Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

El regreso de Paulo Dybala a una titularidad completa se convirtió en uno de los puntos de mayor interés tras la victoria de Roma ante Genoa por 3-1 en la 17° jornada de la Serie A. El resultado no solo le permitió al equipo capitalino ascender al cuarto puesto, consolidando su lucha por ingresar en la próxima edición de la Champions League, sino que reavivó el debate sobre el futuro inmediato del delantero, en un contexto marcado por rumores sobre su posible retorno al fútbol argentino y el interés manifiesto de Boca Juniors en concretar un precontrato.

La actuación de Dybala no pasó inadvertida para Gian Piero Gasperini, quien resaltó: “La Roma no tiene otros jugadores con una calidad tan alta como Paulo. Él sabe jugar por la izquierda, la derecha o el centro. Es un jugador que siempre se muestra, pierde muy pocas pelotas y tiene jugadas geniales. Aumenta el juego de ataque de forma exponencial. Desafortunadamente, no siempre está disponible”. El entrenador subrayó la influencia de la Joya en la construcción ofensiva y lamentó las ausencias recurrentes por lesión, señalando que solo su estado físico condiciona su presencia: “Si no tiene lesiones, siempre será tenido en cuenta”.

El dato estadístico que marcaría la diferencia en esta jornada fue que Dybala disputó los 90 minutos, algo que no ocurría desde el 29 de octubre de 2025, motivado por una seguidilla de lesiones musculares. Gasperini insistió en la prioridad de mantenerlo en cancha siempre que su estado físico lo permita, afirmando: “Si no está lesionado, juega”.

Paulo Dybala fue titular en el triunfo de la Roma ante Genoa (REUTERS/Matteo Ciambelli)

El partido estuvo marcado por una superioridad notoria de Roma en el primer tiempo, donde se anotaron los tres goles que definirían el encuentro. Matías Soulé abrió el marcador a los 14 minutos con un remate de zurda que se desvió levemente en un defensor y su intervención también resultó decisiva para los dos tantos siguientes: un centro suyo asistió a Manu Koné para el segundo gol y un disparo propio, rechazado por el arquero, derivó en el tercero, convertido por Evan Ferguson. Genoa descontó en los minutos finales del segundo tiempo a través de Jeff Ekhator, aunque la diferencia en el desarrollo ya era irreversible.

Soulé, quien abandonó el campo con una molestia a los 12 minutos de la segunda mitad, atraviesa un proceso de afianzamiento en la elite del fútbol italiano. El delantero marplatense se convirtió con esta anotación en el tercer extranjero menor de 23 años en Roma en alcanzar la barrera de diez goles sumando las últimas dos temporadas, solo superado por Erik Lamela y Cengiz Ünder. El agente de Soulé, Martín Guastadisegno, confió a LaRoma24.it que el joven argentino “se está convirtiendo en un líder en un gran equipo como la Roma y se merece una oportunidad” en la selección argentina, aunque no descartó la posibilidad de una convocatoria para Italia dado su doble nacionalidad.

Matías Soulé fue la figura con un gol y participación directa en los otros dos tantos del triunfo ante Genoa (REUTERS/Matteo Ciambelli)

El contexto del partido estuvo atravesado, además, por la emotividad entre figuras con pasado en Boca Juniors. Soulé y Daniele De Rossi, actual técnico de Genoa y leyenda de Roma como futbolista, compartieron un saludo previo al encuentro en el estadio Olímpico, lo que aportó un matiz adicional a una jornada ya marcada por cuestiones contractuales y de mercado.

A nivel de tabla, Roma sumó 33 puntos con esta victoria, posicionándose a solo tres del líder, Inter, que cuenta con un partido menos. Genoa, por su parte, permanece al borde de la zona de descenso, ubicándose en el puesto diecisiete y a solo dos unidades de la amenaza directa.

Durante el desarrollo del juego, Dybala participó activamente tanto como generador como ejecutor de jugadas, incluyendo dos remates directos que pusieron a prueba al guardameta rival. Su permanencia contractual finalizará en junio próximo, lo que habilita a partir del primero de enero negociaciones formales para un eventual retorno al fútbol argentino, posibilidad sobre la cual Boca podría presentar un precontrato a partir de esa fecha.