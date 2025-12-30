“Enero será mejor”: la afección que sufre Lucas Ocampos, por la que le indicaron estricto reposo

Lucas Ocampos subió una foto a Instagram tras sufrir una parálisis facial (IG/ @lucasocampos11)

Lucas Ocampos atraviesa uno de los momentos más complejos desde su desembarco en la Liga MX. El futbolista argentino fue diagnosticado con una parálisis facial de hemicara izquierda de probable origen viral, lo que lo obligó a suspender sus planes deportivos y someterse a un reposo absoluto por indicación del cuerpo médico del Club de Futbol Monterrey. La situación se detectó durante los estudios médicos previos a la pretemporada y tendrá un impacto directo en su preparación física.

De acuerdo con el comunicado de Rayados de Monterrey, el atacante recibió la indicación de no participar en las actividades del equipo durante un mínimo de siete días, periodo en el que los especialistas evaluarán su progresión clínica antes de autorizar su reincorporación a los entrenamientos. “El jugador estará en reposo durante 7 días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada”, comunicó la institución regiomontana.

La noticia llega en un contexto especialmente delicado para Ocampos, quien desde su llegada a Monterrey en septiembre de 2024 ha enfrentado varios contratiempos médicos. Apenas un mes atrás, el futbolista quedó marginado de la Liguilla del Apertura 2025 tras sufrir un accidente doméstico. Mientras auxiliaba a una de sus hijas durante una clase de equitación, perdió el control de un monopatín y cayó sobre el asfalto. La consecuencia directa fue una fractura de muñeca y un traumatismo facial, lesiones que lo obligaron a alejarse de las canchas durante dos meses. Su regreso se produjo de forma limitada con algunos minutos disputados en la semifinal ante Toluca.

EL COMUNICADO DE RAYADOS DE MONTERREY:

Lucas Ocampos sufre parálisis facial (X/ @Rayados)

La situación médica reciente representa un nuevo obstáculo en la trayectoria de Lucas Ocampos. El diagnóstico de parálisis facial impidió que completara las pruebas físicas junto al resto del plantel y postergó su preparación, justo en el tramo del año donde los futbolistas construyen su base física y táctica. El club, en su comunicación oficial, reiteró que la prioridad será siempre preservar la salud y la integridad del jugador antes que los intereses deportivos inmediatos.

El propio Ocampos se pronunció en redes sociales para transmitir serenidad a sus seguidores y familiares, a pesar de las huellas visibles del cuadro médico. “Enero será mejor”, escribió el delantero argentino, acompañando el mensaje con una foto donde se observa el rostro marcado por hematomas y un parche protector.

El historial de lesiones de Ocampos en México incluye además un desgarro muscular grado 3 sufrido durante la final de ida ante América en su primera temporada, dolencia que afectó su regularidad y su rendimiento. Estos episodios han condicionado su adaptación a la Liga MX y han limitado su impacto en la ofensiva de Rayados, club que apostó por su experiencia y su capacidad de desequilibrio.

El reciente comunicado de Rayados de Monterrey no solo se centra en el presente diagnóstico, sino que también describe el protocolo de seguimiento que aplicará el área médica del club. El retorno a la actividad dependerá exclusivamente de la evolución clínica de Lucas Ocampos, sin plazos definidos y bajo una evaluación diaria que prioriza la estabilidad neurológica y general del futbolista.

La ausencia de Ocampos en la pretemporada y en la Copa Pacífica Centenario, torneo amistoso donde Rayados tenía previsto medirse con Atlas, Chivas y Leones de la UdeG en Guadalajara, constituye una baja sensible tanto desde el punto de vista deportivo como anímico. Además, la evolución del argentino genera dudas sobre su eventual participación en la primera fecha del Clausura 2026, donde Monterrey enfrentará a Toluca.

La adaptación de Lucas Ocampos al fútbol mexicano no ha resultado sencilla. Las lesiones sucesivas han interrumpido la continuidad de un jugador que llegó con experiencia en el fútbol europeo y en la Selección Argentina. El futbolista enfrenta ahora el reto de superar una afección poco frecuente en el alto rendimiento, mientras busca recuperar la confianza y el estado físico que le permitan competir al máximo nivel. El hombre surgido de River Plate, desde su desembarco a México, disputó 51 partidos con la camiseta de Rayados, en los que aportó siete goles y brindó 10 asistencias.