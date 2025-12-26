Tras pasar la Navidad en Rosario, Lionel Messi viajará a Uruguay: el motivo

Lionel Messi viajará a Uruguay para estar presente en el cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez (REUTERS/Francis Mascarenhas)

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, pasará los últimos días de 2025 en Uruguay para asistir a un evento privado de gran significado familiar. Según informó el diario El País de Uruguay, la Pulga se trasladará desde su ciudad natal, Rosario, tras celebrar la Navidad, con el objetivo de participar en el cumpleaños número 15 de Delfina Suárez, la hija mayor de su amigo y compañero de equipo, Luis Suárez.

La relación entre Messi y Suárez se remonta a 2014, cuando el delantero uruguayo arribó al Barcelona. Desde entonces, ambas familias han construido un lazo que trasciende el fútbol y se sostiene en la cotidianeidad. Actualmente, los dos futbolistas defienden la camiseta del Inter Miami en la MLS de Estados Unidos, prolongando una sociedad deportiva y personal que comenzó en Europa y que hoy se mantiene vigente en América.

Luis Suárez junto a su pareja Sofía Balbi y sus hijos Delfina, Benjamín y Lautaro

El Pistolero ya se encuentra en Uruguay después de obtener el título de la MLS junto al equipo estadounidense. La celebración de los 15 años de Delfina Suárez se realizará el fin de semana en Villa Domus, una exclusiva chacra situada en el departamento de Canelones. Este lugar ha sido elegido anteriormente para bodas de ex jugadores de la selección uruguaya, como Diego Forlán y Fernando Muslera (actual arquero de Estudiantes de La Plata).

Se espera la presencia de otras figuras del fútbol internacional en la fiesta, tanto ex futbolistas como jugadores en actividad. Según el rotativo uruguayo, el evento reunirá a varios protagonistas de primer nivel, lo que refuerza el carácter privado y exclusivo de la celebración.

Messi y Suárez también comparten en Uruguay el proyecto Deportivo LSM, un club que compite en los torneos oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y que en 2025 logró el ascenso a la tercera categoría. Fuentes del club le confirmaron a dicho medio que el argentino no tiene previsto participar en actividades relacionadas con el equipo durante su visita, centrando su estancia en el ámbito familiar y personal.

Las esposas de los futbolistas, Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi, mantienen una amistad cercana desde los años en Barcelona. Ambas familias se encuentran afincadas en Miami y suelen compartir reuniones y celebraciones. Cada pareja tiene tres hijos: los Suárez a Delfina (15), Benjamín (12) y Lautaro (7); los Messi, a Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (7).

Lionel Messi pasó la Navidad en Rosario

El arribo de Messi a Uruguay para acompañar a Suárez en un momento especial para su familia refuerza un vínculo que perdura fuera del campo de juego y se proyecta en las nuevas generaciones. La expectativa en torno al evento en Villa Domus, donde también se aguarda la llegada de otras figuras reconocidas, confirma la magnitud del acontecimiento para el círculo íntimo de los protagonistas.

Durante la Navidad, la familia Messi celebró en Rosario con una reunión íntima. Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales imágenes de la velada, donde destacó la elegante mesa y una mesa dulce con múltiples variedades de chocolates y postres. La Pulga replicó el saludo navideño en su propio perfile y pasó la fecha rodeado de su esposa, sus hijos y familiares cercanos, antes de emprender el viaje a Uruguay para acompañar a la familia Suárez.

En lo que respecta a lo futbolístico, ambos deportistas cerraron el año de gran manera, al conquistar la MLS Cup por primera vez en la historia de la franquicia del Inter Miami. Las Garzas, dirigidas por Javier Mascerano, finalizaron terceros en la Conferencia Este. Luego, en la primera ronda, doblegaron al Nashville SC en tres encuentros, golearon en las semifinales de conferencia al FC Cincinnati, vapulearon en la final del Este al New York City FC y superaron en la definición del torneo al Vancouver Whitecaps. El rosarino fue la gran figura del conjunto de Fort Lauderdale al contribuir con 43 goles y 26 asistencias en 49 presentaciones.