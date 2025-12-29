Ganó cuatro títulos con Boca, se hizo amigo de Paredes y Gago y acaba de anunciar su retiro: “Ya está”

Pichi Erbes anunció su retiro del fútbol a los 36 años (Télam)

A pocos días de cumplir 36 años, el ex mediocampista de Boca Juniors, Cristian Erbes, determinó poner fin a su carrera profesional, una etapa que incluyó cuatro títulos locales y una trayectoria que lo llevó por distintos equipos y ligas fuera del país. La decisión, largamente meditada y comunicada en diálogo con ESPN, marca la culminación de un ciclo para un futbolista que supo ganarse un lugar en la historia reciente del club xeneize, con vínculos personales que perduran hasta hoy y un reconocido sentido de pertenencia.

La noticia la confirmó el propio Erbes en las últimas horas: “Ya está, es una decisión tomada”. El “Pichi” explicó que su proceso de reflexión lo inició tras su salida del club San Miguel. “Pensé en tomarme el verano para pensar y estaba la incertidumbre, pero llega enero y es una decisión tomada. Se terminó”, expresó, dejando en claro el cierre de una etapa vital y la firmeza con la que finalmente adoptó el retiro.

Al concluir el ciclo en el Trueno Verde, equipo en el que militó durante la Primera Nacional, Erbes manifestó que persistía la duda respecto a un posible regreso: “Cuando me fui de San Miguel, dije ‘bueno, quizás, en enero me agarran las ganas de seguir’, pero no, por ahora no. Ya está, es una decisión tomada”, repitió en diálogo con ESPN. Así, se despidió del profesionalismo con discreción y sin buscar protagonismo mediático, aunque con el reconocimiento que le otorgan sus logros deportivos.

Surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors y debutante en la primera división en 2009, Erbes registró 155 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, en los que marcó cinco goles y se consagró campeón en cuatro ocasiones: dos títulos de Primera División y dos Copas Argentina. Compartió equipo con referentes como Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Carlos Tevez, y participó de planteles destacados bajo la conducción de Alfio Basile, Bichi Borghi y el “Vasco” Arruabarrena, contexto en el que alcanzó continuidad y regularidad.

Su vínculo con Boca trascendió lo estrictamente deportivo: supo forjar amistades duraderas con contemporáneos del plantel como Leandro Paredes, Fernando Gago, Nicolás Colazo, Juan Sánchez Miño y Leandro Marín, con quienes se lo sigue viendo en reuniones y encuentros. El legado de Erbes dentro del club se fortaleció por su perfil discreto y su aporte funcional a equipos competitivos durante procesos exigentes.

Tras su salida de Boca en 2016, el mediocampista argentino emprendió un recorrido polifacético por equipos nacionales e internacionales. Pasó por Tiburones Rojos de Veracruz (México), Karpaty Lviv (Ucrania), Nacional (Paraguay), Atlético Tucumán, Deportes La Serena (Chile), Ferro Carril Oeste, Chacarita Juniors, Emelec (Ecuador) y, finalmente, San Miguel. Esta última experiencia, bajo la conducción de Sebastián Battaglia, cerró un periplo de casi dos décadas en la élite y el ascenso.

Pichi Erbes forjó una gran relación con Leandro Paredes, Fernando Gago y Nicolás Colazo

La determinación no estuvo exenta de matices personales: Erbes explicó que la decisión de marcharse de Boca en 2016 se vinculó a cuestiones humanas y deportivas, en un momento donde se sintió relegado con la llegada de Guillermo Barros Schelotto al cuerpo técnico. Esta partida abrió una nueva etapa en su carrera, en la que supo desempeñarse en diferentes posiciones y adaptarse a contextos cambiantes.

Su despedida definitiva del fútbol profesional deja el recuerdo de un jugador identificado con Boca Juniors, cuya disciplina y entrega le permitieron sostener un recorrido de más de 150 partidos en el club, compartiendo vestuario con ídolos históricos y manteniendo hasta el presente el respeto de los hinchas.