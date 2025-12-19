Luis Enrique reveló que el arquero del PSG se fracturó la mano durante el penal de la polémica ante Flamengo y atajó dos tiros lesionado

Penal atajado por Safonov a Pedro en Copa Intercontinental

El París Saint Germain informó que Matvei Safonov estará fuera de las canchas al menos un mes tras sufrir una fractura en la mano izquierda durante la final de la Copa Intercontinental ante el Flamengo. El club parisino precisó que el portero ruso será sometido a una nueva evaluación médica en tres o cuatro semanas. En tanto, Luis Enrique detalló cuándo se originó la lesión: fue en el tercer penal de la tanda contra los brasileños.

La lesión de Safonov se produjo después de haber sido titular en los últimos cuatro partidos y de destacarse en la final contra el Flamengo, donde desvió cuatro penales. “No puedo explicarlo. Es increíble, los jugadores no saben cómo pasó. Creemos que fue en el tercer penal. Hubo un movimiento extraño. A pesar de la fractura, logró atajar los dos últimos tiros. La adrenalina era tan fuerte que no sintió dolor. Estar listo para ayudar al equipo, estar listo pase lo que pase, esa es la mentalidad que queremos”, declaró Luis Enrique en la última conferencia de prensa.

Figura y lesión: el ruso Safonov estará un mes afuera de las canchas (AP Foto/Hussein Sayed)

Safonov no pudo desviar el primer tiro de Nicolás De La Cruz, pero sí consiguió su objetivo con el de Saúl Ñíguez y su lesión se habría producido en el remate de Pedro, que trajo polémica ya que los brasileños entendían que el ruso se había adelantado y exigían que se ejecutara nuevamente. El VAR revisó la acción y finalmente convalidó su atajada. Más tarde, el golero de 26 años bloqueó los disparos de Leo Pereira y Luis Araújo, para cerrar la serie 2-1 a favor de los franceses.

Consultado sobre el estado emocional del portero ruso, Luis Enrique indicó que aún no había conversado, pero destacó la importancia de aprender de situaciones adversas: “Todavía no he hablado con él. Nadie quiere cosas negativas, pero también es en estos momentos donde se aprende mucho. Es el karma. Estuvo muy bien durante cuatro partidos. Y la vida te dice que tienes que descansar, recuperarte y aceptar la situación. Volverá pronto porque esa es su mentalidad”. El entrenador no precisó si Lucas Chevalier o Renato Marín será el titular en el próximo encuentro ante Fontenay-le-Comte por los 16avos de final de la Copa de Francia, programado para este sábado.

Tanda de penales entre PSG y Flamengo

Respecto a la posible inclusión de juveniles en el primer equipo, el entrenador del PSG anticipó que la decisión dependerá del estado físico de la plantilla tras el entrenamiento del viernes, aunque aseguró que “los canteranos estarán allí”. Además, subrayó que cada partido y cada minuto con la camiseta del club es relevante, resaltando el espíritu de lucha y la capacidad de superar dificultades como valores centrales del equipo.

El parte médico oficial, publicado este viernes 19 de diciembre, también detalló que el surcoreano Lee Kang-In presenta una lesión muscular en el muslo izquierdo y permanecerá inactivo durante varias semanas. Además, el PSG comunicó que Bradley Barcola continúa bajo tratamiento por fatiga muscular. Por otro lado, Willian Pacho se encuentra en periodo de descanso y no estará disponible para el encuentro de 16avos de final de la Copa de Francia frente al Vendée Fontenay Foot.