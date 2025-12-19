Deportes

Fue una joya de la Selección y campeón de la Copa América, pero no tiene minutos en su equipo: su plan para soñar con el Mundial

El juvenil que fue elegido por Lionel Scaloni pertenece a un gigante europeo y rescindiría su actual préstamo en busca de continuidad

Valentin Carboni en la Copa
Valentin Carboni en la Copa America de 2024 en un partido frente a Perú (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

A seis meses del inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la situación de Valentín Carboni se convirtió en un foco de atención para la selección argentina y su entrenador, Lionel Scaloni. El mediocampista ofensivo, que integró el plantel campeón de la Copa América en 2024, atraviesa un presente de escasa participación en Genoa, lo que podría forzar un cambio de club en el mercado de pases de invierno europeo para mantener sus opciones de ser convocado al máximo torneo internacional de selecciones.

Según el periodista Pasquale Guarro, el Inter, propietario de los derechos federativos de Carboni, está cerca de acordar con Genoa la rescisión anticipada del préstamo, cuyo vencimiento original estaba fijado para el 30 de junio de 2026. La intención del club de Milán no es reincorporar al futbolista, sino buscarle un nuevo destino en calidad de cedido, con Parma y Sassuolo como principales interesados en sumarlo a sus filas.

El rendimiento colectivo de Genoa durante la temporada fue irregular, con el equipo luchando por evitar el descenso y atravesando un cambio de entrenador tras una serie de resultados adversos.

Valentín Carboni jugó 15 partidos
Valentín Carboni jugó 15 partidos en la presente temporada con el Genoa (REUTERS/Matteo Ciambelli)

En este contexto, Carboni perdió protagonismo: aunque participó en 15 de los 18 partidos oficiales entre Serie A y Coppa Italia, solo fue titular en una de las últimas siete presentaciones. En su más reciente aparición, frente a su ex equipo, apenas disputó un minuto al ingresar en tiempo de descuento.

Los números de Carboni en la campaña 2025/2026 reflejan su falta de continuidad: 15 partidos jugados, un gol convertido, ninguna asistencia, dos tarjetas amarillas y 548 minutos en cancha. Esta escasa actividad contrasta con el objetivo inicial del préstamo, que era sumar experiencia y confianza tras superar una grave lesión de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda, sufrida antes de su cesión al club genovés.

Carboni con la camiseta del
Carboni con la camiseta del Inter de Milán, que es dueño de su pase (Reuters/Scott Kinser)

El Inter de Milán ya había cedido previamente a Carboni al Monza, donde acumuló 32 encuentros, dos goles y cuatro asistencias, y al Olympique de Marsella, donde solo pudo disputar cuatro partidos antes de la mencionada lesión. Con apenas 20 años, el volante zurdo suma así una trayectoria marcada por los préstamos y la búsqueda de minutos en la élite europea.

La falta de rodaje en Genoa relegó a Carboni de la consideración inmediata de Scaloni, aunque el cuerpo técnico de la selección argentina mantiene una valoración positiva sobre su potencial. Pero el jugador sabe que debe recuperar minutos y rodaje para tener alguna chance de meterse en el plantel definitivo para la Copa del Mundo en Norteamérica. De cara a 2026, el tiempo apremia: en marzo se disputará la Finalissima contra España en Qatar y luego, en menos de tres meses, comenzará el Mundial. Para el futbolista, definir su futuro en las próximas semanas será clave para volver a estar en el radar albiceleste.

Con la camiseta de la selección argentina, Valentín Carboni -hijo del Kely y hermano de Franco, ex defensor de River Plate- disputó tres partidos internacionales: dos amistosos y uno correspondiente a la Copa América 2024, torneo en el que se consagró campeón junto al plantel dirigido por Lionel Scaloni.

