Ganó por KO como visitante y se desató una salvaje batalla campal en el ring: “Nos atacaron 100 personas y nosotros éramos 4”

Brutal episodio en un combate de kickboxing

Un combate de kickboxing disputado en la ciudad de Novi Pazar, en Serbia, terminó en violencia luego de que el luchador griego Giannis Tsoukalas lograra la victoria por nocaut sobre el local Vahid Kicara en la final por el título mundial profesional de la WKU en la categoría -67 kg.

La pelea, celebrada en presencia de cientos de espectadores, derivó en escenas de caos cuando decenas de personas invadieron el ring y atacaron al equipo visitante, de acuerdo con reportes iniciales de medios locales y testimonios recogidos por Fightsports.gr y el portal serbio Sportinjo.

Según la reconstrucción publicada por Fightsports.gr, Pavlos Kochliaridis, entrenador y uno de los integrantes de la esquina de Tsoukalas, relató que la agresión comenzó apenas finalizó el combate. “Tras la impresionante victoria de Giannis Tsoukalas por nocaut, en cuya esquina estábamos su entrenador, Nikos Gikas, y yo, entramos al ring para celebrar nuestra victoria. Sin molestar a nadie, con gran modestia, junto con Tsoukalas y el atleta de kickboxing del PAOK, Zisi Pangouras".

“Giannis Tsoukalas, como se ve en el vídeo, hizo una reverencia y se arrodilló para mostrar respeto a los matones de su oponente y al propio oponente para evitar cualquier incidente, ya que el ambiente ya era tenso”, describió Kochliaridis.

El testimonio recogió que el ataque lo inició el hermano de Vahid Kicara, quien arremetió contra Tsoukalas cuando este se encontraba arrodillado, propinándole un golpe que lo derribó. “De repente, mientras Giannis estaba en el suelo, el hermano del oponente le propinó un puñetazo, provocando la caída completa del atleta griego. Después, en cuestión de segundos, más de 100 personas se reunieron en el ring y nos atacaron sin piedad, mientras estábamos en el suelo intentando protegernos las costillas y la cabeza”, afirmó Kochliaridis.

En medio de la confusión, el equipo griego —integrado por Tsoukalas, Gikas, Pangouras y el propio Kochliaridis— fue superado en número y recibió golpes, patadas y hasta lanzamientos de sillas. “Nos patearon y nos golpearon por detrás y por los lados, nos pisotearon y nos lanzaron sillas. Durante dos minutos seguidos, fuimos golpeados sin que interviniera la policía, que finalmente intervino después de dos minutos cuando... Podría haber pasado algo mucho peor. Recibimos golpes en la cabeza y las costillas".

“¡Nos enteramos por una fuente fiable de que uno de los vándalos fue visto con un cuchillo! Una experiencia trágica. Nos salvamos milagrosamente y evitamos lo peor. Nos atacaron 100 personas y éramos cuatro”, continuó el entrenador en declaraciones replicadas por Fightsports.gr.

La prensa serbia, incluyendo al portal Sportinjo, confirmó que la pelea se extendió fuera del ring y que la policía local tuvo dificultades para controlar la situación debido al reducido número de agentes destinados a la seguridad del evento. Según la cobertura de Sportinjo, al menos 50 personas participaron activamente en la reyerta. “La policía ha intervenido y trabaja para identificar a los implicados en la pelea de anoche. Se está investigando el incidente y las autoridades competentes, como se anunció, tomarán medidas legales contra los responsables”, informó el portal serbio.

El luchador griego Giannis Tsoukalas y su equipo abandonaron de inmediato Novi Pazar por razones de seguridad y fueron trasladados a un hospital en Belgrado para ser sometidos a exámenes médicos preventivos. “Según informes locales, Tsoukalas tuvo que ser sacado rápidamente de Novi Pazar y llevado a Belgrado, donde recibió tratamiento médico”, detalló Sportinjo.

Los organizadores del evento reconocieron la falta de personal de seguridad suficiente para controlar la situación. La investigación policial sigue su curso y se esperan acciones legales contra los autores de la agresión.