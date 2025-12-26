Era el “nuevo Messi”, saltó de Boca a Juventus y jugará la Copa Libertadores en un campeón de Sudamérica: “El Mago llegó”

El campeón de Chile se reforzó con el ex Boca para la Libertadores

Desde muy pequeño, Guido Vadalá debió convivir con las comparaciones sobre su parecido futbolístico con Lionel Messi. El atacante dejó el plantel profesional de Boca Juniors a mitad de 2015 para ser cedido a la Juventus en la negociación que incluía repatriar a Carlos Tevez desde la Vecchia Signora y, a sus 28 años, fue presentado en el campeón de Chile como una de las incorporaciones dentro del plantel que disputará la Copa Libertadores 2026.

El atacante rosarino dejó a Blooming, luego de un gran año en el fútbol boliviano, para mudarse al Coquimbo Unido. “El Mago llega al campeón”, anunciaron Los Piratas con un ingenioso video, donde aparentan rezarle a un santo e incluyeron imágenes de sus diversos goles como el único tanto convertido en seis partidos oficiales con la camiseta del Xeneize. Fue el domingo 3 de diciembre de 2017 en el 2-0 ante Arsenal en la Bombonera por la Superliga.

A continuación, los Aurinegros completaron el mensaje de bienvenida en sus canales oficiales: “Con magia y un gran paso por Bolivia, Guido Vadalá, volante creativo, asume este nuevo desafío en su carrera vistiendo los colores que ganamos en cancha. ¡Bienvenido al Pirata, Guido!". ”Vamos con toda la Fuerza y Coraje de Coquimbano“, concluyeron.

Guido Vadalá convirtió su único gol oficial en Boca ante Arsenal

En sus comienzos, el mediocampista tuvo un paso fugaz por La Masía del Barcelona a los 12 años y su padre, Fernando, se hizo eco de las comparaciones con Leo y su hijo: “Es cierto que muchos hablan de las coincidencias de Guido con Messi y eso me pone muy contento porque el sueño de él es triunfar en el fútbol”. Finalmente, desarrolló su mayor crecimiento en las Inferiores de Boca Juniors.

Ya en la Juventus, Vadalá fue compañero de Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Álvaro Morata y Gianluigi Buffon, entre otros futbolistas, aunque no registró encuentros oficiales con el elenco de Turín, y regresó al cuadro de la Ribera a mitad de 2016 después de completar su préstamo.

Atravesó cesiones en Unión de Santa Fe, Universidad de Concepción de Chile y Deportes Tolima de Colombia hasta que se marchó a comienzos del 2020 al Charlotte Independence de los Estados Unidos. Su carrera continuó en Sarmiento de Junín, Mitre de Santiago del Estero y Alvarado de Mar del Plata hasta que recaló al Blooming.

En esa entidad, registró su mejor performance en un año calendario porque sumó 46 compromisos con 14 goles y 10 asistencias en 2025 dentro de un equipo que terminó en el quinto lugar del campeonato y se clasificó a la Copa Sudamericana 2026. Además, alcanzó las semifinales de la Copa Bolivia, competencia en la que fue eliminado por Bolívar. A nivel continental, los de Santa Cruz de la Sierra cayeron en la primera ronda del Repechaje a la Libertadores 2025 por penales frente a El Nacional de Ecuador.

No tuvo minutos en la primera de la Juventus

Ahora, el entrenador Hernán Caputto tendrá una nueva variante en la línea ofensiva con vistas a la participación en la próxima edición de la Copa Libertadores, luego de que Esteban González se quedó con el primer título en la historia del club en la Primera División de Chile y se marchó para ser el DT de Querétaro de México. A la espera de completar el mercado de pases, el plantel contó en la presente campaña con varios argentinos: Bruno Cabrera, Elvis Hernández, Alejandro Camargo, Matías Palavecino, Nahuel Donadell y Nicolás Johansen.

En el plano local, Coquimbo se quedó con la estrella tras dominar de principio a fin en el fútbol trasandino. Cosechó 75 puntos en 30 compromisos, luego de acumular 23 victorias, 6 empates y 1 derrota. Fue el tercer conjunto más goleador (49) y el menos vencido (17) por amplio margen. Cerró el certamen con 17 victorias en los últimos 18 juegos.

Será la segunda Libertadores de Los Piratas, ya que disputaron la edición de 1992 y fueron eliminados en primera ronda por ser últimos del Grupo A, zona conformada por Newell’s, Universidad Católica, San Lorenzo y Colo Colo.

De esta forma, Guido Vadalá volverá a tener roce en el principal torneo a nivel clubes de Sudamérica, que lo jugó desde fase de grupos en 2015 con Boca Juniors y en 2019 con Universidad de Concepción, en los cuales sumó dos partidos en cada uno.

La imagen publicada por Coquimbo Unido para anunciar el fichaje de Guido Vadalá (Crédito: @coquimbounido)