteriormente, en 18 partidos con los Los Angeles Clippers promedió 2,9 puntos, 3,8 rebotes y 3,1 asistencias. El Novato del Año en 2018 aún no ha firmado contrato con ningún equipo en la temporada actual.

De acuerdo con la información publicada en Andscape, Simmons mantiene la esperanza de volver a la NBA ya sea en la segunda mitad de la temporada o en la siguiente. Sin embargo, el jugador señaló que actualmente siente que su identidad está estrechamente ligada a su afición por la pesca y el mar. “Cuando subo al barco, siento que sale una persona completamente distinta”, manifestó en la entrevista.

La inversión en el equipo de pesca profesional surge tras una larga relación del deportista con la actividad. Según informó la propia Sports Fishing Championship, Simmons comenzó a subir videos de pesca en su canal de YouTube en 2020 y 2024, mostrando sus capturas de grandes peces en expediciones de alta mar junto a amigos. Además, es dueño de una marca de indumentaria vinculada al sector, Reel One Fishing Club.

Ben Simmons reconoció que la pesca y el mar le dan paz y tranquilidad (Instagram)

Por otro lado, el South Florida Sails Angling Club forma parte de las 16 franquicias que integran la Sports Fishing Championship, liga profesional de pesca en altamar fundada en 2021, con clubes desde Texas hasta Massachusetts. En estos equipos compiten deportistas en 16 torneos a lo largo de la temporada por el título de campeón. La liga ha atraído también inversiones de otras figuras del deporte y el espectáculo, entre las que destacan el golfista Scottie Scheffler, el piloto de NASCAR Austin Dillon, el corredor de la NFL Raheem Mostert, el golfista Talor Gooch y el cantante Brian Kelley. En cuanto a otros basquetbolistas, cabe destacar la participación de la leyenda Michael Jordan en torneos de pesca, como por ejemplo en el Abierto del Marlin Blanco, comparado con el Super Bowl, en el que terminó segundo junto a su embarcación.

Sobre la incorporación del australiano, el comisionado Mark Neifeld declaró en un comunicado difundido por la liga: “Ben Simmons es una excelente adición al grupo de propietarios de clubes de la SFC, compuesto por atletas y emprendedores líderes en sus respectivos campos. Lo que une a todos nuestros propietarios es su auténtico amor por la pesca; todos forman parte de esta diversa comunidad de hombres y mujeres de mar que desean compartir este deporte con el mundo”. Según la liga, la presencia de la estrella de la NBA refuerza la visión de profesionalizar la pesca deportiva y consolidarla como un espectáculo de primer nivel.