El crudo relato de una leyenda del tenis sobre las adicciones que pusieron en riesgo su vida: “Estaba perdido en este mundo”

El extenista sueco Björn Borg habló de su autobiografía (AP)

El extenista sueco Bjorn Borg compartió en una entrevista con The Times detalles sobre los momentos más difíciles de su vida, tras haber alcanzado la cima del deporte. En sus declaraciones, Borg reveló que estuvo al borde de la muerte por sobredosis en dos ocasiones, experiencias que marcó en su autobiografía (Heartbeats). El testimonio, recogido por el diario británico, arroja luz sobre los desafíos que enfrentó después de retirarse tempranamente, a los 26 años, cuando ya había ganado 11 títulos de Grand Slam y acumulado un total de 66 trofeos oficiales en el circuito ATP.

En la entrevista con The Times, el extenista sueco admitió: “Sentía que llevaba una mochila enorme. Necesitaba deshacerme de ella”. Borg explicó que la publicación de su autobiografía fue una forma de liberarse de secretos y cargas que lo acompañaron durante décadas.

El relato de Borg se centró en dos episodios críticos. El primero ocurrió en Milán en febrero de 1989, cuando su entonces esposa Loredana lo encontró inconsciente y lo llevó al hospital. “El hecho de que siga vivo es gracias a ella”, escribió el campeón en su libro. Por años, la versión oficial fue que había sufrido una reacción a pastillas para dormir, pero ahora reconoce que se trató de una “peligrosa mezcla de drogas, pastillas y alcohol”. El segundo episodio tuvo lugar en un puente de Países Bajos, cuando sufrió un infarto y su padre lo acompañaba. “Antes de que todo se vuelva negro, tengo tiempo para pensar: ¿cómo terminaron las cosas así?”, narró Borg en su autobiografía, escrita por su esposa Patricia.

En sus declaraciones a The Times, Borg explicó sobre sus recientes revelaciones: “Quería contárselo a la gente. Mucha gente me ve de una manera, a través del tenis. Pero no saben realmente qué me pasó como persona, qué le puede pasar a una persona. Por eso quería contárselo a la gente, y me siento muy bien al publicar este libro, porque me siento aliviado”.

"Heartbeats" relata episodios sobre la vida de Björn Borg

El extenista reconoció que no se sintió listo para abrirse en los noventa y que solo pudo hacerlo gracias al apoyo de Patricia, su esposa desde hace 25 años. “Me miró muy sorprendida, pero sabía que hablaba en serio. Si no hubiera dicho que sí, el libro nunca habría salido. Me lo habría llevado todo a la tumba”, aseguró el sueco a The Times.

Según cifras oficiales, Bjorn Borg conquistó seis veces Roland Garros y cinco veces Wimbledon, con un porcentaje de victorias del 96% en París y 92,7% en Londres. Alcanzó la posición número uno del mundo y defendió ese ranking durante 109 semanas.

Borg, sin embargo, detalló cómo la falta de estructura después del retiro lo empujó a una vida de adicciones. “Cuando dejé de jugar al tenis, no tenía un horario fijo. Me despertaba por la mañana y me decía: ‘Puedo con todo, con lo que sea. Soy tan feliz’. Pero dejé el tenis. Dejé a mis amigos tenistas. Fue un gran error. Dejé a la gente del tenis que me rodeaba y me caía bien", reconoció.

“El problema fue que no me di cuenta de esto; no tenía ningún plan. Finalmente llegué a un punto: ¿Qué se supone que debo hacer ahora? No tenía ni idea. Estaba perdido. Estaba perdido en este mundo. No tenía ningún plan, y así es la vida”, relató el extenista en el diario británico.

El antiguo número uno del mundo describió el inicio de su consumo de drogas en Nueva York, en 1982, mientras intentaba vender su casa en Long Island. “Siempre había fiestas en Manhattan. Así que fui a una de ellas. Pensé: ‘Ya no juego al tenis para probar la cocaína’. Por eso pensaba así. Puedo intentarlo, ¿cuál es el problema?”.

Borg estuvo presente en Montercarlo durante la Laver Cup (Reuters)

La euforia que sentía por la droga le resultaba similar a la que le daba la competencia. Borg señaló: “Si supiera en qué podría convertirse el problema en los próximos años, sería mejor no intentarlo. Recurrir a las drogas, las pastillas o el alcohol... es terrible. Pero al final, tomé más drogas y pastillas, y solo busqué la felicidad. ¿Dónde está la felicidad?”, se preguntó.

Durante la entrevista con The Times, Borg hizo referencia a su intento de regresar al circuito profesional en 1991, cuando jugó en Montecarlo después de casi una década lejos de los Grand Slams. El regreso no tuvo éxito en resultados deportivos, pero según el propio Borg, sirvió como proceso de rehabilitación. “Pensaba con claridad que necesitaba hacer algo. Necesitaba sobrevivir. Quería vivir. La primera hora que volví a jugar al tenis, me pregunté: ‘¿De verdad jugaba a este deporte antes?’ ¡Fue terrible!”

En los últimos años, Borg ha superado nuevos desafíos personales. En 2025, recibió el diagnóstico de cáncer de próstata. “El médico dijo que era un cáncer muy agresivo. Todo estaba mal. Recomendaron cirugía inmediata”, contó el extenista. “Los siguientes seis meses fueron muy difíciles psicológica y mentalmente”, afirmó. El cáncer actualmente está en remisión, aunque los médicos le advirtieron que aún quedan células latentes en su organismo.