“¡Aguante Argentina y vamos por la cuarta!”: el eufórico video de Claudio Tapia en el estadio Lusail a tres años del título en Qatar

En medio del avance de las causas judiciales en Argentina, el presidente de la AFA realizó un posteo para festejar la consagración del combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni

El presidente de la AFA recordó los tres años del título en Qatar 2022 en el estadio Lusail

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián Tapia, celebró el tercer aniversario de la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 desde el Estadio de Lusail, escenario donde el equipo de Lionel Scaloni obtuvo su tercera estrella el 18 de diciembre de 2022. El dirigente se encuentra en Doha por cuestiones ligadas a su rol en la FIFA y a la final de la Copa Árabe.

En un video grabado en el mismo lugar y a la misma hora en que se disputó la final contra Francia en 2022, el Chiqui Tapia dedicó unas palabras en conmemoración a la consagración. “Hoy se cumplen tres años, en el mismo estadio, a la misma hora, el mismo lugar... Acá salimos campeones del mundo. Acá ganamos la tercera. ¡Vamos Argentina! ¡Aguante Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos por la cuarta!”, expresó el presidente de la AFA en una grabación con el Lusail de fondo, la cual se subió a su cuenta de Instagram.

En el lugar de los hechos, donde supimos ser felices. ¡AGUANTE ARGENTINA Y VAMOS POR LA CUARTA!”, agregó en la descripción de la publicación. Horas antes, ya había realizado otro posteo para celebrar la consagración, en el que comentó: “Tanto lo soñamos que un día se dio. Momentos que llevaré por siempre en el corazón. Sí, fuimos y somos Campeones del Mundo”. Esta estuvo acompañada de múltiples imágenes de la consagración y de él mismo festejando con el trofeo de la Copa del Mundo.

El dirigente viajó a Doha para asumir formalmente su rol como miembro de la FIFA, participando en la reunión de la Comisión de Reglas de Juego. Aprovechó su estadía para conmemorar el aniversario junto a hinchas y jugadores, quienes también recordaron la fecha en redes sociales. Además, estuvo presente en la final de la Copa Árabe de la FIFA entre Marruecos y Jordania, la cual se disputó en el Estadio Lusail.

La presencia de Tapia se dio luego que de su nombre quedara en el foco de las opiniones deportivas tras el título que la AFA le otorgó a Rosario Central como “campeón de Liga” por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual del certamen argentino y mientras avanza una investigación en el Juzgado Penal Económico N°10, a cargo de Marcelo Aguinsky, que busca esclarecer la propiedad de más de 50 autos de alta gama hallados en un galpón de una mansión de Pilar.

El posteo del Chiqui Tapia
El posteo del Chiqui Tapia con el Mundial

Con el correr de las horas, Claudio Chiqui Tapia subió más publicaciones en su Instagram para recordar el título en Qatar. “18/12/2022 - 14:55 hs. Un momento para la eternidad”, expresó en un posteo que estaba acompañado por imágenes del penal de Gonzalo Montiel, el cual sentenció la tanda de penales contra Francia.

Por su parte, el presidente de la AFA le dedicó un apartado especial a Lionel Messi, el capitán de la Selección. “Gracias, Leo Messi, por defender la Albiceleste con amor propio y por demostrar que con trabajo, constancia y mucho sacrificio se puede salir adelante y lograr grandes cosas. Gracias a La Scaloneta por la enorme alegría que le dieron a un país entero. Gracias a todos los argentinos y argentinas que siempre apoyaron. ¡Unidos, vamos por la cuarta!”, expresó.

Vale destacar que, a lo largo de la jornada, gran parte de los futbolistas que integraron el plantel campeón del mundo también realizaron un posteo especial para rememorar el hito en Qatar. “3 años de las tres estrellas”, escribió Lionel Messi en una historia de Instagram. Al capitán se sumaron las publicaciones de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Emiliano Dibu Martínez, Ángel Di María, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, entre otros.

El mensaje que el Chiqui
El mensaje que el Chiqui Tapia le dedicó a Messi

