Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

Pierre Gasly es uno de los pilotos que mejor se afirmó en los últimos tiempos en la Fórmula 1 sin ser un contendiente a ganar carreras en la máxima categoría del automovilismo mundial. Después de una pobre temporada 2025 en Alpine, el francés abrió las puertas de su vida personal y profesional en una conversación con F1 TV. En la charla habló de los momentos que marcaron su carrera y su carácter fuera de la pista.

Desde su infancia en el karting, el dolor por la pérdida de su amigo Anthoine Hubert, hasta su pasión por la moda y su ambición de ser campeón de Fórmula 1 con la escudería francesa, Gasly compartió reflexiones profundas y honestas sobre su trayectoria y sus sueños.

“La velocidad, el miedo, la adrenalina que sentí ese día fue tan fuerte, que aún lo recuerdo aunque hayan pasado 23 años”, relató en la charla distendida con el cronista Lawrence Barretto para el pódcast Off the Grid de la F1, al recordar su primer contacto con un auto de carrera, pasión que nació a los seis años gracias a la influencia de su familia y a la amistad temprana con Esteban Ocon, quien le prestó su primer karting. “Me enamoré del deporte de inmediato”, agregó mientras recorría su departamento en Milán, ciudad que ahora considera su hogar.

El camino hacia la Fórmula 1 no estuvo exento de obstáculos. Gasly recordó para la decepción tras ganar la GP2 y no recibir de inmediato la oportunidad prometida en la máxima categoría. “Fue muy duro de aceptar porque me dijeron: ‘Si ganas el campeonato de GP2 vas a tener una oportunidad en la Fórmula 1’. Fue como un portazo en la cara. Pensé: ‘Vale, ¿qué más tengo que hacer?’ Mantuve la mentalidad de que tendría mi oportunidad”. La llamada de Helmut Marko, ahora ex asesor de Red Bull, marcó el inicio de su carrera en la Máxima, primero como reserva y luego como piloto titular. “Recuerdo que estaba saltando en mi cama en Malasia”, evocó sobre el momento en que recibió la noticia.

El ascenso a la estructura de la bebida energizante en 2019 lfue con desafíos inesperados. “No voy a mentir, fue triste”, admitió Gasly. “No había apoyo de ningún lado, en un equipo muy grande que apoya mucho a Max (Verstappen) por buenas razones, porque él da resultados. Pero yo empecé con un ingeniero nuevo que venía de la Fórmula E y no tenía experiencia en F1. Así que era una dinámica extraña. Realmente no me dieron las herramientas para rendir de verdad”. Tras seis meses en el equipo principal, Pierre fue degradado a la escudería satélite fue un alivio y, a la vez, el inicio de uno de los fines de semana más difíciles de su vida.

Anthoine Hubert y Pierre Gasly, una amistad inseparable

El regreso de Gasly al entonces Toro Rosso coincidió con la trágica muerte de Hubert en Spa-Francorchamps, un golpe que lo sacudió. “Al principio, no sabía quién estaba involucrado. Parecía grave. El jefe de equipo me dijo que Anthoine estaba involucrado. En cuanto terminó la reunión, bajé corriendo para obtener más información. Vi a lo lejos a mis padres completamente destrozados y llorando. Lamentablemente, entendí de inmediato lo que había pasado”. El impacto fue tan grande para el francés porque la relación entre ambos iba más allá de la pista. Compartían tiempos juntos fuera del deporte y se empujaban a crecer para llegar a lo más alto de sus trayectorias.

En medio de la entrevista, el piloto francés expresó el peso de la pérdida y el aprendizaje que le dejó. “Lo único que lamento es que en Budapest, después de la carrera, fuimos a una fiesta con Anthoine. No quería irme muy tarde. Traté de encontrarlo pero no pude. Salí, lo vi en la terraza. Le hice un gesto y le dije ‘que tengas un buen verano y nos vemos en Spa’. Nunca volví a verlo antes del accidente. Solo desearía haber esperado un poco más en el club para abrazarlo o despedirme de una manera un poco diferente. Me enseñó a apreciar el momento que vivimos, con las personas que amamos, y simplemente a no dar nada por sentado”.

Más allá de lo que sucede en cada Gran Premio de la F1, Gasly encontró fuera de la pista en la ciudad italiana un espacio para explorar otras pasiones, y una de ellas es la moda. Durante el recorrido para F1 TV, compartió su mirada: “Quiero descubrir otros mundos. La primera vez que vine a Milán, me quedé mirando lo bellas que eran las personas. El estilo... todos son tan elegantes. He visto a las abuelas más geniales paseando por la ciudad. Cuando sales, tienes que asegurarte de llevar algo bonito”. Su interés por el fútbol también se refleja en su apartamento, donde exhibe camisetas enmarcadas de figuras como la de Lionel Messi en Barcelona, o las de Kylian Mbappé y Neymar del PSG, o en su participación como copropietario del FC Versailles.

Ocon y Gasly en el podio del GP de Brasil 2024 (REUTERS/Carla Carniel)

Otro de los tópicos que se destacaron fue sobre su relación con Esteban Ocon, ex compañero en Alpine, que estuvo marcada por una rivalidad que se remonta a la infancia de ambos. “Podríamos hacer un documental completo sobre esto”, reconoció Gasly. “Solíamos pasar los miércoles y los fines de semana juntos casi todas las semanas, él viniendo a mi casa, yo yendo a la suya. Teníamos un vínculo fuerte. Lamentablemente, hubo un punto de inflexión en una de las carreras; todo se vino abajo de forma dramática, difícil de explicar. Sabemos exactamente de dónde venimos. Sabemos por lo que tuvimos que pasar para llegar. También sabemos que en realidad fue bueno tener esa rivalidad para empujarnos más allá de nuestro potencial. No tengo duda de que en 10, 20 años podremos hablarlo y resolverlo de otra manera”.

La reciente celebración de ambos en el podio del recordar GP de Brasil en el cirucito de Interlagos, en la que Ocon fue 2° y Gasly 3°, fue un recuerdo que Pierre no dejó de mencionar: “En ocho meses, pasamos de ser últimos a tener no uno, sino dos coches en el podio. Las caras del equipo no tenían precio. Fue una de esas carreras que, estoy seguro, después de mi carrera, señalaré como muy especial”.

En el final de la charla, el futuro de Gasly en Alpine fue el tema a tratar. Tras la extensión de su contrato hasta 2028, que lo proyecta como líder del equipo para los próximos años, ahora su ambición está en alcanzar su el logro mximo: “¡F1 y, ojalá, con Alpine, campeón del mundo!”, afirmó.

Gasly junto a Colapinto, la dupla que seguirá en Alpine en 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)