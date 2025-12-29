El video de la violenta pelea que protagonizó el ex Independiente Darío Gandín en un partido de fútbol 5

El exfutbolista de Independiente protagonizó una fuerte gresca

Darío Chipi Gandín, ex delantero de Independiente, Colón y Atlético de Rafaela, quedó envuelto en un violento enfrentamiento durante un partido entre amigos de fútbol 5, en un complejo de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. En un video que se viralizó rápidamente en las redes, el exfutbolista profesional fue uno de los protagonistas principales de una pelea a golpes de puño, cuyo origen fue una acalorada discusión por una jugada en el encuentro.

En el video, cuya difusión multiplicó el impacto del suceso, se observa cómo la tensión entre los jugadores va en aumento hasta que Gandín arremete contra uno de sus rivales, lo acorrala y le propina varios golpes de puño, antes de que otros participantes intercedieran. Incluso, la grabación muestra cómo, segundos después de que ambos fueran separados, vuelven a enfrentarse.

Según el portal Radio Gol de Santa Fe, la oreja de la persona que se peleó con Chipi Gandín resultó cortada por la parte de abajo y sufrió una leve hemorragia, después de que aparentemente se produjera un intento de mordedura durante la trifulca. La intervención del resto de integrantes del partido de fútbol 5 fue necesaria para controlar la situación. El archivo de la cámara del complejo deportivo podría ser clave para una futura investigación correspondiente.

Según testigos y el registro en video, la discusión entre Chipi y su contrincante comenzó por diferencias propias del partido y derivó en agresiones físicas. La notoriedad de Gandín acentuó la repercusión del hecho, ya que el exfutbolista, retirado hace varias temporadas, disfrutaba hasta entonces de la práctica amateur rodeado de amigos, al tiempo que acompaña la carrera de su hijo Valentino, jugador de Barracas Central.

El estado en el que quedó la oreja de la persona que se peleó con Chipi Gandín (@radiogolsantafe)

El pasado de Chipi Gandín en el fútbol argentino incluye varios episodios marcados por roces dentro y fuera de la cancha. Su paso por Independiente lo tuvo como capitán entre 2008 y 2010, etapa en la que tuvo actuaciones destacadas en clásicos, aunque su salida fue precipitada por discusiones con hinchas y el interés de otros clubes.

Por su parte, Chipi Gandín no es ajeno a situaciones polémicas: además de su polémica salida de Independiente, en 2019, su desvinculación como captador de talentos de Atlético Rafaela se produjo luego de asistir a la final de la Copa Sudamericana en la que jugó Colón contra Independiente del Valle en Paraguay.

“El fin de semana yo tenía libre y fui a ver la final de la Copa y, cuando regresé, me informaron que estaba desvinculado de la institución por ir a ver el partido”, declaró en ese entonces. A esto, añadió: “No es normal que te echen por algo así. Así como fui a ver a Colón, pude haber hecho otras cosas, porque era mi fin de semana libre y en mi vida personal hago lo que quiero”.

Su trayectoria profesional acumula etapas en Platense, Colón, Atlético de Rafaela, Argentinos Juniors, Gimnasia de Jujuy y Ben Hur, además de experiencia internacional en México: vistió la camiseta de León en 2005 y la de Necaxa en 2011. A este último club de la Liga MX llegó tras su paso por el Rojo de Avellaneda.