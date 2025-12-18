Deportes

“Todo valió la pena”: el recuerdo de Messi, De Paul, Dibu Martínez y el resto de los campeones a tres años del Mundial de Qatar

Se cumple un nuevo aniversario del título de 2022 y algunos de los protagonistas lo recordaron en las redes sociales

Guardar
Se cumplen tres año del Mundial 2022 que conquistó la selección argentina en Qatar

Se cumplen tres años del título conseguido por la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 y algunos de los protagonistas de aquel 18 de diciembre en el estadio Lusail revivieron la hazaña con fotos, videos y algunos posteos en sus redes sociales. Uno de los que encabezó la lista de recuerdos fue el capitán, Lionel Messi. El mejor futbolista publicó una historia en su cuenta de Instagram con una foto suya levantando la copa. “3 años de las tres estrellas”, escribió.

La seguidilla de recordatorios siguió con Rodrigo De Paul, compañero de La Pulga en el Inter Miami. El Motorcito eligió un posteo con una particular foto de la celebración, con la red cortada sobre su cuello, la medalla y un habano en su boca: “Todo valió la pena. Tres años de aquel días. Gracias”. En una misma sintonía, Leandro Paredes rememoró la gloria con una foto tocando el trofeo camino al podio y la frase: “Somos campeones del mundo. Hace tres años y para toda la vida”.

Por su parte, Emiliano Dibu Martínez fue compartiendo distintas menciones en sus historias de Instagram entre las que se destacaron su atajada vital contra Randal Kolo Muani en la final ante Francia que evitó la derrota, su premio Guante de Oro por ser el mejor arquero del Mundial y distintos festejos en el campo con familiares y compañero. Ángel Di María, otro de los héroes, eligió compartir el video que publicó la AFA en el que repasa las tres estrellas conseguidas por la selección argentina. “Qué lindo es ser argentino. Feliz aniversario”, escribió Fideo.

El posteo de Lionel Messi
El posteo de Lionel Messi para recordar el tercer aniversario del título en Qatar 2022 (Instagram @leomessi)

Alexis Mac Allister también eligió un video alusivo a la conquista del Mundial en el que cual se ve al mediocampista del Liverpool mirando en la pantalla de su teléfono móvil algunas imágenes de los festejos en Doha. Enzo Fernández, en tanto, compartió las publicaciones de su ex clubes, River Plate y Chelsea, saludando a los campeones mundiales en su aniversario.

Nicolás Otamendi, uno de los más experimentados, eligió compartir en sus historias una foto suya en andas tras ganarle a Francia con la canción “Pa’ la Selección” de la banda de cumbia La T y La M y algunos videos de los festejos con el equipo en las inmediaciones del Lusail Stadium. Entre otros de los posteos se encontraron el de Thiago Almada con la foto grupal en el podio con la copa, el de Lautaro Martínez con una serie de fotos y la suya besando el trofeo y el de Nicolás Tagliafico con un video del festejo tras recibir la Copa del Mundo.

LOS POSTEOS DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO CON LA SELECCIÓN ARGENTINA EN QATAR 2022:

El recuerdo de Thiago Almada
El recuerdo de Thiago Almada por el título de la selección argentina en Qatar 2022
Lautaro Martínez recordó el tercer
Lautaro Martínez recordó el tercer aniversario de Qatar 2022
La foto que eligió Rodrigo
La foto que eligió Rodrigo De Paul para conmemorar la tercera estrella
El posteo de Ángel Di
El posteo de Ángel Di María
El video que subió Alexis
El video que subió Alexis Mac Allister por el tercer aniversario de Qatar 2022
Enzo Fernández compartió el posteo
Enzo Fernández compartió el posteo del Chelsea
Leandro Paredes tocando la Copa
Leandro Paredes tocando la Copa del Mundo en Qatar
Nicolás Tagliafico y su recuerdo
Nicolás Tagliafico y su recuerdo del Mundial 2022
El posteo de Lionel Messi
El posteo de Lionel Messi a tres años de la tercera estrella
Dibu Martínez compartió momentos de
Dibu Martínez compartió momentos de sus atajadas, como a Kolo Muani

Temas Relacionados

Selección ArgentinaMundial Qatar 2022Rodrigo De PualDibu MartínezLionel Messi

Últimas Noticias

El incómodo ida y vuelta de Moretti tras una pregunta sobre la cámara oculta que generó una crisis en San Lorenzo

El presidente del Ciclón, que pedirá la nulidad de la acefalía que se declaró en las últimas horas, repasó el video en el que se lo vio guardando un fajo de dólares

El incómodo ida y vuelta

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

El exjugador y referente histórico del club canario publicó un mensaje en redes sociales tras la muerte violenta del lateral izquierdo

Damián Díaz recordó a Mario

Se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Quedaron definidos los cruces previos a la fase de grupos. Dicha instancia se definirá recién en marzo

Se sortearon las primeras fases

La exótica bombilla que se mandó a hacer Dibu Martínez para su mate con el recuerdo de la icónica atajada a Kolo Muani en el título de Qatar 2022

El arquero de la selección argentina y Aston Villa sorprendió al mundo con su original bombilla

La exótica bombilla que se

El mensaje de Jorman Campuzano que anticipó al que puede ser el primer refuerzo de Boca Juniors

Marino Hinestroza está cada vez más cerca de ser la primera incorporación del Xeneize

El mensaje de Jorman Campuzano
DEPORTES
El incómodo ida y vuelta

El incómodo ida y vuelta de Moretti tras una pregunta sobre la cámara oculta que generó una crisis en San Lorenzo

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

Se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La exótica bombilla que se mandó a hacer Dibu Martínez para su mate con el recuerdo de la icónica atajada a Kolo Muani en el título de Qatar 2022

El mensaje de Jorman Campuzano que anticipó al que puede ser el primer refuerzo de Boca Juniors

TELESHOW
Amor por la Patagonia y

Amor por la Patagonia y un nuevo estilo de vida: los motivos que llevaron a Christian Petersen a recorrer el sur

La profunda emoción de Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot al obtener la adopción plena de su hijo Tati

Kate Rodríguez fue mamá por primera vez y presentó a Emilia: “La familia que siempre soñé”

Guillermina Valdés reveló el secreto familiar del que se enteró a los 27 años: “Mi hermanito se murió al lado mío”

Flor Vigna mostró cómo se prepara para la pelea con Mica Viciconte: “Sacrificio, constancia y cabeza fuerte”

INFOBAE AMÉRICA

Lula confirmó que vetará la

Lula confirmó que vetará la ley que reduce las condenas por intento de golpe de Estado en Brasil: “No es un secreto para nadie”

Optimismo en Wall Street tras los datos de inflación moderada en Estados Unidos y el repunte de acciones tecnológicas

Las canciones a dos voces que marcaron una era en el country de los años 70

Enfrentamientos en Bruselas: la policía reprimió la protesta de agricultores contra el acuerdo Unión Europea - Mercosur

Cómo la terapia cognitivo-conductual ayuda a reducir las limitaciones de la enfermedad de Crohn