Una figura del fútbol jugó un partido con una icónica camiseta de Boca Juniors y causó furor

André-Pierre Gignac jugó un partido amistoso con la camiseta de Boca

André-Pierre Gignac, referente del fútbol francés y máximo goleador en la historia de Tigres UANL, se volvió tendencia tras disputar un partido informal en Monterrey luciendo una camiseta retro de Boca Juniors. El delantero, de 40 años, eligió para la ocasión la casaca azul y oro con el número 10, la misma que utilizó Juan Román Riquelme en su última temporada como jugador del club argentino. La imagen del ídolo de Tigres con los colores xeneizes desató una ola de reacciones en redes sociales y reavivó el recuerdo de su frustrado fichaje por el club de la Ribera.

El episodio ocurrió en el club amateur Benarami, pocos días después de la derrota de Tigres ante Toluca en la final del Torneo Clausura de la Liga MX. La presencia de Gignac en el campo con la camiseta de Boca Juniors no pasó desapercibida para los fanáticos en las redes sociales, quienes viralizaron rápidamente las imágenes del encuentro. El gesto fue interpretado como un guiño al club argentino y a su hinchada, especialmente por tratarse de la camiseta de la temporada 2013/2014, la última que vistió el hoy presidente de la institución antes de dejar el club de sus amores para disputar el último año como futbolista profesional en Argentinos Juniors.

Es importante recordar que en 2019, Gignac estuvo cerca de convertirse en refuerzo del Xeneize. En ese momento, el club argentino, bajo la presidencia de Daniel Angelici y con Nicolás Burdisso como mánager, realizó una oferta formal al delantero francés. Gignac reconoció que la propuesta fue seria y que le resultó atractiva, pero explicó que su decisión de permanecer en Tigres obedeció a motivos personales y deportivos. “La oferta de Boca fue muy en serio. Yo no quería faltar el respeto a Boca, porque es un gran club y me encanta ese club. Pero no había marcado mi gol 105. Además, yo dije en varias entrevistas que me quería retirar en Tigres”, expresó el atacante que anotó más de 350 goles en su trayectoia en una nota con el medio mexicano Gran Reforma.

“Hicieron el esfuerzo para mí contrato. Iba a cobrar lo mismo que aquí, entonces no perdía nada. Era perfecto, pero he dicho varias veces que quería terminar mi carrera en Tigres. Tenía la chance de ganar la Libertadores, tener revancha mía y de Boca contra River, porque perdieron la final un año antes”, mencionó el futbolista sobre su fallido pase al Xeneize y la posibilidad haberse enfrentado nuevamente al equipo de Marcelo Gallardo, luego de la derrota en la final de la Copa Libertadores 2015.

El delantero francés usó la versión de la última casaca que vistió Riquelme en el Xeneize

“La institución se puede arreglar, pero a la gente que le digo. No soy un traidor y no puedo hacer eso. Era una traición para ellos que me han apoyado desde el inicio”, concluyó el francés sobre el apoyo que recibió de parte de los hinchas desde que desembarcó en el club mexicano.

La trayectoria de Gignac respalda su estatus de leyenda tanto en Europa como en México. Inició su carrera profesional en el FC Lorient, donde debutó en 2004 y contribuyó al ascenso del equipo a la Ligue 1. Tras un paso destacado por el Pau FC, se consolidó en el Toulouse, donde se consagró máximo goleador de la liga francesa en la temporada 2008/09 con 24 tantos. Su rendimiento lo llevó al Olympique de Marsella, club con el que disputó cinco temporadas, sumó 77 goles en 188 partidos y conquistó dos Copas de la Liga y una Supercopa de Francia.

En 2015, Gignac llegó a Tigres UANL, donde se transformó en ídolo absoluto. Con el conjunto regiomontano, el delantero francés ha levantado cinco títulos de Liga MX, una Liga de Campeones de la Concacaf, una Campeones Cup y cuatro trofeos de Campeón de Campeones. Superó la barrera de los 200 goles y se convirtió en el máximo anotador en la historia del club y del fútbol regiomontano. Además, ostenta el récord de goles en el Clásico Regio y ha sido distinguido con el Balón de Oro al mejor jugador de la Liga MX.

A nivel internacional, Gignac defendió la camiseta de la selección francesa en 36 ocasiones, marcó siete goles y participó en la Copa Mundial 2010 y la Eurocopa 2016, donde Francia alcanzó el subcampeonato. También integró el seleccionado olímpico en Tokio 2020, sumando cuatro tantos en el certamen.

Gignac se mantiene en activas en Tigres