Deportes

Horacio Zeballos sigue haciendo historia: es el primer argentino Campeón del Mundo ITF en dobles

El marplatense fue galardonado junto al español Marcel Granollers, con quien se coronó en Roland Garros y el US Open en 2025

Guardar
Horacio Zeballos festeja tras la
Horacio Zeballos festeja tras la victoria en la final del US Open de 2025 (Fuente: REUTERS/Mike Segar)

Con la temporada 2025 consumada, los reconocimientos comienzan a ordenar el balance de un año intenso y el tenis argentino sumó un hito de enorme valor simbólico: Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, fue proclamado Campeón del Mundo por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y se convirtió en el primer argentino en la historia en obtener esta distinción en la categoría de dobles masculinos.

El galardón coronó un proceso sostenido a lo largo de varias temporadas. Tras consolidarse como una de las parejas más fuertes del circuito y alcanzar el número uno del mundo a comienzos de 2024, Zeballos y Granollers firmaron una campaña inolvidable: regularidad, resiliencia y la conquista de su primer título de Grand Slam, una meta esquiva durante años.

Lo particular es que ese final luminoso contrastó con un inicio de temporada adverso. La dupla debió ausentarse del Australian Open por problemas físicos y encadenó cuatro derrotas consecutivas, una racha que los llevó a tomar una decisión poco frecuente para jugadores de élite: descender al circuito ATP Challenger.

El primer punto de inflexión llegó en Phoenix, torneo estratégicamente ubicado para quienes quedan fuera temprano de Indian Wells. Allí consiguieron su primer título del año, plataforma para lo que vendría después. Pese a los altibajos naturales de una temporada exigente, Zeballos y Granollers recuperaron consistencia y volvieron a instalarse entre las referencias del circuito: en apenas cuatro semanas celebraron en el ATP 250 de Bucarest y en el Masters 1000 de Madrid, ciudad en la que habían asegurado previamente el liderazgo del ranking mundial.

El momento decisivo llegó en Roland Garros. Después de haber perdido tres finales de Grand Slam, la dupla saldó una cuenta pendiente. A los 40 años, Zeballos levantó por primera vez el trofeo de un Major.

Horacio Zeballos con el trofeo
Horacio Zeballos con el trofeo de Roland Garros, su primer título de Grand Slam. A su derecha, Marcel Granollers (Fuente: REUTERS/Lisi Niesner)

Liberados de esa presión, confirmaron el gran año con las semifinales de Wimbledon y un cierre contundente: coronación en el US Open, su segundo título de Grand Slam de la temporada. La campaña incluyó además el título en el ATP 500 de Basilea y una nueva clasificación a las ATP Finals, torneo que disputaron por sexta temporada consecutiva.

El reconocimiento de la ITF distingue a 11 jugadores entre diferentes categorías y será entregado formalmente durante una ceremonia oficial en 2026. En singles, los premios fueron para Jannik Sinner y Aryna Sabalenka. En dobles femeninos, la distinción quedó, por segundo año consecutivo, en manos de las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini.

El tenis adaptado también tuvo a sus campeones: Yui Kamiji (femenino), Tokito Oda (masculino) y Niels Vink (quad) fueron reconocidos por encabezar el ranking mundial en sus respectivas categorías.

En juveniles, el búlgaro Ivan Ivanov hizo historia al convertirse en el primer Campeón del Mundo Junior masculino de su país tras ganar Wimbledon y el US Open, mientras que la estadounidense Kristina Penickova fue distinguida en la rama femenina.

Para Zeballos, la distinción resume una trayectoria construida desde el trabajo paciente, el profesionalismo y la convicción, y le baja el telón a una temporada inolvidable. Un premio histórico para el tenis argentino.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoHoracio ZeballosITFdoblesDeporte-argentino

Últimas Noticias

En Qatar, el PSG derrota al Flamengo en la final de la Copa Intercontinental

En Doha, se miden el campeón de la Champions League contra el ganador de la Libertadores

En Qatar, el PSG derrota

El llanto de la estrella Victor Wembanyama tras la final de la NBA Cup: “Lo siento, he perdido a alguien”

El pivote francés, figura de San Antonio Spurs, jugó el partido ante New York Knicks sabiendo que su abuela había fallecido

El llanto de la estrella

La Fórmula 1 presentó las primeras imágenes de cómo son los coches del 2026 y detalló el nuevo modo para los sobrepasos en carrera

La FIA junto a la Máxima publico detalles de la nueva etapa con innovaciones técnicas y una terminología más sencilla para los fanáticos

La Fórmula 1 presentó las

Verón habló tras el título de Estudiantes y la polémica con Rosario Central: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”

El presidente del Pincha, que está suspendido por seis meses, habló tras la controversia que se generó: “Me parece bárbaro un reconocimiento, pero no es un título”

Verón habló tras el título

Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato de Luis Suárez

El delantero uruguayo extendió su vínculo con el club estadounidense por un año más

Inter Miami hizo oficial la
DEPORTES
En Qatar, el PSG derrota

En Qatar, el PSG derrota al Flamengo en la final de la Copa Intercontinental

El llanto de la estrella Victor Wembanyama tras la final de la NBA Cup: “Lo siento, he perdido a alguien”

La Fórmula 1 presentó las primeras imágenes de cómo son los coches del 2026 y detalló el nuevo modo para los sobrepasos en carrera

Verón habló tras el título de Estudiantes y la polémica con Rosario Central: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”

Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato de Luis Suárez

TELESHOW
Mauro Icardi contundente contra los

Mauro Icardi contundente contra los abogados de Wanda Nara: “El león no discute con hienas”

Maxi El Brother habló por primera vez del conflicto legal con L-Gante: “No me quedé con ningún dinero”

Murió a los 65 años Alicia Cuniberti, histórica locutora de Radio Nacional

Las revelaciones de la ex de Martín Migueles, actual novio de Wanda Nara: “La pasé mal con él”

Juli Poggio contó la insólita experiencia que vivió con una persona de su pasado: “Solo me puede pasar a mí”

INFOBAE AMÉRICA

La Casa Blanca acusó al

La Casa Blanca acusó al dictador Nicolás Maduro de haber “saqueado” la industria petrolera de Venezuela creada por Estados Unidos

Un informe del Congreso acusó a China de aprovechar investigaciones nucleares financiadas por Estados Unidos

“Una batalla tras otra” llega al streaming: violencia, sátira y crisis migratoria en una de las películas del año

Continúa la búsqueda del asesino de un científico de MIT en Boston

Precios del crudo suben tras la orden de Donald Trump de bloquear la salida de buques petroleros sancionados de Venezuela