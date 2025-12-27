La singular remera que lució Antonela Roccuzzo con una de las fotos más importantes en la carrera de Lionel Messi

La remera que utilizó Antonela Roccuzzo con la histórica foto de Messi en Qatar 2022

La remera elegida por Antonela Roccuzzo volvió a poner en primer plano una de las postales más recordadas del fútbol argentino: una prenda con la imagen del beso de Lionel Messi a la Copa del Mundo tras la final del Mundial de Qatar. El detalle, cargado de simbolismo, remite de manera directa al 18 de diciembre de 2022, fecha en la que la selección argentina alcanzó su tercer título mundial tras vencer a Francia. La empresaria rosarina fue fotografiada durante un encuentro con una fanática en la zona de Funes.

La imagen que generó emoción de los seguidores fue compartida por Martina Pecchinenda, modelo y estudiante de Comunicación Social originaria de Roldán, quien se acercó hasta la casa de los Messi para conocer al capitán del Inter Miami y a su familia. Vale recordar que el astro argentino se encuentra en periodo de descanso, aprovechando la pausa de la Major League Soccer (MLS) tras el cierre de la temporada. Durante la visita, Pecchinenda posó tanto con Messi como con Roccuzzo y se llevó dos camisetas firmadas, un gesto que luego publicó en su cuenta de Instagram.

La foto con Messi

La atención de los seguidores no solo se centró en la presencia de Lionel Messi, sino en la prenda que llevaba su esposa. En la fotografía difundida por la invitada, Antonela Roccuzzo aparece con una remera negra que exhibe la imagen del capitán argentino besando la Copa del Mundo, un guiño directo a la noche que marcó un antes y un después para el fútbol nacional y mundial.

En su publicación, Martina Pecchinenda escribió la frase “coronados de gloria vivamos”, en clara alusión al himno nacional, y en una historia sumó la dedicatoria “la primera dama de Argentina” en una de las imágenes donde posa con la empresaria. Además, la joven mostró la camiseta de la selección argentina firmada por Messi, dedicada especialmente para su familia.

El encuentro tuvo lugar en Funes, localidad ubicada en la provincia de Santa Fe, donde la familia Messi suele pasar sus vacaciones y recesos deportivos. El futbolista continuará con su periodo de descanso hasta finales de enero, cuando la MLS retome la actividad y el Inter Miami dispute su primer partido del año frente a Los Angeles FC, programado para el 21 de febrero.

Lionel Messi le firmó su camiseta a una fanática

En las próximos horas, se estima que Lionel Messi viajará a Uruguay para participar de un evento familiar. Según publicó el diario El País de Uruguay, el capitán argentino se trasladará desde Rosario para asistir a la fiesta de 15 años de Delfina Suárez, hija mayor de su amigo y compañero de equipo Luis Suárez. El encuentro se celebrará en Villa Domus, una exclusiva chacra en el departamento de Canelones, y reunirá a figuras del fútbol internacional y al círculo íntimo de ambas familias.

La relación entre Messi y Suárez se consolidó en Barcelona y continuó en el Inter Miami, donde ambos comparten plantel. Durante su estadía en Uruguay, el argentino no prevé participar de actividades deportivas ni del club Deportivo LSM, proyecto que mantienen en común, y que centrará su viaje en acompañar a los Suárez en esta fecha significativa.

La camiseta firmada por Messi

Antes, durante la celebración de Navidad, la familia Messi optó por un encuentro reservado en Rosario. Antonela Roccuzzo publicó en sus redes imágenes del festejo, donde se apreciaban una mesa cuidadosamente decorada y una selección de dulces y chocolates. Lionel Messi replicó el mensaje navideño en su perfil y compartió la jornada junto a su pareja, sus hijos y allegados.

En el plano deportivo, la Pulga cerró el año con un logro destacado al obtener la MLS Cup, el primer título de esta categoría para el Inter Miami. El equipo, bajo la conducción de Javier Mascherano, terminó en la tercera posición de la Conferencia Este. Superaron a Nashville SC en la serie inicial, vencieron en semifinales al FC Cincinnati, se impusieron en la final de conferencia ante New York City FC y ganaron la definición frente a Vancouver Whitecaps. Messi sobresalió en la temporada, con 43 goles y 26 asistencias en 49 partidos, consolidándose como referente del equipo de Fort Lauderdale.

El momento más esperado: Messi besa la Copa del Mundo minutos después de ganarla en Qatar 2022 (Foto: Reuters/Dylan Martinez)