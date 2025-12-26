Deportes

Nikola Jokic tuvo otra actuación deslumbrante en la NBA: batió un nuevo récord y se acerca al premio MVP

El serbio sumó 56 puntos, 16 asistencias y 15 rebotes en la victoria de Denver Nuggets ante Minnesota Timberwolves en la jornada de Navidad

La jornada navideña de la NBA tuvo un momento histórico tras la impactante victoria de Denver Nuggets ante Minnesota Timberwolves en el tiempo suplementario. El serbio Nikola Jokic demostró una vez más todo su talento y marcó un récord de puntos, asistencias y rebotes que asombró a los espectadores.

El jugador de 30 años, tres veces elegido como MVP de la competencia y campeón en 2023 con los Nuggets, concluyó en la noche con 56 puntos, 16 asistencias y 15 rebotes en el triunfo de Denver 142-138 ante Minnesota y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar dicha cifra y el tercero en hacer un triple-doble en Navidad, detrás de Oscar Robertson (4) y Rusell Westbrook (2) y el primero en hacerlo con más de 50 unidades. Además, marcó 18 tantos en la prórroga, estableciendo otro hito.

Más allá de los extraordinarios números de Jokic, el partido que se disputó en el Ball Arena de Denver, tuvo picos de alta intensidad y emoción. Cuando parecía que los Nuggets se quedarían con la victoria en el tiempo regular, Anthony Edwards convirtió un triple a falta de 1.1 segundos para igualar el encuentro y forzar el suplementario.

El serbio Nikola Jokic hizo
El serbio Nikola Jokic hizo un récord navideño al sumar 56 puntos, 16 asistencias y 15 rebotes ante los Wolves (Ron Chenoy-Imagn Images)

Pero eso no fue todo. A falta de tres minutos para el final de la prórroga, otro triple de Edwards dejó a los Wolves con una ventaja de 9 puntos (124-115). Sin embargo, los Nuggets comenzaron a remontar el marcador de manera asombrosa con lanzamientos externos de Jokic y Tim Hardaway Jr. El quiebre lo logró Jamal Murray, con un bombazo de larga distancia que sentenció el emocionante partido.

El Joker, como se apoda al jugador balcánico, se encamina nuevamente a ser uno de los candidatos a ganar el premio MVP de la temporada de la NBA. Jokic irá por su cuarta estatuilla y competirá con el campeón Shai-Gilgeous Alexander, de OKC Thunder, y el esloveno Luca Doncic, de Los Ángeles Lakers.

Con este resultado, Denver Nuggets se posiciona tercero en la Conferencia Oeste de la NBA con un registro de 22 triunfos y 8 derrotas. En tanto que Minnesota Timberwolves, que tiene al argentino Pablo Prigioni como asistente, permanece quinto (20-11). En la siguiente jornada, el equipo de Jokic se enfrentará mañana a Orlando Magic.

En otros marcadores de la jornada navideña de la mejor liga de básquet de los Estados Unidos, New York Knicks (2° en el Este) obtuvo una gran victoria 126-124 como local ante Cleveland Cavaliers (7°), remontando un juego adverso. Además, Los Ángeles Lakers (4° en el Oeste) perdieron 119-96 ante Houston Rockets (6°), Golden State Warriors (8°) venció a Dallas Mavericks (11°) por 126-116 y San Antonio Spurs (2°) dio el golpe al vencer como visitante al campeón Oklahoma City Thunder (1°) 117 a 102.

