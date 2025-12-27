La sorpresiva presencia de Mbappé en el empate de Marruecos por la Copa de África: la camiseta especial que utilizó

Kylian Mbappé observando el partido entre Marruecos y Mali (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

La presencia de Kylian Mbappé en las tribunas del estadio Príncipe Moulay Abdellah no fue suficiente para que Marruecos lograra una victoria frente a Malí en la Copa Africana de Naciones. El equipo anfitrión igualó 1-1 tras un desarrollo que dejó dudas sobre sus aspiraciones al título, a pesar de mantener el liderazgo en el Grupo A.

El equipo dirigido por Walid Regragui deberá ajustar su rendimiento si pretende sostener sus ambiciones, ya que la presión crece entre sus aficionados, como se evidenció con las más de 64 mil personas presentes, entre las que destacaba la figura del delantero francés del Real Madrid, quien acompañó a su amigo Achraf Hakimi desde la platea.

El desarrollo del partido mostró a Marruecos dominando la posesión desde el inicio, aunque sin traducir ese control en ocasiones claras durante la primera parte. Brahim Díaz protagonizó la primera oportunidad al minuto 17, tras combinar con Azzedine Ounahi. Su disparo, bloqueado por Diarra, generó un rebote que Ismael Saibari no pudo aprovechar, elevando el balón por encima del arco. A pesar de las dificultades que mostró Malí en la salida del balón, su orden defensivo impidió que los locales generaran peligro real.

Otra postal de Mbappé (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

La primera mitad concluyó con la acción clave que permitió a Brahim Díaz adelantar a Marruecos: el VAR indicó penal por una mano de Nathan Gassama, quien cayó tras un recorte del jugador local. El delantero del Real Madrid transformó la pena máxima en el minuto cuarenta y cinco más cinco, descolocando al arquero Diarra y firmando así su segundo gol en el torneo.

En la reanudación, las expectativas de una sentencia por parte del conjunto marroquí no se cumplieron. El equipo perdió profundidad y Malí fue ganando solidez, hasta llegar al empate en el minuto 64. Jawad El Yamiq derribó a Lassine Sinayoko en el área al intentar defender una, lo que derivó en el segundo penal del encuentro. Esta vez, Sinayoko, quien ya había anotado ante Zambia, convirtió el tiro desde los once metros, venciendo la resistencia de Bono.

Hacia el final del encuentro, Marruecos mostró un juego cada vez menos incisivo y fue Mali quien incrementó su confianza en ataque, llegando incluso a amenazar la portería de Bono. La selección de Regragui intentó revertir la inercia con la entrada de Bilal El Khannouss, Ez Abde y Youssef En-Nesyri, quien dispuso de una ocasión clara tras un pase de Neil El Aynaoui, pero el arquero Djigui Diarra detuvo su remate.

Marruecos y Mali empataron 1-1 (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

La expectativa por el partido creció aún más ante la presencia de Kylian Mbappé en el estadio, luciendo una camiseta de su amigo Achraf Hakimi, ex compañero en el Paris Saint-Germain. Sin embargo, la visita del delantero francés no bastó para inspirar a los marroquíes, quienes solo lograron sumar un punto en un duelo marcado por la intensidad táctica y la eficacia defensiva de Malí.

El empate sitúa a Marruecos en la cima del Grupo A con cuatro puntos, aunque la igualdad entre Zambia y Comoras (1-1) compactó la clasificación. La actuación del elenco marroquí en este encuentro generó inquietud sobre su capacidad para dominar un grupo donde parte como favorito. Por el lado de Malí, el resultado refuerza su competitividad tras haber sumado en sus dos compromisos.