“Todo valió la pena”: el recuerdo de Messi, De Paul, Dibu Martínez y el resto de los campeones a tres años del Mundial de Qatar

Se cumplen tres año del Mundial 2022 que conquistó la selección argentina en Qatar

Se cumplen tres años del título conseguido por la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 y algunos de los protagonistas de aquel 18 de diciembre en el estadio Lusail revivieron la hazaña con fotos, videos y algunos posteos en sus redes sociales. Uno de los que encabezó la lista de recuerdos fue el capitán, Lionel Messi. El mejor futbolista publicó una historia en su cuenta de Instagram con una foto suya levantando la copa. “3 años de las tres estrellas”, escribió.

La seguidilla de recordatorios siguió con Rodrigo De Paul, compañero de La Pulga en el Inter Miami. El Motorcito eligió un posteo con una particular foto de la celebración, con la red cortada sobre su cuello, la medalla y un habano en su boca: “Todo valió la pena. Tres años de aquel días. Gracias”. En una misma sintonía, Leandro Paredes rememoró la gloria con una foto tocando el trofeo camino al podio y la frase: “Somos campeones del mundo. Hace tres años y para toda la vida”.

Por su parte, Emiliano Dibu Martínez fue compartiendo distintas menciones en sus historias de Instagram entre las que se destacaron su atajada vital contra Randal Kolo Muani en la final ante Francia que evitó la derrota, su premio Guante de Oro por ser el mejor arquero del Mundial y distintos festejos en el campo con familiares y compañero. Ángel Di María, otro de los héroes, eligió compartir el video que publicó la AFA en el que repasa las tres estrellas conseguidas por la selección argentina. “Qué lindo es ser argentino. Feliz aniversario”, escribió Fideo.

El posteo de Lionel Messi para recordar el tercer aniversario del título en Qatar 2022 (Instagram @leomessi)

Alexis Mac Allister también eligió un video alusivo a la conquista del Mundial en el que cual se ve al mediocampista del Liverpool mirando en la pantalla de su teléfono móvil algunas imágenes de los festejos en Doha. Enzo Fernández, en tanto, compartió las publicaciones de su ex clubes, River Plate y Chelsea, saludando a los campeones mundiales en su aniversario.

Nicolás Otamendi, uno de los más experimentados, eligió compartir en sus historias una foto suya en andas tras ganarle a Francia con la canción “Pa’ la Selección” de la banda de cumbia La T y La M y algunos videos de los festejos con el equipo en las inmediaciones del Lusail Stadium. Entre otros de los posteos se encontraron el de Thiago Almada con la foto grupal en el podio con la copa, el de Lautaro Martínez con una serie de fotos y la suya besando el trofeo y el de Nicolás Tagliafico con un video del festejo tras recibir la Copa del Mundo.

