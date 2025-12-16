La FIFA eligió al equipo ideal del año en los premios The Best y no incluyó a futbolistas argentinos: los grandes ausentes

El equipo ideal de la FIFA en la gala The Best que no incluye a futbolistas argentinos (FIFA)

La FIFA realizó la gala de los premios The Best en Doha, Qatar, donde se entregaron los galardones a los futbolistas y entrenadores más destacados del año, tanto en la rama masculina como femenina. El francés Ousmane Dembélé fue elegido como el más destacado del 2025 y la española Aitana Bonmatí se llevó su estatuilla por ser la mejor jugadora del mundo.

Además de los mencionados galardones que se entregaron en el cierre de la ceremonia, también se determinó el equipo ideal con los 11 mejores futbolistas en cada puesto. La sorpresa es que no hubo jugadores argentinos en el listado final, que quedó determinado con Gianluigi Donnarumma como el mejor arquero. El italiano le ganó en la compulsa a Alisson Becker, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.

En cuanto a la defensa, predominaron los jugadores del París Saint Germain como el marroquí Achraf Hakimi como lateral derecho, el ecuatoriano Willian Pacho como marcador central y el portugués Nuno Mendes en el puesto de lateral izquierdo. El mediocampo se repartió entre los ingleses Cole Palmer y Jude Bellingham; el portugués Vitinha y el español Pedri. En la delantera, el francés Dembélé y el español Lamine Yamal, de 18 años, completaron el equipo ideal de la FIFA.

Algunos grandes futbolistas que quedaron afuera de la nómina son Kylian Mbappé, Vinicius Júnior, Raphinha, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Enzo Fernández y Dibu Martínez, entre otros.

Ousmane Dembélé, ganador del premio The Best al mejor futbolista del año (Europa Press)

El equipo ideal de la FIFA

Arquero: Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Defensores: Achraf Hakimi (PSG), Willian Pacho (PSG), Virgil van Dijk (Liverpool), Nuno Mendes (PSG)

Mediocampistas : Cole Palmer (Chelsea), Vitinha (PSG), Pedri (Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid)

Delanteros: Ousmane Dembele (PSG), Lamine Yamal (Barcelona)

Cómo se eligió al 11 ideal de la FIFA

El proceso para definir el once masculino de la FIFA se basó en un sistema que combina la evaluación de un panel de expertos y la participación de aficionados de todo el mundo, quienes emitieron su voto a través de la plataforma FIFA.com. Este mecanismo otorga igual peso a las selecciones de ambos grupos, sin importar la cantidad de votantes en cada uno, lo que garantiza una representación equilibrada entre la opinión especializada y la popular, publicó el sitio de la casa madre del fútbol.

En la edición correspondiente al período comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, la FIFA, en colaboración con las partes interesadas del fútbol, elaboró las nominaciones iniciales. Posteriormente, los ganadores fueron determinados a partir de la suma de puntos obtenidos por cada jugador según la cantidad de votos recibidos en su posición, tanto por parte de los expertos como de los aficionados.

Un aspecto destacado del procedimiento es que el ganador del Premio The Best al Jugador de la FIFA (Dembélé) fue incorporado de manera automática al equipo ideal. Además, el ganador del Premio The Best al Arquero de la FIFA (Donnarumma) inició el proceso con nueve puntos, lo que le otorgó una ventaja inicial en la votación.

La estructura del equipo se definió otorgando los primeros nueve lugares a los futbolistas con mayor puntuación, distribuidos de la siguiente manera: un arquero, tres defensores, tres mediocampistas y dos delanteros. Una vez asignados estos puestos, se completó la formación con los dos jugadores de campo que, sin haber sido seleccionados previamente, acumularon la mayor cantidad de puntos. Para esta selección final, se respetó un límite máximo de representantes por posición: cuatro defensores, cuatro mediocampistas y tres delanteros.