“Fuera de la realidad”: las exigencias de Filipe Luís para renovar con Flamengo que llevaron la negociación al borde del colapso

Filipe Luís, con el trofeo de la Copa Libertadores, tras vencer al Palmeiras (AFP)

Filipe Luís y Flamengo afrontan una negociación marcada por exigencias contractuales sin precedentes que podrían desencadenar la salida del entrenador antes de fin de año, según informó Globo Esporte. El técnico, tras una temporada exitosa al frente del equipo carioca, condicionó su continuidad a la obtención de una renovación con mejoras salariales sustanciales y una equiparación retributiva para su cuerpo técnico, mientras el club evalúa alternativas ante la falta de acuerdo.

El ex Atlético de Madrid, a través de su representante Jorge Mendes, solicitó un salario anual de cinco millones de euros netos, acompañado de bonificaciones por títulos conquistados y una cláusula de rescisión baja en caso de recibir ofertas desde Europa. Esta exigencia se extiende a su entorno inmediato, dado que el entrenador busca que sus asistentes reciban remuneraciones equivalentes a la suya.

La situación involucra especialmente al español Iván Palanco, miembro clave del cuerpo técnico, cuyo salario ha sido en parte financiado directamente por Filipe Luis. El técnico impulsó la llegada de Palanco desde España y cubrió de su propio bolsillo buena parte de su remuneración, con el objetivo de reforzar la estructura y confianza de su equipo de trabajo. El ex defensor pretende profesionalizar aún más a su grupo, garantizando mejores condiciones contractuales para los integrantes del cuerpo técnico y alineando su estatus al del entrenador principal.

La dirigencia de Flamengo considera que las demandas de Filipe Luis resultan “fuera de la realidad del fútbol brasileño”. Internamente, la entidad ve inviable aceptar el paquete económico propuesto, tanto para el técnico como para el resto de sus colaboradores. Adicionalmente, miembros como Rodrigo Caio y Márcio Torres no participan en estas conversaciones, ya que ocupan cargos fijos como empleados del club y quedan fuera del proceso de renegociación.

Aunque Filipe Luís ha cosechado títulos como la Copa Libertadores, el Brasileirao y la Supercopa de Brasil dirigiendo a Flamengo, lo hizo bajo el salario más bajo de la primera división brasileña, inferior incluso al de varios jugadores del plantel. Este dato alimenta, según su entorno, la percepción de que el nuevo acuerdo debe reflejar los logros alcanzados.

Ante la posibilidad de no llegar a un acuerdo, el elenco carioca ya analiza nombres para sustituir a Filipe Luis. Artur Jorge, actual entrenador del Al-Rayyan de Qatar y campeón de la Libertadores 2024 con Botafogo, aparece como principal candidato. Su vinculación implicaría negociar una cláusula de rescisión con el club asiático. Además, el nombre de Thiago Motta, entrenador ítalo-brasileño con experiencia en la Juventus y en equipos italianos como Bologna y Spezia, figura entre las alternativas. Si bien su llegada genera simpatías en algunos sectores del club, su contratación se percibe todavía como poco probable.

El contrato de Filipe Luís vence el 31 de diciembre y ese día marca el límite para alcanzar un acuerdo. Si la negociación fracasa antes de fin de año, Flamengo procederá de inmediato con la búsqueda de un nuevo entrenador, abriendo una etapa de transición para el equipo de Río de Janeiro, que viene de probar su poder de competitividad al llevar a los penales al PSG en la final de la Copa Intercontinental.

Para ello, el técnico, de 40 años, fue vital, a partir de su capacidad para gestionar a las estrellas del plantel y sacar su mejor rendimiento. Habrá que esperar para dilucidar si el proyecto continúa bajo sus condiciones.