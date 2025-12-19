Deportes

Luis Enrique reveló que el arquero del PSG se fracturó la mano durante el penal de la polémica ante Flamengo y atajó dos tiros lesionado

El entrenador del conjunto parisino dio detalles del problema que tuvo el arquero en medio de la tanda

Guardar
Penal atajado por Safonov a Pedro en Copa Intercontinental

El París Saint Germain informó que Matvei Safonov estará fuera de las canchas al menos un mes tras sufrir una fractura en la mano izquierda durante la final de la Copa Intercontinental ante el Flamengo. El club parisino precisó que el portero ruso será sometido a una nueva evaluación médica en tres o cuatro semanas. En tanto, Luis Enrique detalló cuándo se originó la lesión: fue en el tercer penal de la tanda contra los brasileños.

La lesión de Safonov se produjo después de haber sido titular en los últimos cuatro partidos y de destacarse en la final contra el Flamengo, donde desvió cuatro penales. “No puedo explicarlo. Es increíble, los jugadores no saben cómo pasó. Creemos que fue en el tercer penal. Hubo un movimiento extraño. A pesar de la fractura, logró atajar los dos últimos tiros. La adrenalina era tan fuerte que no sintió dolor. Estar listo para ayudar al equipo, estar listo pase lo que pase, esa es la mentalidad que queremos”, declaró Luis Enrique en la última conferencia de prensa.

Figura y lesión: el ruso
Figura y lesión: el ruso Safonov estará un mes afuera de las canchas (AP Foto/Hussein Sayed)

Safonov no pudo desviar el primer tiro de Nicolás De La Cruz, pero sí consiguió su objetivo con el de Saúl Ñíguez y su lesión se habría producido en el remate de Pedro, que trajo polémica ya que los brasileños entendían que el ruso se había adelantado y exigían que se ejecutara nuevamente. El VAR revisó la acción y finalmente convalidó su atajada. Más tarde, el golero de 26 años bloqueó los disparos de Leo Pereira y Luis Araújo, para cerrar la serie 2-1 a favor de los franceses.

Consultado sobre el estado emocional del portero ruso, Luis Enrique indicó que aún no había conversado, pero destacó la importancia de aprender de situaciones adversas: “Todavía no he hablado con él. Nadie quiere cosas negativas, pero también es en estos momentos donde se aprende mucho. Es el karma. Estuvo muy bien durante cuatro partidos. Y la vida te dice que tienes que descansar, recuperarte y aceptar la situación. Volverá pronto porque esa es su mentalidad”. El entrenador no precisó si Lucas Chevalier o Renato Marín será el titular en el próximo encuentro ante Fontenay-le-Comte por los 16avos de final de la Copa de Francia, programado para este sábado.

Tanda de penales entre PSG y Flamengo

Respecto a la posible inclusión de juveniles en el primer equipo, el entrenador del PSG anticipó que la decisión dependerá del estado físico de la plantilla tras el entrenamiento del viernes, aunque aseguró que “los canteranos estarán allí”. Además, subrayó que cada partido y cada minuto con la camiseta del club es relevante, resaltando el espíritu de lucha y la capacidad de superar dificultades como valores centrales del equipo.

El parte médico oficial, publicado este viernes 19 de diciembre, también detalló que el surcoreano Lee Kang-In presenta una lesión muscular en el muslo izquierdo y permanecerá inactivo durante varias semanas. Además, el PSG comunicó que Bradley Barcola continúa bajo tratamiento por fatiga muscular. Por otro lado, Willian Pacho se encuentra en periodo de descanso y no estará disponible para el encuentro de 16avos de final de la Copa de Francia frente al Vendée Fontenay Foot.

Temas Relacionados

Matvei SafonovFlamengoPSGCopa IntercontinentalLuis Enrique

Últimas Noticias

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

El presidente xeneize trabajará junto al Chelo Delgado como manager en el departamento de fútbol

Juan Román Riquelme definió el

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

Yojanler Martínez y Joeshon James protagonizaron una épica escena en el combate que se realizó en Fort Lauderdale

La espectacular doble caída en

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

El Millonario se mueve con fuerza dentro de esta ventana de transferencias

Tras cerrar a Fausto Vera,

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

El influencer devenido boxeador peleará frente al inglés de 36 años, que fue monarca de los pesados y medallista olímpico

Jake Paul se enfrenta al

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

El evento de boxeo organizado por Lucas Rodríguez y el programa Paren la Mano contará con múltiples y atractivos combates en el Tomás Adolfo Ducó, estadio de Huracán

Todo lo que hay que
DEPORTES
Juan Román Riquelme definió el

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

TELESHOW
La emoción de Belu Lucius

La emoción de Belu Lucius por el paso que dio junto a Javier Ortega Desio: “Llegó el gran día”

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama

Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Gustavo Petro divulga fake news

Gustavo Petro divulga fake news sobre Argentina: “Hay saqueos en las afueras de Buenos Aires”

Todo lo que siento y pienso cuando leo a Hanif Kureishi

La Policía de Brasil allanó los domicilios de dos importantes diputados afines a Jair Bolsonaro e incautaron más de USD 70 mil

Bolivia declara alerta epidemiológica nacional por influenza H3N2

Protestas contra el levantamiento de la subvención a los combustibles aumentan la tensión en Bolivia